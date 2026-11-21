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12일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. LG 박동원이 2회초에 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 2026.10.12연합뉴스
프로야구 LG 트윈스에 2026시즌은 아쉬운 한 해였다. 창단 첫 2연패를 목표로 야심차게 출발했지만, 후반기 부진으로 정규시즌을 4위로 마쳤고, 준플레이오프(PO)에서는 KIA 타이거즈에 3전 전패로 완패하며 허무하게 탈락했다.
구단 최초로 '8년 연속 가을야구 진출'이라는 역사를 수립했지만, '염경엽 감독 부임 이후 최악의 시즌'이라는 명암이 극명하게 교차한 한 해가 되었다는 평가다.
2027 시즌 명예 회복을 노려야 하는 LG는 스토브리그에 돌입하면서 또 하나의 과제를 마주하게 됐다. 최근 3년간 두 번의 우승을 함께하면서 주역으로 활약했던 포수 박동원과 외야수 홍창기가 나란히 FA(자유계약선수) 자격을 얻었다.
박동원은 공격력을 갖춘 부동의 주전 포수다. 2023년부터 3년 연속 20홈런-75타점 이상을 기록했고, 포수로서 누적 수비이닝은 최근 4년간 리그 포수들 중 가장 많았다.
홍창기는 KBO리그를 대표하는 리드오프로 뛰어난 출루 능력을 바탕으로 타선의 연결고리를 책임질 수 있는 선수다. 전성기였던 2023시즌(타율 .332)과 2024시즌(타율 .336) 두 시즌 연속 3할 3푼대 타율과 4할 4푼 이상의 출루율을 기록했다. LG로서도 당장 이 두 선수를 대체할 자원을 구하기는 쉽지않다.
다만 최근 LG의 상황과 시장 분위기는 다소 미묘하다. 박동원은 올해 128경기에서 타율 .225로 14홈런 56타점에 그치며 LG 입단 이후 가장 부진한 성적에 그쳤다. 홍창기는 2025시즌 부상으로 51경기 출전에 그쳤고, 2026시즌에는 128경기에 출전했으나 타율 .239, 99안타, 33타점, 출루율 .375에 그치며 2년 연속 기대에 못미치는 커리어 로우를 경신했다.
LG는 올 시즌을 앞두고 지난해 말부터 박동원, 홍창기와 다년 계약 협상을 진행했지만 선수 측이 다른 구단과도 계약이 가능한 FA 계약을 원하여 거절한 것으로 알려졌다. 비록 두 선수가 최근 하락세이기는 하지만, 그동안의 경험과 실력을 고려하면 FA시장에 나왔을 때 충분히 관심을 보일 만한 구단들이 나올 수 있다.
LG로서도 당연히 두 선수가 모두 잔류하면 좋지만, 여러 가지 변수를 고려하지 않을 수 없는 처지다. 박동원은 내년이면 37세, 홍창기는 34세가 된다. 서서히 에이징 커브를 걱정해야 할 시점에 베테랑 선수들에게 대형 계약까지 선뜻 감수해야 할지는 조심스럽다.
다른 팀과 경쟁이 붙어 선수들의 몸값이 지니차게 폭등한다면 LG가 이들과의 협상을 포기할 가능성도 있다. 반면 LG는 지난해 FA가 된 김현수를 KT로 떠나보냈고, KIA가 박찬호를 두산으로 이적하는 것을 막지 못하면서 시즌 내내 이들의 빈 자리를 절감했던 사례도 있기에 더 고민스러울 수밖에 없다.