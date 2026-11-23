▲치킨런스틸컷 대한민국대학영화제

청년의 좌절, 잠식당하는 자기인식



다른 작품 <치킨런>도 이 시대 노동과 청년의 접점을 살펴 그린 자화상이란 점에서 연관성이 있다. 육상필 감독의 23분짜리 극영화는 야구선수에 대한 꿈을 접고 치킨배달부가 된 진원의 이야기다. 그가 배달 중 헤어진 여자친구 미영과 맞닥뜨리며 겪는 이야기가 다분히 판타지적 설정과 겹쳐 관객에게 현실을 달리 돌아볼 수 있는 이질적 감상을 자아낸다.



주식과 코인, 투자보다는 투기에 가까운 장으로 몰리는 청년들의 상황이 영화 가운데 분명하게 자리한다. 일과 꿈의 간극이 터무니없이 벌어지며 삶을 긍정하기 어려운 현실인식 또한 명확하다. 영화는 일을 하면 할수록 팔이 튀겨진 치킨처럼 변하는 주인공과 설거지를 계속해서 털이 수세미처럼 자랐다는 또 다른 인물의 모습을 당혹스러운 장르물처럼 드러낸다. 이는 노동이 삶과 정서, 영혼을 잠식한다는 하나의 은유일까. 확신할 수 없지만 그에 대한 생각을 펼칠 계기가 되어준다는 점만으로도 이로움이 아주 없다고 할 수는 없을 테다.



다만 <치킨런>은 말 그대로 겁쟁이의 '런'으로 향할 뿐, 현실을 바꾸려는 혁명적 인식에는 이르지 못한다. 하고픈 건 야구이고 하고 있는 건 배달인데, 그 사이에서 탈출을 위한 '돈' 자체를, 그것도 일확천금으로써의 자본을 강조하는 모습이 무책임하고 무력하게 느껴진다. 꿈과 현실과 성취 사이에서 이도 저도 아닌 낙오를 그리는 건 대체 어떤 의미가 있는 걸까. 나아가지 못하고 고립되고 안주하며 마침내 낙오하게 하는 노동이 인간을 잠식하는 현실 가운데서 어떤 해법을 구하려는 의지며 의기가 영화 가운데 전혀 엿보이지 않는단 게 한계라 읽힐 뿐이다.



<사일로>와 <치킨런>, 21회 대한민국대학영화제가 제 품 안에 들인 두 작품이 오늘의 한국독립영화, 그중에서도 청년 창작자의 현재를 적나라하게 드러낸다. 청년 노동자의 실제적 위상과 그로부터 발생한 불만과 불안이 작품 가운데 선명하게 읽힌단 건 자연스러운 일이다. 그러나 창작, 나아가 예술은 마땅히 그 이상을 향해야 한다. 현실에 더 가까이 다가서 취재와 고민을 통한 선명하고 적확한 인식을 얻어내야 했다. 이들 작품에 부족한 건 바로 이것이다.



동시에 기존 한국영화가 충실히 품지 못한 자리를 이들 작품이 살피고 있다는 점을 돌아보아야 한다. 반복되는 산재현장이 그렇고, 자긍심의 자리를 얻지 못하는 청년노동이 또한 그렇다. 대한민국대학영화제가 이들 작품이 관객과 만날 자리를 마련해 준 데는 이들 작품이 오늘날 청년의 현실과 위상을 진솔하게 반영하고 있다는 인식이 자리하고 있을 테다.



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