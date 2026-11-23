K-POP 성 소수자 아이돌 그룹 라이오네시스(LIONESSES)의 리더 담준이 신곡 <사랑가(Magdalene's Serenade)>로 돌아왔다. 지난 20일 담준 스튜디오에서 직접 만나 인터뷰 진행했다. 이번 작품은 한국 전통 판소리의 서사와 현대 R&B를 결합해 사랑과 욕망, 상실과 구원을 이야기한다. 동시에 퀴어 아티스트로 살아오며 마주한 사회적 편견에 자신만의 방식으로 답한다.
퀴어라는 정체성
- 왜 음악을 계속하나요?
"동성애자인 의사가 진료를 보고, 트랜스젠더인 변호사가 의뢰인을 변호하는 것과 같습니다. 퀴어라는 정체성이 저의 모든 것을 대변하지는 않아요. 저는 전문성을 가진 분야에서 묵묵히 제 일을 하고 있습니다. 다만 음악에 퀴어 정체성을 드러내는 행위는 퀴어 청자에게 특별한 신뢰와 공감을 줄 수 있다고 믿습니다. 실제로 팬덤의 대부분인 퀴어와 앨라이들이 제 음악을 귀하게 여겨 주셔서 감사하고요."
- 활동하며 차별을 많이 경험했나요?
"'동성애'를 사유로 방송 금지 판정을 받았을 때는 아찔했죠. 2021년 데뷔 한 달 만에, 2023년 'It's OK to be me'를 발표했을 때도 겨우 데뷔 1년 차였으니까요. 저를 보호할 레이블도, 법적으로 대응할 여건도 없어 모든 일을 혼자 감당해야 했습니다. 제가 무너지면 라이오네시스를 희망으로 여기던 팬들과 커밍아웃을 고민하던 후배들에게 절망만 전할 것 같았어요."