<독립영화> 잡지를 읽는다. 한국독립영화협회가 창설되며 그 주요 사업으로 창간호를 펴낸 게 1999년이다. 지금으로부터 27년 전이다. 의기충천했던 처음엔 되는대로, 스스로의 역량을 돌아본 뒤엔 계절마다 한 권씩 내는 계간지로, 그리고 잡지의 영향력이 추락한 오늘에 이르러선 1년에 한 권만 내는 연간지로 자리했다.
나름대로 유서가 깊다면 깊은 잡지다. 그간 발간에 참여한 이들이 어느덧 한국독립영화계에서 방구 꽤나 뀌는 분들이 되었다 해도 아주 지나친 평가는 아닐 테다. 지난해부터 편집위원으로 합류한 필자는 올해 출간된 55호 발간에 참여했다. 현재는 내년 초 나올 잡지에 실린 글 몇 편을 기획하고 써내느라 바쁘다. 독립영화계 핵심 단체인 한국독립영화협회 기관지로, 한 해 독립영화판을 정리하는 성격 또한 가졌단 점에서 그 의미가 작지 않다.
이와 같은 자기인식이 27년 전이라고 없었을 리 없다. 아니, 어쩌면 그때 그 시절에는 더했을 수도 있겠다. 영화진흥위원회조차 아직 만들어지지 않았고, 독립영화계 전반의 토대를 닦아나가던 시절이지 않았는가. 기왕 잡지를 낼 거 지난 역사부터 본격적으로 되짚어보는 게 어떠냐고 제안한 건 그래서다. 지난해 말 제안한 것이 올해 본격 실현되어, 봄부터 비평가와 영화제 프로그래머, 감독들과 함께 '독립영화 다시읽기' 모임을 시작했다.
창간호부터 오늘 다룰 11호까지, 매 모임 뒤 모임서 나눈 이야기를 기록했다. 이문 안 남는 노동이지만 분명한 의미가 있으리란 기대가 이와 같은 작업의 바탕이 된다. 누군가에겐 호랑이 담배피던 시절의 시시콜콜한 이야기에 불과하겠으나, 어느 누구에겐 따로 찾아보기 어려운 기록이 되리란 믿음이다. 어쩌면 이 넓은 세상엔 나와 같이 갈증을 느끼는 이가 어디 한 명 쯤은 더 있을 수도 있는 일이다. 19일 저녁 7시 서울 한국독립영화협회 사무실 인근 모처에서 이뤄진 모임과 그로부터 비롯된 이야기를 전하는 것도 그래서다.