B리그 제공

이현중'한국농구의 자존심' 이현중(립시티 리믹스)이 G리그에서 최근 3경기 연속 20점 이상을 넣으며 미국무대에서도 경쟁력을 인정받고 있다.21일(한국 시각) 미국 오리건주 포틀랜드 차일스 센터에서 열린 '2026~27시즌 G리그' 산타크루즈 워리어스와의 홈경기에 선발로 나선 이현중은 20점 11리바운드 2어시스트 2스틸을 기록하며 더블-더블(득점-리바운드)을 달성했다. 소속팀 립시티는 이현중의 활약에 힘입어 146-135로 승리하며 2연승을 기록했다.산타크루즈는 2023년 이현중의 첫 G리그 시절 활약했던 친정팀이기도 했다. 이현중은 1쿼터부터 3점슛으로 득점의 첫 포문을 열었다. 2쿼터에는 속공 상황에 가담하여 골밑을 파고드는 영리한 움직임으로 레이업을 성공시키고 상대 파울을 끌어내 추가 자유투까지 얻어냈다.본격적으로 몸이 풀린 후반에는 3쿼터 들어 재역전을 만드는 3점슛을 터뜨렸다. 골밑플레이에도 적극 참여한 이현중은 3쿼터에만 리바운드를 무려 5개나 잡아냈으며 1분 사이에만 리바운드를 3개 연속 잡아내기도 했다. 점수차가 벌어진 4쿼터에도 집중력을 잃지않은 이현중은 경기 막판 3점슛 2개를 연달아 넣으며 승리에 쐐기를 박는 역할을 수행했다.이현중은 이날 3점슛을 6회 시도하여 4개를 넣었다. 2점슛도 3개를 던져 2개를 넣으며 높은 야투 효율성을 과시했다. 장기인 슈팅 이외에도 리바운드와 수비, 패스, 속공 가담 등 다양한 역할에서 팀플레이에 적극 가담하는 모습이 돋보였다. 11리바운드는 이날 립시티 선수 중 최다 기록이자, 이현중 본인의 G리그에서의 종전 기록(9개, 산타크루즈 시절)을 뛰어넘은 한 경기 신기록이기도 했다. 이현중이 득점과 리바운드 두 부문에서 동시에 두 자릿수를 넘긴 것도 G리그에 데뷔한 뒤 처음이었다.이현중은 NBA(미국프로농구) 포틀랜드 트레이블레이져스와 1년 비보장 계약인 '이그지빗 10(Exhibit 10)' 계약을 맺고 미국 무대에 다시 도전장을 던졌다. 2022년에 이어 두번째 NBA 도전이었다. 이현중은 미국 데이비드슨대학교에서 3학년까지 마치고 NBA 신인 드래프트에 도전했지만 지명을 받지 못했다.이후 이현중은 G리그 산타크루즈를 비롯하여 다양한 해외 리그를 거치며 경험을 쌓았다. 호주프로농구(NBL)와 일본프로농구(B리그)에서 연이어 정상을 경험했고, 일본에서는 플레이오프 MVP까지 거머쥐었다. 최근 열린 2026 나고야-아이치 아시안게임에서는 남자농구 대표팀의 에이스로 12년 만에 금메달을 획득하는 쾌거를 이뤘다.이미 국제적인 선수로 인정받은 이현중은 한국이나 해외 프로리그에서 어디서든 좋은 대우를 받으며 안정적인 생활을 선택할 수도 있었지만, NBA 입성의 꿈을 포기하지 않았다. NBA 정규 로스터 진입을 보장받지 못하는 불안정한 조건을 감수하며 다시 도전을 선택했다.이현중은 지난 11일 솔트레이크시티 스타스와의 개막전에서 3점에 그쳤다. 하지만 이튿날 같은 팀을 상대로 12점을 넣은 데 이어 14일 스톡턴 킹스와의 2연전에서 각각 21점과 25점을 올리며 2경기 연속 G리그 개인 득점 커리어 하이 기록을 경신했다. 그리고 이날 친정팀 산타크루즈를 상대로 3경기 연속 20득점과 첫 더블-더블을 작성하며 상승세를 이어가고 있다.이현중이 지금의 상태를 꾸준히 이어갈 수 있다면 '한국 농구 역사상 두 번째 NBA 선수'의 꿈도 불가능하지 않다. 역대 한국 선수 가운데 NBA 진출에 성공한 선수는 2004년 포틀랜드에 입단했던 하승진이 유일하다. 하승진은 NBA와 G리그를 오가며 4년간 활약했고, NBA에서의 통산 기록은 정규리그 46경기 평균 1.5점 1.5리바운드의 성적을 남겼다. 이현중 역시 선배 하승진과 같은 포틀랜드 산하 G리그에서 NBA 입성의 꿈을 키워가고 있다.하승진이 221cm라는 NBA에서도 최상위권에 해당하는 압도적인 신체 조건으로 주목받았다면, 이현중은 장신에 슈팅 능력을 겸비한 '빅윙' 자원으로 분류된다. 클레이 탐슨(마이애미), 미칼 브리지스(뉴욕닉스), 딜런 브룩스(피닉스 선즈) 등 볼 점유율이 낮아도 오프더볼 움직임이 좋고, 3점슛 능력과 수비에 특화된 선수를 의미하는 '3&D' 자원으로 자리잡는 것이 NBA 입성을 노리는 이현중의 지향점이다.대학 시절에 비하면 이현중은 슈팅의 정확성과 안정감이 크게 높아졌고, 득점 방식은 더 다양해졌다. 외곽슛뿐 아니라 돌파와 컷인, 포스트업, 속공 가담 등을 통해서도 득점을 만들어내고 있다. 난사 없이도 높은 득점 효율을 만들어 내는 장신 슈터라는 점은 NBA에서도 충분히 통할 스타일이다.또다른 강점은 리바운드 능력이다. 이현중은 슈터인데도 외곽에만 머무르기보다 골밑 싸움에 적극적으로 가담하고 몸싸움을 피하지 않는다. 특히 공격 리바운드를 많이 걷어내는 모습이 돋보인다. 지난 아시안게임에서도 이현중의 리바운드 능력은 장신 센터가 부족했던 대한민국 대표팀의 높이 열세를 극복하는 데 큰 힘이 된 바 있다.과거부터 이충희, 허재, 서장훈, 김주성, 방성윤, 최준용 등 여러 선수들이 NBA의 관심을 받았거나, 실제로 도전에 나선 경우도 있었지만 미국 무대의 벽은 높았다. 이현중은 아무도 가보지 못한 자신만의 길을 만들어 나가며 불가능해 보이던 꿈을 조금씩 현실로 만들어 나가고 있다. 지금의 기세를 꾸준히 이어갈 수만 있다면, 하승진에 이어 이현중이 두번째로 NBA 입성에 성공하는 순간도 이제 멀어 보이지만은 않는다.