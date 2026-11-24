▲독립영화책 내지 한국독립영화협회

나만큼 너를 존중하고, 너만큼 나를 비판해야



이날 나눈 다른 한 편의 글은 '저예산영화들의 생존전략과 독립영화'란 제목의 논설이다. 조영각 한독협 사무국장이 쓴 글로, 2001년 '와라나고'란 이름으로 화제가 된 네 편의 영화 <와이키키 브라더스> <라이방> <나비> <고양이를 부탁해>에 더하여 <꽃섬>까지 다섯 작품에 대해 그 가치를 말하고 한국 독립영화에 더 많은 기회가 주어져야 한다고 역설하는 글이다. 독립영화 전용관 확대 등을 요구하며 완성도 높은 독립영화가 별반 새로울 것 없는 상업영화에 비해 주목받지 못하는 현실을 개탄한다는 점에서 그간 잡지에서 반복돼온 논리를 답습한다.



이들 다섯 편의 영화를 '저예산영화'라 부르며 독립영화와 구분하는 태도, 그럼에도 이들 영화의 성과를 그대로 독립영화가 더 많은 기회를 얻어야 할 근거로 활용하는 자세, 무엇보다 비판해마지 않는 2001년 당시 극장가 화제작을 언급 않고 뭉뚱그려 '조폭영화' '스타' '흥행' 등의 키워드로만 표현하는 모습 등이 두드러지는데, 잘 조각된 구성에도 불구하고 도무지 동의하기 어려운 구석이 적잖다.



글쓴이가 '개봉하자마자 주말흥행기록을 경신하며 승승장구하는'이라고만 표현하는 상업영화들의 면면은 하나하나 한국 영화사에 기록할 만한 작품들이다. <친구>와 <엽기적인 그녀>를 필두로, <달마야 놀자> <조폭 마누라> 등이 뒤를 잇는다. 구태여 작품을 감추며 상업영화에 비해 위의 저예산 영화들이 충분한 매력을 갖추었다는 주장은 시간이 옥석을 가려 놓은 지금 이 순간에 이르러선 그때보다도 민망하게 읽힌다.



어떤 영화는 구조와 형식을 답습하며 소재와 스타 마케팅에 기대었다 평가할 수도 있을 것이다. 그러나 이들이 거둔 대단한 성취 가운데 대중의 호오를 읽어내고, 장르를 비틀어내며, 보는 이에게 가서 닿는 드라마, 이를 해내려는 노력과 실력이 존재하지는 않았는가. 나는 이 글에서 애써 높이 평가하고 있는 다섯 작품이 과연 당대 성공한 상업영화보다도 걸출했는가를 묻지 않을 수 없다. 이들 작품을 원작으로 하여 고민 없는 속편이 쏟아져 나오는 몇 년 뒤라면 얘기가 다르겠지만 말이다.



CJ CGV를 비롯한 멀티플렉스가 기존 극장의 체계를 혁신하며 할리우드의 블록버스터, 한층 품격 높아진 한국영화 흥행세에 발맞췄던 해다. 그러나 당대 독립영화계에서 그만큼의 치열함이 있었는지를 되묻지 않을 수 없다. 글 가운데 해법으로 제시되는 '영진위 프로그램'이나 'CJ-CGV 기금'은 과연 독립영화계가 누릴 마땅한 보상, 혹은 성취라 부를 만한 것이었나. 독재정권에 영화로 맞선 공은 시간과 함께 흐릿해져 가는 가운데, 남의 성취를 폄훼하고 저의 가치를 올려치는 태도만이 남아서야 그를 응원하려는 마음만 헛헛해질 뿐이다.



<독립영화> 잡지 전권은 지자체 도서관이 무료 지원하는 디비피아를 통해 온라인으로, 국회도서관과 한국영상자료원 등 기관에서 실물로 확인할 수 있다. 독립영화 다시읽기 모임은 독립영화계 제작, 배급, 비평 관련자가 가입할 수 있는 한국독립영화협회 회원에 한해서 참여할 수 있다.



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