심재철

22분 54초, 인천 유나이티드 FC 스테판 무고사(왼쪽)가 오른발로 첫 골을 터뜨리는 순간인천 유나이티드 FC의 몬테네그로 출신 골잡이 스테판 무고사가 이번에도 울산 HD를 상대로 멋진 골을 터뜨리며 귀중한 2-1 승리를 이끌었다. 무고사가 인천 유나이티드의 파랑 검정 줄무늬 유니폼을 입고 데뷔한 2018년부터 지금까지 울산 HD를 열 여섯 번 만났는데 상대 득점 기록이 16골이 되었으니 K리그 최고의 천적 관계도를 완성한 셈이다.특히 올해는 인천 유나이티드와 울산 HD가 네 번 만나 홈 게임 1승 1패, 어웨이 게임 1승 1패로 팽팽한 균형을 이뤘는데, 전부 2-1 점수판을 만들어내는 진풍경 속 무고사가 울산 HD를 상대로 네 게임 연속 골을 기록한 것이어서 더 놀랍다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 11월 21일(토) 오후 4시 30분 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 울산 HD와의 홈 게임에서 2-1로 짜릿한 승리를 거두고 4위 자리로 다시 올라서며 다음 시즌 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 티켓 발권을 또 꿈꾸게 됐다.게임 시작 후 18분 만에 인천 유나이티드의 맏형 이청용이 전 소속 팀 울산 HD 골문을 위협하는 오른발 중거리슛으로 그라운드를 본격적으로 뜨겁게 만들더니 홈 팀 인천 유나이티드가 먼저 1골을 달아나기 시작했다. 왼쪽 측면에서 레안드로와 이주용이 주고 받는 공간 패스가 일품이었고, 이주용의 컷 백 크로스 각도를 정확하게 읽은 골잡이 무고사가 울산 HD 수비수 사이로 빠져들어가며 오른발 골을 22분 54초에 정확하게 차 넣은 것이다.스테판 무고사는 이 골로 울산 HD를 상대로 16번째 게임에서 16골을 넣는 믿기 힘든 천적 기록을 완성했다. 그동안 울산 HD를 상대로 뛴 16게임 중 단 네 게임만 득점 기록이 없을 뿐 12게임을 통해 16골을 몰아넣은 것이다.2018년 인천 유나이티드 유니폼을 입고 K리그에 데뷔한 무고사가 그 해 4월 25일 울산 문수경기장에서 울산 HD를 처음 만나 자책골을 기록한 것도 특별한 인연이다. 전반 21분 이명재(현 대전하나 시티즌)의 왼발 직접 프리킥을 막기 위해 점프하며 머리를 내민 것이 굴절되어 이태희 골키퍼가 지키고 있던 인천 유나이티드 골문 오른쪽 톱 코너로 빨려들어갔다. 그리고 당시 26살 청년 무고사는 62분에 쿠비의 오른쪽 측면 크로스를 받아 헤더 골을 오른쪽 구석으로 꽂아넣었다.이렇게 울산 HD 상대로 16번째 골을 터뜨린 무고사는 상대 팀 골잡이로 뛰고 있는 야고의 득점 1위(17골) 기록까지 2골 차로 따라붙었다. 2위인 FC 서울의 클리말라(16골)가 대전하나 시티즌과의 다음 게임(11월 28일 오후 2시, 서울월드컵경기장)에 징계로 나오지 못하는 것을 감안하면 2026 K리그1 일정이 모두 끝나는 12월 6일(일) 오후 4시 쯤에 2026 K리그1 득점왕 주인공이 나타날 것으로 보인다.