한국배구연맹

고예림은 21일 정관장과의 경기에서 팀 내 가장 많은 24득점을 기록했지만 구단의 창단 첫 승을 견인하진 못했다.SOOP은 지난 6월 페퍼저축은행 인수를 결정하면서 김세진 감독을 초대 감독으로 선임하고 페퍼저축은행이 사용했던 전남광주 통합특별시를 연고지로 정했다. 하지만 호기로운 출발과 달리 SOOP은 외국인 선수도, 아시아쿼터도 없었고 팀의 주력 선수였던 박정아와 이한비가 팀을 떠난 상황이었다. 신생 구단으로서 제대로 된 혜택은 받지 못하면서 더욱 약해진 구단을 그대로 떠맡게 된 셈이다.SOOP은 외국인 선수로 198cm의 장신 아포짓 스파이커 오드리아나 피츠모리스를, 아시아쿼터로 192cm의 신장을 가진 중국 출신 미들블로커 이즈쉬에를 영입했다. 여기에 8월 기업은행, 현대건설과의 트레이드를 통해 고의정과 서지혜를 영입하면서 아웃사이드히터를 보강했고 9월에는 박사랑 세터를 보내고 유가람 리베로를 영입했다. 신인 드래프트에서는 김미주와 김주솔 등 세터 유망주들을 지명했다.외국인 선수 오드리아나가 결정했던 컵대회에서 전 경기 0-3 패배를 당했던 SOOP은 V리그 개막 후에도 고전을 면치 못하고 있다. 창단 첫 경기에서 흥국생명에게 0-3으로 패한 SOOP은 도로공사와 기업은행을 상대로 한 세트 씩 따내며 가능성을 보이는 듯 했다. 하지만 14일 GS칼텍스전을 앞두고 오드리아나가 발목 부상으로 이탈했고 외국인 선수의 공백을 실감한 SOOP은 GS칼텍스(0-3)와 현대건설(1-3)에게 내리 패했다.양 팀 모두 외국인 선수가 부상으로 결장했던 21일 정관장과의 홈경기는 SOOP이 창단 첫 승을 따낼 수 있는 절호의 기회였다. 실제로 SOOP 선수들 역시 그 어느 때보다 열정적으로 경기에 임했고 찻 세트를 내주고 2, 3세트를 내리 따내면서 창단 후 첫 승점을 확보했다. 하지만 4세트부터 크게 흔들리기 시작한 SOOP은 4세트를 16-25로 내준 후 5세트마저 11-15로 패하며 또 한 번 창단 첫 승이 무산됐다.SOOP은 고예림이 현대건설 시절이던 2019년9월28일 컵대회 결승전에서 기록한 개인 최다 득점(26점)에 단 2점 모자란 24득점을 올렸고 고의정도 20득점으로 분전 했지만 고비를 넘지 못하며 1라운드를 전패로 마감했다. 물론 부상으로 결장 중인 오드리아나와 박은서가 복귀한다면 SOOP의 전력은 한층 나아지겠지만 하루 빨리 '승리의 맛'을 경험하지 못하면 SOOP의 첫 시즌은 더욱 힘들어질 수밖에 없다.