박장식

큰사진보기 ▲21일 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 경기 후 인터뷰에 나선 최민정. 박장식

"경쟁에는 나이 없다지만... 경기 끝나고 나면 요즘 힘들어"



메달 레이스 첫 날 좋은 성적을 기록한 최민정은 "이렇게 좋은 성적을 내리라고는 예상하지 못했다. 홈 팬 분들의 응원이 있었기에 가능하지 않았나 하는 생각이 들었다"라면서, "한국에서 할 때는 책임감도 느끼게 되고, 먼 길 응원을 와 주시는 만큼 좋은 경기로 보답해 드리고 싶다는 생각이 든다"고 소감을 밝혔다.



'홈' 월드 투어는 국내외 대회를 누구보다도 많이 뛰었던 최민정에게도 긴장이었다. 최민정은 "1000m 준준결승 때 경기장 입장하자마자 환호성 소리가 엄청 크더라"라면서, "오늘 진짜 잘 해야겠다는 생각이 크게 들었다"고 돌아봤다.



이번 시즌 월드 투어 여자 1000m에서 세 번 연속 우승을 기록한 최민정. 그는 "빙질이나 컨디션 등을 고려해서 전술적인 부분을 생각하고 들어갔는데, 잘 맞아 떨어진 것 같다"면서도, "결승에서는 길리와 함께 올라간 만큼 길리와 함께 메달을 받고 싶었는데, 그렇지 못한 점이 아쉬웠다"고 동반 포디움 무산을 아쉬워했다.



이번 시즌 쾌조의 활약을 보이는 비결은 무엇일까. 최민정은 "무릎 재활도 잘 되었고, 대표팀에서도 코치 선생님들과 연맹에서 많이 도와주신다. 혼자 잘 하기보다는 주변에서 많이 도와주시는 덕분에 가능한 것 같다"면서도, "요즘은 경기 끝나고 나면 너무 힘들다. 과거에는 이 정도로 안 힘들었던 것 같은데, 너무 힘들다. 경기 후 시상식 참여도 힘들 정도로 달라졌다"고 웃었다.



이번 시즌 국가대표 은퇴를 예고한 최민정을 위한 팬들과 동료 선수들의 원성이 자자하다. 신동민은 이날 "민정 누나는 내가 은퇴할 때까지 은퇴 못한다"며 너스레를 떨기도 했고, 관중석에서도 '최민정 은퇴하지마'라는 메시지가 담긴 플래카드가 눈에 띄곤 했다. 올 시즌 쾌조의 성적을 보이고 있기에 최민정은 "기자 분들이 은퇴 얘기만 물어보신다"며 난감해 한다.



최민정은 "시즌 시작 할 때까지만 해도 이렇게 잘 하리라고 전혀 예상하지 못했고, 아직 시즌 중반부에 접어들고 있기 때문에 섣부르게 판단하고 싶지는 않다"면서도, "좋은 흐름을 유지하고 있는 만큼 시즌 후반부까지 실력 관리 잘 해서 계속해서 좋은 흐름 가져가고 싶다"고 각오했다.



"지금으로서는 시즌이 한창 진행되는 만큼, 매 경기 최선을 다해서 좋은 모습 보여드리고 싶다. 그 이후 문제는 나중에 생각하고 싶다. 이번 대회 미디어 데이 때도 은퇴 문제를 생각해보겠다고 했고, 시즌 중반인 만큼 어떤 마음으로 말씀하시는지 잘 알기 때문에 경기에 지금은 집중해야 하고, 지금 할 것이 많이 남았기에 내 경기에 집중하고 싶다."



그러며 최민정은 "나도 그렇게 어린 편이 아니다. 경쟁하는 선수들은 물론, 길리나 민지와 비교해도 나이 차이가 많다"면서도, "하지만 경쟁에는 나이가 없기 때문에 내 속도, 그리고 흐름을 가져가면서 잘 이어가고 싶다"고 다짐했다.



