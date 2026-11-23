▲담준담준 담준

- 두 번째 트랙 '인당수로 가는 길'은 어떤 메시지를 담았나요?



"<심청가>에서 영감을 얻었습니다. 첫 곡에서 이성애적 관념을 비틀었다면, 두 번째 곡에서는 정상가족 이데올로기를 비틀고 싶었어요. 심청이 아버지를 위한 효심만으로 인당수에 뛰어든 것이 아니라, 아버지를 부양하느라 효녀로 칭송받으면서 혼사마저 막히는 현실에 몰려 죽음을 선택한 것은 아닐까 하는 가정에서 출발했습니다.



화자는 바꿀 수 없는 운명을 비탄하며 "We're both Adam", "I ain't Eve"라고 절규합니다. 마지막에는 라이오네시스의 곡 'Will you be my groom?'의 후렴구가 등장하죠. 동성 결혼의 희망을 노래했던 밝은 메시지가 죽음을 선택한 화자의 마지막 독백으로 바뀌는 겁니다. 두 곡을 연달아 들으면 하나의 서사가 완성됩니다."



- 퀴어 아티스트라는 꼬리표가 부담스럽지는 않나요?



"퀴어 아티스트라는 이유로 받은 사랑을 생각하면 부담스럽다고 말하는 것조차 조심스럽습니다. 다만 어떤 음악을 만들어도 퀴어 서사로 소비되거나 매번 정체성을 담은 음악을 만들어야 한다는 압박은 있어요. 퀴어라는 정체성이 저라는 인간의 전부는 아니니까요. 퀴어 아티스트도 그저 다양한 이야기와 모습을 보여줄 수 있다는 걸 작품으로 증명하고 싶습니다.



- 앞으로도 차별에 맞설 건가요?



"처음 라이오네시스를 시작했을 때는 사명감이 강했어요. 하지만 이제는 제 자리에서 계속 음악을 만들고 성장하며 살아 있는 것만으로도 차별을 생산하는 사람들에게는 속 뒤집히는 일이겠다는 생각이 듭니다. '퀴어인 아티스트가 확 죽어버렸으면 좋겠다'고 바라는 분들께는 죄송하지만, 저는 계속 성장하면서 살아 보려고요. '존재 자체로 스트레스 유발자'. 얼마나 멋있습니까.(웃음)"



이번 <사랑가(Magdalene's Serenade)>는 담준에게 또 하나의 음악적 도전이다. 퀴어라는 정체성을 숨기지 않으면서도 그 정체성에 갇히지 않는 것. 자신의 존재를 누군가에게 허락받기보다 음악으로 세상과 마주하겠다는 담준은 이번에도 가장 자신다운 방식으로 대답하고 있다.

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