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21일 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 경기 후 인터뷰에 나선 최민정.박장식
"경쟁에는 나이 없다지만... 경기 끝나고 나면 요즘 힘들어"
메달 레이스 첫 날 좋은 성적을 기록한 최민정은 "이렇게 좋은 성적을 내리라고는 예상하지 못했다. 홈 팬 분들의 응원이 있었기에 가능하지 않았나 하는 생각이 들었다"라면서, "한국에서 할 때는 책임감도 느끼게 되고, 먼 길 응원을 와 주시는 만큼 좋은 경기로 보답해 드리고 싶다는 생각이 든다"고 소감을 밝혔다.
'홈' 월드 투어는 국내외 대회를 누구보다도 많이 뛰었던 최민정에게도 긴장이었다. 최민정은 "1000m 준준결승 때 경기장 입장하자마자 환호성 소리가 엄청 크더라"라면서, "오늘 진짜 잘 해야겠다는 생각이 크게 들었다"고 돌아봤다.
이번 시즌 월드 투어 여자 1000m에서 세 번 연속 우승을 기록한 최민정. 그는 "빙질이나 컨디션 등을 고려해서 전술적인 부분을 생각하고 들어갔는데, 잘 맞아 떨어진 것 같다"면서도, "결승에서는 길리와 함께 올라간 만큼 길리와 함께 메달을 받고 싶었는데, 그렇지 못한 점이 아쉬웠다"고 동반 포디움 무산을 아쉬워했다.
이번 시즌 쾌조의 활약을 보이는 비결은 무엇일까. 최민정은 "무릎 재활도 잘 되었고, 대표팀에서도 코치 선생님들과 연맹에서 많이 도와주신다. 혼자 잘 하기보다는 주변에서 많이 도와주시는 덕분에 가능한 것 같다"면서도, "요즘은 경기 끝나고 나면 너무 힘들다. 과거에는 이 정도로 안 힘들었던 것 같은데, 너무 힘들다. 경기 후 시상식 참여도 힘들 정도로 달라졌다"고 웃었다.
이번 시즌 국가대표 은퇴를 예고한 최민정을 위한 팬들과 동료 선수들의 원성이 자자하다. 신동민은 이날 "민정 누나는 내가 은퇴할 때까지 은퇴 못한다"며 너스레를 떨기도 했고, 관중석에서도 '최민정 은퇴하지마'라는 메시지가 담긴 플래카드가 눈에 띄곤 했다. 올 시즌 쾌조의 성적을 보이고 있기에 최민정은 "기자 분들이 은퇴 얘기만 물어보신다"며 난감해 한다.
최민정은 "시즌 시작 할 때까지만 해도 이렇게 잘 하리라고 전혀 예상하지 못했고, 아직 시즌 중반부에 접어들고 있기 때문에 섣부르게 판단하고 싶지는 않다"면서도, "좋은 흐름을 유지하고 있는 만큼 시즌 후반부까지 실력 관리 잘 해서 계속해서 좋은 흐름 가져가고 싶다"고 각오했다.
"지금으로서는 시즌이 한창 진행되는 만큼, 매 경기 최선을 다해서 좋은 모습 보여드리고 싶다. 그 이후 문제는 나중에 생각하고 싶다. 이번 대회 미디어 데이 때도 은퇴 문제를 생각해보겠다고 했고, 시즌 중반인 만큼 어떤 마음으로 말씀하시는지 잘 알기 때문에 경기에 지금은 집중해야 하고, 지금 할 것이 많이 남았기에 내 경기에 집중하고 싶다."
그러며 최민정은 "나도 그렇게 어린 편이 아니다. 경쟁하는 선수들은 물론, 길리나 민지와 비교해도 나이 차이가 많다"면서도, "하지만 경쟁에는 나이가 없기 때문에 내 속도, 그리고 흐름을 가져가면서 잘 이어가고 싶다"고 다짐했다.
끝으로 최민정은 팬들을 향해 "오래간만에 국제대회를 한국에서 한 것 같은데, 많은 분들이 응원해 주신 덕분에 1000m에서 금메달을 연속으로 세 개 딸 수 있었다"면서, "많은 분들이 도와주신 덕분에 좋은 결과가 있었는데, 이번 시즌 계속해서 좋은 모습 보여드릴 테니 많은 응원 부탁드린다"고 당부했다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기