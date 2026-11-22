롯데 자이언츠

빅터 레이예스는 국내에서의 3시즌 동안 확실한 검증을 마친 안정적인 안타 제조기다. 그로인해 해외 리그에서도 남다른 관심을 받고 있다는 보도가 나오고 있다.롯데 자이언츠의 외국인 타자 빅터 레이예스(32, 우투양타)가 일본프로야구(NPB) 진출 가능성으로 주목받고 있다. 일본 매체가 레이예스가 일본과 미국 구단들의 제안을 들어보는 데 긍정적인 입장이라고 보도하면서다. KBO리그에서 세 시즌 동안 꾸준한 안타 생산력을 보여준 레이예스의 거취가 해외에서도 관심을 끄는 모양새다.일본 매체 '코코카라 넥스트'는 21일 야구 분석가 에드윈 에르난데스 주니어의 발언을 인용해 레이예스의 해외 진출 가능성을 다뤘다. 에르난데스 주니어는 현지시간으로 지난 19일 자신의 X 계정에 소식통을 인용해 레이예스가 NPB와 메이저리그(MLB) 구단들의 제안을 들어보는 데 긍정적이라고 전했다. 일본 매체는 NPB 구단들이 레이예스의 상황을 주시하고 있다고 보도했다.다만 현재 공개된 정보는 분석가가 소식통을 인용해 전한 내용이다. 특정 일본 구단의 이름이나 공식 영입 제안, 계약 조건은 확인되지 않았다. 롯데와의 재계약 협상도 결론이 난 것으로 알려지지 않았다. 레이예스의 일본행을 확정적으로 볼 단계는 아니다.레이예스는 2024년 롯데에 입단한 뒤 KBO리그를 대표하는 안타 생산 능력을 보여줬다. 첫해 202안타로 당시 단일 시즌 최다 안타 기록을 세웠고, 2025년에도 187안타로 리그 1위를 차지했다. 올해는 144경기에서 211안타를 기록하며 자신의 기록을 다시 넘어섰다. 세 시즌 연속 최다 안타 타이틀을 거머쥔 데다, 세 시즌 동안 합계 600안타를 쌓았다.2026시즌 성적은 타율 0.363, 출루율 0.410, 장타율 0.527, 18홈런 109타점이다. 타율과 안타 수뿐 아니라 출루와 장타에서도 경쟁력을 보였다. 38개의 2루타는 장타 생산이 홈런에만 의존하지 않았다는 점을 보여준다. 우투양타인 레이예스는 좌우 투수를 상대로 타석에 설 수 있고, 콘택트 능력을 바탕으로 타구를 꾸준히 만들어내는 유형이다.그의 강점은 시즌 전체를 관통하는 안정감이다. 2024년부터 올해까지 매 시즌 전 경기인 144경기에 출전했다. 2026년에는 582타수에서 삼진 65개를 기록했다. 많은 타석을 소화하면서도 타격 기회를 놓치지 않고, 팀이 필요로 하는 안타를 꾸준히 생산했다는 점에서 가치가 있다. 외국인 타자에게 기대하는 장타력뿐 아니라 타선의 연결고리 역할도 해냈다.롯데 타선에서 레이예스의 비중은 단순히 개인 기록으로만 설명하기 어렵다. 2024년에는 입단 첫해부터 중심 타순을 맡아 타점 생산에 기여했고, 이후에도 주전 외야수이자 타선의 핵심으로 시즌을 완주했다. 올해는 18홈런을 기록해 중장거리 타자로서의 능력도 보였다. 다만 그의 가장 큰 무기는 홈런을 몰아치는 힘보다는 타석마다 인플레이 타구를 만들고 안타로 연결하는 능력에 있다.