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큰사진보기 ▲7일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 리그 두산 베어스 대 LG 트윈스 경기. 2회 말 2사 2,3루 때 LG 홍창기가 삼진 아웃 당한 후 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

만일 박동원과 홍창기를 반드시 잡지 않는다고 한다면 LG에 대안은 있을까. 현재 FA 시장에서 최대어 포수였던 양의지가 일찌감치 두산 잔류를 확정했고, 최지훈은 SSG 잔류, 삼성 구자욱은 해외진출을 추진하면서 굳이 LG가 탐낼 만한 대어급 외부 FA 영입 자원도 보이지 않는 상황이다.



현재 LG의 가장 큰 고민은 '세대 교체' 시기에 달렸다. LG는 2020년대 들어 한국시리즈 제패라는 숙원을 풀기 위하여 '윈나우' 기조를 이어왔다. 그 덕분에 지난 2023년 마침내 29년 만에 통합우승에 성공하며 기나긴 암흑기에 종지부를 찍을 수 있었다. 2년 만인 2025년에는 또다시 정상에 올랐고, 올해까지 8년 연속 가을야구에 진출하며 구단 역사상 최고의 황금기를 이어오고 있다.



다만 그 과정에서 베테랑과 주전 선수들에 대한 의존도가 높아진 것은 필연적이었다. 현재 LG의 주전급 선수들인 오지환, 박동원, 박해민, 오스틴, 홍창기, 임찬규, 김진성 등은 대부분 30대 중반을 훌쩍 넘겼다. 2000년대생의 대표 주자인 문보경이 WBC 후유증으로 올시즌 극심한 부진에 빠지면서 20대 선수들의 활약상은 상대적으로 저조했다. 그나마 올시즌에는 송찬의와 문정빈처럼 매년 한 두 명씩 '복권'같은 깜짝 스타들이 등장했다는게 그나마 위안이었다.



하지만 LG가 최근 몇 년간 항상 우승에 대한 기대치가 높았고, 염경엽 감독의 성향상 주전 신뢰도가 굳건했기에 새로운 얼굴들이 꾸준한 기회를 얻기는 쉽지 않았다. 이런 상황에서 박동원과 홍창기를 잡는데 또다시 거액을 투자하게 된다면 세대교체와 유망주 육성은 또다시 몇년간 후순위로 미뤄질 가능성이 높다. 설사 이들을 잡는다고 해도 LG가 내년 시즌에 유력한 우승 후보가 될 수 있는지도 고려해야할 대목이다.



성적과 육성, 두 마리의 토끼를 동시에 잡는다는 것은 어떤 프로구단들도 쉽지 않았다. 분명한 사실은 박동원-홍창기의 잔류 여부와 별개로, LG가 앞으로 몇 년 뒤까지 대비하여 '지속가능한 강팀'의 면모를 이어가기 위해서라도 이제는 새로운 선수들을 키워야 하는 시점에 놓여있다는 것이다. 과연 LG는 올해 스토브리그에서 어떤 길을 선택할까.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 7일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 리그 두산 베어스 대 LG 트윈스 경기. 2회 말 2사 2,3루 때 LG 홍창기가 삼진 아웃 당한 후 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.5.7만일 박동원과 홍창기를 반드시 잡지 않는다고 한다면 LG에 대안은 있을까. 현재 FA 시장에서 최대어 포수였던 양의지가 일찌감치 두산 잔류를 확정했고, 최지훈은 SSG 잔류, 삼성 구자욱은 해외진출을 추진하면서 굳이 LG가 탐낼 만한 대어급 외부 FA 영입 자원도 보이지 않는 상황이다.현재 LG의 가장 큰 고민은 '세대 교체' 시기에 달렸다. LG는 2020년대 들어 한국시리즈 제패라는 숙원을 풀기 위하여 '윈나우' 기조를 이어왔다. 그 덕분에 지난 2023년 마침내 29년 만에 통합우승에 성공하며 기나긴 암흑기에 종지부를 찍을 수 있었다. 2년 만인 2025년에는 또다시 정상에 올랐고, 올해까지 8년 연속 가을야구에 진출하며 구단 역사상 최고의 황금기를 이어오고 있다.다만 그 과정에서 베테랑과 주전 선수들에 대한 의존도가 높아진 것은 필연적이었다. 현재 LG의 주전급 선수들인 오지환, 박동원, 박해민, 오스틴, 홍창기, 임찬규, 김진성 등은 대부분 30대 중반을 훌쩍 넘겼다. 2000년대생의 대표 주자인 문보경이 WBC 후유증으로 올시즌 극심한 부진에 빠지면서 20대 선수들의 활약상은 상대적으로 저조했다. 그나마 올시즌에는 송찬의와 문정빈처럼 매년 한 두 명씩 '복권'같은 깜짝 스타들이 등장했다는게 그나마 위안이었다.하지만 LG가 최근 몇 년간 항상 우승에 대한 기대치가 높았고, 염경엽 감독의 성향상 주전 신뢰도가 굳건했기에 새로운 얼굴들이 꾸준한 기회를 얻기는 쉽지 않았다. 이런 상황에서 박동원과 홍창기를 잡는데 또다시 거액을 투자하게 된다면 세대교체와 유망주 육성은 또다시 몇년간 후순위로 미뤄질 가능성이 높다. 설사 이들을 잡는다고 해도 LG가 내년 시즌에 유력한 우승 후보가 될 수 있는지도 고려해야할 대목이다.성적과 육성, 두 마리의 토끼를 동시에 잡는다는 것은 어떤 프로구단들도 쉽지 않았다. 분명한 사실은 박동원-홍창기의 잔류 여부와 별개로, LG가 앞으로 몇 년 뒤까지 대비하여 '지속가능한 강팀'의 면모를 이어가기 위해서라도 이제는 새로운 선수들을 키워야 하는 시점에 놓여있다는 것이다. 과연 LG는 올해 스토브리그에서 어떤 길을 선택할까. LG트윈스 박동원 홍창기 FA 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 'NBA 두 번째 한국인' 꿈 키우는 이현중, G리그서 상승세

