정관장이 적지에서 풀세트 접전 끝에 SOOP을 꺾고 시즌 첫 연승을 거뒀다.
권순찬 감독이 이끄는 정관장 레드스파크스는 21일 광주 숲 스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP 수퍼스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-2(25-23,23-25,18-25,25-16,15-11)로 승리했다. 종아리 부상을 당한 외국인 선수 반야 부키리치 없이 시즌을 시작한 정관장은 아시아쿼터 및 국내 선수들의 분전으로 개막 후 5경기에서 3승을 따내며 좋은 출발을 보이고 있다(3승2패).
정관장은 아시아쿼터 종휘가 후위공격 1개가 부족해 시즌 첫 '트리플크라운'이 무산됐지만 43.86%의 성공률로 31득점을 퍼부었고 박혜민이 19득점, 이선우도 6개의 블로킹을 포함해 16득점으로 좋은 활약을 선보였다. 반면에 1세트를 내준 후 2, 3세트를 내리 따내며 창단 후 첫 승점을 확보했던 SOOP은 4세트부터 나타난 뒷심 부족을 극복하지 못하고 재역전패를 당하며 6전 전패로 1라운드 일정을 마쳤다.
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