(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
일터에서 사람이 죽는다. 살기 위해 하는 것이 일인진대, 일을 하다 죽는 일이 반복되는 광경이란 똥꼬로 밥을 먹고 입으로 오물을 쏟는 꼴이나 다름없다. 사람이 이런 지경이 된다면 당장 병원에 입원부터 시켜두고 너는 정상이 아니라 고쳐야 한다고 지적할 테다. 그러나 국가와 사회가 이 지경에 놓여 있는데도 우리는 그를 거의 돌아보지 않고 있다. 산재사망에 문제의식을 두고 해결하려 분투하는 이들이 한국이란 국가가 도저히 정상이 아니라고 목 놓아 부르짖는 이유겠다. 그에 깊이 공감한다.
산재가 만연한 일터 여럿에서 일한 이력이 있다. 내가 일하는 동안 같은 직역 동료가 손가락 네 개가 한꺼번에 잘린다거나, 한쪽 발가락이 모두 끊어지는 사고를 당한 일도 접했다. 2인 1조로 돌아야 하는 작업장을 혼자 맡다가 심한 화상을 입고도 구조가 늦어진 현장을 보았고, 그 밖에도 자잘한 문제 또한 수두룩하게 보고 겪었다. 그중 일부는 기자 출신이란 이력을 살려 취재할 수 있는 언론, 믿을 만한 변호사를 연결해 줬다. 운이 좋아 보상을 잘 받아도 문제는 끝나지 않는다. 그 같은 업장에선 얼마 지나지 않아 비슷한 일이 반복돼서다.
해결이 되면 그나마 다행이다. 대부분은 언론에 기사 한 줄 나오지 않고, 깊이 있게 취재할 역량도 없고 여건도 되지 않는 기자와 섣불리 접촉했다 아예 사건이 망쳐지는 경우도 허다하다. 고립된 노동자는 턱없이 낮은 개별적 보상에 합의하기 일쑤다. 현장 감사부터 재발방지를 위한 노력도 얼마 이뤄지지 않는다. 업주들은 사건이 터진 뒤 대응하는 것이 더 싸게 먹힌다는 인식을 공유한다. 일터에서 외부로 사건을 알리거나 문제제기하는 노동자를 괴롭히는 사례 또한 공공연하다. 그 결과로써 같은 유형의 사고가 빈발한다.