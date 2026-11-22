대한빙상연맹

은퇴 시즌 예고에도 불구하고 최민정은 여전히 정상급 기량을 뽐내고 있는 모습이다.쇼트트랙 여자 대표팀의 최민정(성남시청)이 안방에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 3차 대회에서 금메달과 은메달을 하나씩 추가했다.여자 1000m에서는 결승 막판 연속 추월로 우승하며 올 시즌 3개 대회 연속 정상에 올랐고, 여자 3000m 계주에서는 한국의 은메달 획득에 힘을 보탰다. 국가대표로 나서는 마지막 시즌에도 최민정의 경기 운영과 승부처 집중력이 빛났다.최민정은 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026~2027시즌 ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1000m 결승에서 1분31초045로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이어 김길리, 심석희, 김건희와 호흡을 맞춘 여자 계주에서는 4분12초990을 기록해 중국에 이어 2위에 올랐다.최민정은 결승 초반부터 선두를 무리하게 쫓기보다 캐나다 선수들 뒤에서 레이스를 운영했다. 1000m는 초반 자리 싸움에서 힘을 지나치게 쓰면 후반 추월에 필요한 여력이 줄어드는 종목이다. 최민정은 앞선 선수들의 속도와 움직임을 살피며 추월 시점을 늦췄고, 결승선을 여섯 바퀴 남기고 3위로 올라섰다.승부처는 마지막 세 바퀴에 찾아왔다. 함께 결승에 오른 김길리와 캐나다의 앤-소피 바샹이 충돌해 넘어지면서 최민정은 코트니 사로, 플로렌스 브루넬과 메달을 다투게 됐다. 최민정은 두 바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나와 브루넬을 제쳤다. 이어 마지막 바퀴 직선 구간에서 인코스를 파고들어 사로까지 앞섰다.바깥쪽으로 추월해 속도를 끌어올린 뒤 안쪽으로 진입하는 연속 동작은 순간적인 가속뿐 아니라 앞선 선수와의 간격, 코너 진입 각도, 추월 뒤 자리 확보까지 계산해야 한다. 최민정은 막판 두 차례의 추월을 매끄럽게 연결하며 선두를 차지했다.사로가 마지막까지 따라붙었지만 최민정은 날을 먼저 내밀어 승리를 확정했다. 사로는 1분31초166으로 은메달, 브루넬은 1분31초925로 동메달을 차지했다.이번 우승으로 최민정은 캐나다에서 열린 월드투어 1·2차 대회에 이어 서울에서도 여자 1000m 금메달을 따냈다. 올 시즌 세 차례 월드투어에서 이 종목 우승을 모두 차지한 셈이다. 김길리는 결승에서 충돌한 뒤에도 레이스를 마쳐 5위를 기록했다.최민정은 여자 3000m 계주에서도 김길리, 심석희, 김건희와 함께 시상대에 올랐다. 한국은 레이스 중반 중국, 캐나다와 선두권을 형성했지만 후반 교대 과정에서 순위가 흔들렸다. 결승선을 다섯 바퀴 남겼을 때 4위로 내려섰고, 메달 경쟁에서 밀려날 수 있는 상황이었다.최민정은 네 바퀴를 남기고 아웃코스로 치고 나가 러시아 출신 개인중립선수 대표팀을 제치며 3위로 올라섰다. 계주에서는 주자 간 교대와 함께 속도를 이어가는 것이 중요하지만, 앞선 팀을 추월하려면 코너에서 바깥쪽 공간을 확보하고 직선 구간에서 속도를 높여야 한다. 최민정은 추월 기회를 놓치지 않으며 한국을 다시 메달권으로 끌어올렸다.이후 캐나다가 마지막 교대 과정에서 넘어지면서 한국은 2위로 올라섰다. 마지막 주자 김길리는 중국을 따라잡기 위해 추격했지만 순위를 뒤집지는 못했다. 한국은 4분12초990으로 은메달을 획득했고, 중국은 4분12초679로 우승했다. 한국 여자 계주는 이번 대회까지 올 시즌 월드투어 3개 대회에서 모두 은메달을 기록했다.최민정은 이번 대회에서 개인전과 계주 메달을 추가하며 월드컵·월드투어 통산 메달 수를 106개로 늘렸다. 숫자만큼이나 눈에 띄는 대목은 종목과 상황에 따라 달라지는 경기 운영이다. 개인전에서는 초반 체력 소모를 조절한 뒤 결승 막판 추월로 승부를 냈고, 계주에서는 팀이 순위 경쟁에서 밀린 순간 추격의 발판을 마련했다.최민정은 지난 4월 국가대표 1차 선발대회 이후 2026~2027시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓겠다고 밝혔다. 이번 시즌이 대표팀에서 뛰는 마지막 해인 만큼 남은 국제대회는 기록뿐 아니라 선수 생활의 마지막 대표팀 여정이라는 점에서도 주목받고 있다.대표팀 선수로 나서는 마지막 국제대회는 내년 3월 서울에서 열리는 세계선수권대회가 될 전망이다. 최민정은 월드투어 서울 대회에서 홈 관중 앞에 선 부담을 이겨내고 자신의 강점인 막판 승부 능력을 다시 보여줬다. 이번 대회에서 확인한 경기 운영과 후반 집중력을 남은 시즌에도 이어갈 수 있을지가 관심사다.