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90+4분, 울산 HD 김영권(맨 왼쪽)의 오른발 아웃사이드 슛이 인천 유나이티드 골문 오른쪽 기둥 옆으로 나가는 순간심재철
2026 K리그1 결과
(11월 21일 토요일 오후 4시 30분, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 2-1 울산 HD
[골, 도움 기록 : 스테판 무고사
(22분 54초,도움-이주용), 제르소(83분 30초,도움-서재민) / 김영권(86분 26초)]
- 공식 관중 : 8,971명
- 주심 : 박병진
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 스테판 무고사
(88분↔페리어), 이청용
MF : 레안드로(53분↔이동률), 이명주(88분↔김영환), 서재민, 김성민(80분↔제르소)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희(80분↔박경섭), 김명순
GK : 이태희
◇ 울산 HD
(4-5-1 감독 : 김현석)
FW : 야고
MF : 에릭(90분↔트로야크), 토마스, 이동경(73분↔이규성), 박용우(58분↔보야니치), 이진현(58분↔이희균)
DF : 조현택, 김영권, 정승현, 윤종규(73분↔심상민)
GK : 조현우
◇ 2026 K리그1 파이널 A그룹 현재 순위표
1 FC 서울 70점 21승 7무 8패 63득점 32실점 +31
2 울산 HD 57점 17승 6무 13패 57득점 51실점 +6
3 대전하나 시티즌 56점 15승 11무 10패 58득점 42실점 +16
4 인천 유나이티드 FC 52점 14승 10무 12패 46득점 38실점 +8
5 강원 FC 51점 12승 15무 9패 45득점 37실점 +8
6 전북 현대 49점 12승 13무 11패 45득점 37실점 +8
◇ 스테판 무고사의 울산 HD 상대 16게임 16골
기록
2018년 4월 25일 울산 HD 2-1 인천 유나이티드 FC (1골
, 1자책골)
2018년 5월 20일 인천 유나이티드 FC 1-1 울산 HD (무득점)
2018년 9월 2일 인천 유나이티드 FC 3-2 울산 HD (1골
)
2019년 9월 1일 인천 유나이티드 FC 3-3 울산 HD (3골
)
2020년 7월 4일 울산 HD 4-1 인천 유나이티드 FC (1골
)
2021년 8월 29일 울산 HD 3-2 인천 유나이티드 FC (2골
)
2022년 4월 2일 인천 유나이티드 FC 1-1 울산 HD (1골
)
2022년 5월 14일 울산 HD 2-2 인천 유나이티드 FC (1골
)
2023년 10월 8일 울산 HD 0-0 인천 유나이티드 FC (무득점)
2024년 3월 17일 울산 HD 3-3 인천 유나이티드 FC (2골
)
2024년 5월 29일 인천 유나이티드 FC 1-1 울산 HD (무득점)
2024년 9월 22일 인천 유나이티드 FC 0-0 울산 HD (무득점)
2026년 4월 11일 인천 유나이티드 FC 1-2 울산 HD
(1골
)
2026년 7월 21일 울산 HD 1-2 인천 유나이티드 FC
(1골
)
2026년 9월 12일 울산 HD 2-1 인천 유나이티드 FC
(1골
)
2026년 11월 21일 인천 유나이티드 FC 2-1 울산 HD
(1골
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