끝으로 최민정은 팬들을 향해 "오래간만에 국제대회를 한국에서 한 것 같은데, 많은 분들이 응원해 주신 덕분에 1000m에서 금메달을 연속으로 세 개 딸 수 있었다"면서, "많은 분들이 도와주신 덕분에 좋은 결과가 있었는데, 이번 시즌 계속해서 좋은 모습 보여드릴 테니 많은 응원 부탁드린다"고 당부했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 21일 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 경기 후 인터뷰에 나선 최민정.메달 레이스 첫 날 좋은 성적을 기록한 최민정은 "이렇게 좋은 성적을 내리라고는 예상하지 못했다. 홈 팬 분들의 응원이 있었기에 가능하지 않았나 하는 생각이 들었다"라면서, "한국에서 할 때는 책임감도 느끼게 되고, 먼 길 응원을 와 주시는 만큼 좋은 경기로 보답해 드리고 싶다는 생각이 든다"고 소감을 밝혔다.'홈' 월드 투어는 국내외 대회를 누구보다도 많이 뛰었던 최민정에게도 긴장이었다. 최민정은 "1000m 준준결승 때 경기장 입장하자마자 환호성 소리가 엄청 크더라"라면서, "오늘 진짜 잘 해야겠다는 생각이 크게 들었다"고 돌아봤다.이번 시즌 월드 투어 여자 1000m에서 세 번 연속 우승을 기록한 최민정. 그는 "빙질이나 컨디션 등을 고려해서 전술적인 부분을 생각하고 들어갔는데, 잘 맞아 떨어진 것 같다"면서도, "결승에서는 길리와 함께 올라간 만큼 길리와 함께 메달을 받고 싶었는데, 그렇지 못한 점이 아쉬웠다"고 동반 포디움 무산을 아쉬워했다.이번 시즌 쾌조의 활약을 보이는 비결은 무엇일까. 최민정은 "무릎 재활도 잘 되었고, 대표팀에서도 코치 선생님들과 연맹에서 많이 도와주신다. 혼자 잘 하기보다는 주변에서 많이 도와주시는 덕분에 가능한 것 같다"면서도, "요즘은 경기 끝나고 나면 너무 힘들다. 과거에는 이 정도로 안 힘들었던 것 같은데, 너무 힘들다. 경기 후 시상식 참여도 힘들 정도로 달라졌다"고 웃었다.이번 시즌 국가대표 은퇴를 예고한 최민정을 위한 팬들과 동료 선수들의 원성이 자자하다. 신동민은 이날 "민정 누나는 내가 은퇴할 때까지 은퇴 못한다"며 너스레를 떨기도 했고, 관중석에서도 '최민정 은퇴하지마'라는 메시지가 담긴 플래카드가 눈에 띄곤 했다. 올 시즌 쾌조의 성적을 보이고 있기에 최민정은 "기자 분들이 은퇴 얘기만 물어보신다"며 난감해 한다.최민정은 "시즌 시작 할 때까지만 해도 이렇게 잘 하리라고 전혀 예상하지 못했고, 아직 시즌 중반부에 접어들고 있기 때문에 섣부르게 판단하고 싶지는 않다"면서도, "좋은 흐름을 유지하고 있는 만큼 시즌 후반부까지 실력 관리 잘 해서 계속해서 좋은 흐름 가져가고 싶다"고 각오했다.그러며 최민정은 "나도 그렇게 어린 편이 아니다. 경쟁하는 선수들은 물론, 길리나 민지와 비교해도 나이 차이가 많다"면서도, "하지만 경쟁에는 나이가 없기 때문에 내 속도, 그리고 흐름을 가져가면서 잘 이어가고 싶다"고 다짐했다.끝으로 최민정은 팬들을 향해 "오래간만에 국제대회를 한국에서 한 것 같은데, 많은 분들이 응원해 주신 덕분에 1000m에서 금메달을 연속으로 세 개 딸 수 있었다"면서, "많은 분들이 도와주신 덕분에 좋은 결과가 있었는데, 이번 시즌 계속해서 좋은 모습 보여드릴 테니 많은 응원 부탁드린다"고 당부했다. 최민정 쇼트트랙 쇼트트랙월드투어 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 쇼트트랙 신동민, 0.006초 차이로 생애 첫 금메달