12일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. LG 박동원이 2회초에 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 2026.10.12프로야구 LG 트윈스에 2026시즌은 아쉬운 한 해였다. 창단 첫 2연패를 목표로 야심차게 출발했지만, 후반기 부진으로 정규시즌을 4위로 마쳤고, 준플레이오프(PO)에서는 KIA 타이거즈에 3전 전패로 완패하며 허무하게 탈락했다.구단 최초로 '8년 연속 가을야구 진출'이라는 역사를 수립했지만, '염경엽 감독 부임 이후 최악의 시즌'이라는 명암이 극명하게 교차한 한 해가 되었다는 평가다.2027 시즌 명예 회복을 노려야 하는 LG는 스토브리그에 돌입하면서 또 하나의 과제를 마주하게 됐다. 최근 3년간 두 번의 우승을 함께하면서 주역으로 활약했던 포수 박동원과 외야수 홍창기가 나란히 FA(자유계약선수) 자격을 얻었다.박동원은 공격력을 갖춘 부동의 주전 포수다. 2023년부터 3년 연속 20홈런-75타점 이상을 기록했고, 포수로서 누적 수비이닝은 최근 4년간 리그 포수들 중 가장 많았다.홍창기는 KBO리그를 대표하는 리드오프로 뛰어난 출루 능력을 바탕으로 타선의 연결고리를 책임질 수 있는 선수다. 전성기였던 2023시즌(타율 .332)과 2024시즌(타율 .336) 두 시즌 연속 3할 3푼대 타율과 4할 4푼 이상의 출루율을 기록했다. LG로서도 당장 이 두 선수를 대체할 자원을 구하기는 쉽지않다.다만 최근 LG의 상황과 시장 분위기는 다소 미묘하다. 박동원은 올해 128경기에서 타율 .225로 14홈런 56타점에 그치며 LG 입단 이후 가장 부진한 성적에 그쳤다. 홍창기는 2025시즌 부상으로 51경기 출전에 그쳤고, 2026시즌에는 128경기에 출전했으나 타율 .239, 99안타, 33타점, 출루율 .375에 그치며 2년 연속 기대에 못미치는 커리어 로우를 경신했다.LG는 올 시즌을 앞두고 지난해 말부터 박동원, 홍창기와 다년 계약 협상을 진행했지만 선수 측이 다른 구단과도 계약이 가능한 FA 계약을 원하여 거절한 것으로 알려졌다. 비록 두 선수가 최근 하락세이기는 하지만, 그동안의 경험과 실력을 고려하면 FA시장에 나왔을 때 충분히 관심을 보일 만한 구단들이 나올 수 있다.LG로서도 당연히 두 선수가 모두 잔류하면 좋지만, 여러 가지 변수를 고려하지 않을 수 없는 처지다. 박동원은 내년이면 37세, 홍창기는 34세가 된다. 서서히 에이징 커브를 걱정해야 할 시점에 베테랑 선수들에게 대형 계약까지 선뜻 감수해야 할지는 조심스럽다.다른 팀과 경쟁이 붙어 선수들의 몸값이 지니차게 폭등한다면 LG가 이들과의 협상을 포기할 가능성도 있다. 반면 LG는 지난해 FA가 된 김현수를 KT로 떠나보냈고, KIA가 박찬호를 두산으로 이적하는 것을 막지 못하면서 시즌 내내 이들의 빈 자리를 절감했던 사례도 있기에 더 고민스러울 수밖에 없다.