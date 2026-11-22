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수원FC GK 양한빈승격을 향한 중요한 길목에서 베테랑의 진가가 빛났다. 수원FC의 수문장 양한빈이 김포의 거센 공세를 연이은 선방으로 막아내며 값진 승점 3점을 지켜냈다.박건하 감독이 이끄는 수원FC는 21일 오후 4시 30분 김포솔터축구장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 고정운 감독의 김포FC에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 수원은 18승 9무 4패 승점 63점 2위, 김포는 9승 12무 10패 승점 39점 8위에 자리했다.다이렉트 승격을 위해 반드시 승리가 필요했던 수원FC였다. 조기 우승을 확정한 수원 삼성의 뒤를 잇고 있는 이들은 이미 플레이오프 진출이 좌절된 김포를 제압하고, 이번 라운드에서 3위 서울 이랜드가 승리하지 못하게 되면 1부 복귀에 다다를 수 있었다.경기는 쉽지 않았으나 수원은 결과를 가져왔다. 경기 초반 위기 상황이 있었으나 잘 넘겼고, 전반 17분 우측을 파고든 장영우의 크로스를 받은 마테우스 바비가 오른발 슈팅으로 선제 결승 골을 만들었다. 이후 김포의 공세를 확실하게 봉쇄하며 값진 승점 3을 가져왔다.이처럼 김포를 제압하고 K리그1 복귀에 유리한 고지를 점한 수원. 공격 포인트를 기록한 마테우스 바비, 장영우 그리고 측면에서 활발한 모습을 보여준 김정환의 퍼포먼스도 상당히 빛났지만, 결정적인 순간 양한빈의 활약이 없었다면 승리를 장담하기는 어려웠다.이번 시즌을 앞두고 박건하 감독은 부임 후 지난해 약점으로 분류됐던 수비 조직력 다지기에 열중했다. 포백 진영의 구조적 문제점을 파악하며 선수들의 조합을 찾는 데 주력했다. 특히 최후방을 지키는 수문장 자리에는 큰 변화가 일어났다.지난해 골문을 담당했던 안준수는 계약 만료 후 김천 상무로 떠난 가운데 남은 자원은 황재윤과 J리그 임대를 마치고 돌아온 정민기가 존재했다. 잠재력을 보여준 자원과 베테랑이 있었으나 박 감독의 결단은 믿음직한 수문장을 한 명 더 수혈하는 결단을 내렸다.바로 양한빈이다. 지난해 여름 이적시장을 통해 일본 무대를 떠나 성남에 입단한 가운데 25경기에 출전해 20실점, 12차례 무실점 경기를 기록했다. 경기당 평균 실점은 0.80 골에 불과, 그의 활약 덕분에 성남은 K리그2 플레이오프에 진출하는 기염을 토했다.만 35세의 나이임에도 건재한 모습을 보여준 양한빈은 K리그1 복귀에 도전하는 수원의 손을 잡았지만, 출발은 그리 좋지 않았다. 6라운드 서울 이랜드와 경기에서부터 시작해 이어진 3경기서 7실점이라는 수치를 보여주면서 정민기에게 잠시 주전 자리를 내줬다.아쉬움이 있었으나 양한빈은 이에 그치지 않았고, 12라운드 아산전부터 다시 골키퍼 장갑 자리를 되찾으며 건재함을 알렸다. 실수가 종종 나오기는 했으나 흔들리지 않았고, 후방에서 안정적인 볼 처리와 슈퍼 세이브를 바탕으로 팀이 상위권으로 올라갈 발판을 마련했다.특히 최근 활약상은 더욱 빛났다. 이날 경기 전까지 27경기에서 28실점, 8차례 무실점 경기를 기록하며 리그 공동 3위에 올랐다. 이에 따라 지난해 K리그1 38경기 58실점을 허용했던 수원은 올 시즌 K리그2에서 31경기 31실점으로 경기당 평균 실점을 1.53골에서 1골까지 줄이는 데 성공했다.물론 두 리그의 수준 차이를 고려해야 하지만, 지난 시즌 약점으로 지적됐던 수비에서 개선된 모습을 보였다는 점은 분명 긍정적이었다. 또 최근 리그 5경기에서는 단 2실점만 허용하며 펄펄 날았고, 승격 분수령이 될 수 있는 김포전에서도 선방 능력은 빛을 발휘했다.전반 11분 김준서와의 일대일 상황에서 결정적인 슈팅을 막아낸 데 이어 3분 뒤에도 또 한 번의 일대일 위기를 넘겼다. 선방 행진은 계속됐다. 전반 39분 김도혁의 크로스를 쳐낸 양한빈은 1분 뒤 채프먼의 위협적인 헤더까지 막아내며 김포의 추격 의지를 확실하게 꺾었다.김포가 날린 유효 슈팅 6개를 모두 선방한 양한빈은 수원의 승리에 결정적인 역할을 해내면서 승격 9부 능선을 넘기는 데 톡톡한 공을 세웠다.한편, 수원은 오는 29일 홈에서 충북 청주와 시즌 최종전을 치르게 된다.