21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회에서 최민정이 역주하고 있다.올 시즌 이후 국가대표 은퇴를 예고한 최민정의 질주가 매섭다. 지난 1·2차 월드 투어에서 1000m 우승을 거뒀던 최민정은 서울에서 열린 3차 월드 투어에서도 1000m 우승을 거두며 홈 팬 앞에서 최고의 활약을 펼쳤다.최민정은 21일 서울 목동아이스링크에서 열린 KB금융 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드 투어 3차 대회 여자 1000m 결승에서 1분 31초 045의 성적으로 우승을 거뒀다. 1000m에서 3개 대회 연속 우승을 거둔 최민정은 은퇴를 천명한 시즌에서도 전성기에 가까운 성적을 내며 팬들의 '은퇴를 번복하라'는 원성을 사고 있다.경기 후 만난 최민정은 "한국에서 오래간만에 국제 대회를 했는데, 반응이 엄청나게 뜨거운 데다 많은 분들이 응원해 주신 덕분에 연속으로 금메달 세 개를 딴 것 같다"며, "시즌 시작 때만 해도 이렇게까지 잘 하리라고 예상하지 못했는데, 이번 시즌 계속 좋은 모습 보여드리고 싶다"며 밝은 표정으로 말했다.2년 만에 대한민국 땅을 밟은 쇼트트랙 월드 투어에서 최민정은 여전한 기량을 뽐냈다. 여자 1000m 준준결승에서 마지막 두 바퀴를 남기고 역전에 성공하며 1분 31초 515의 기록으로 준준결승을 통과한 최민정은 준결승에서도 마지막 바퀴 캐나다의 플로랑스 브루넬과 안소피 바샹을 모두 추월한 끝에 1분 32초 648을 기록, 1위로 결승선을 통과했다.결승에서도 최민정은 '역전의 명수'다운 모습을 이어나갔다. 1000m 결승에 나선 최민정은 김길리와 함께 중위권에서 레이스를 펼쳤다. 하지만 경기 막판 안소피 바샹이 추월 과정에서 넘어지면서 김길리와 충돌, 김길리가 레이스에서 이탈하면서 최민정의 어깨가 무거워졌다.하지만 최민정은 오히려 속도를 올려나가며 마지막 바퀴 역전에 나섰다. 플로랑스 브루넬과 코트니 사로를 연달아 추월한 최민정은 마지막까지 상대의 역전 틈을 막는 특유의 블로킹으로 1위를 수성, 1분 31초 045의 기록으로 홈 관중 앞에서도 우승을 거두며 3개 대회 연속 정상을 만드는 데 성공했다. 충돌에 휘말린 김길리는 아쉽게 레이스를 마쳤지만 다행히 큰 부상 없이 완주했다.이어진 여자 계주에서는 대한민국이 은메달을 기록했다. 예선에서 최민정과 김길리, 최지현과 김민지가 함께 뛴 여자 쇼트트랙 대표팀은 캐나다에 이어 4분 18초 001를 기록하며 2위로 결승 무대를 밟았다.결승에서는 최민정과 김길리, 김건희, 심석희가 나선 여자 쇼트트랙 대표팀. 결승전에서 3위 자리를 지키며 순항에 나선 선수들은 캐나다와 중국의 선두 싸움에서 무리하지 않고 자리를 지키며 체력을 아낀 가운데 레이스에 임했다. 대한민국은 잠시 개인중립선수(AIN, 러시아 출신 선수)에게 3위 자리를 내줬지만, 다시 최민정이 역전하는 데 성공하며 자리를 지켰다.하지만 마지막 주자에게 바통을 터치하려는 순간 변수가 터졌다. 캐나다 선수가 바통 터치 과정에서 넘어지며 다음 주자에게 순서를 넘기는 것에 실패한 것. 그러던 상황 중국은 멀찍이 앞으로 나갔고, 대한민국 마지막 주자인 김길리 역시 중국을 추격하려 했지만 역부족이었다. 대한민국은 4분 12초 990의 기록으로 은메달을 따내며 세 대회 연속 은메달을 기록했다.