천적 관계도 이제 옛말인 듯하다. 전북이 서울을 상대로 또 패배하며 14년 만에 상대 전적 무승이라는 굴욕을 떠안았다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 36라운드 김기동 감독의 FC서울에 0-1로 패배했다. 이로써 전북은 12승 13무 11패 승점 49점 5위, 서울은 21승 7무 8패 승점 70점 1위에 자리했다.홈에서 경기를 펼치는 전북은 승리가 절실했다. 5위에 자리하고 있던 전북은 승점 3점을 통해 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 진출권을 얻으려 했다.그렇게 마주한 상대는 이번 시즌 10년 만에 챔피언 타이틀을 획득한 서울. 의욕은 넘쳤지만, 결과는 안 좋았다. 전반에는 몰아붙이는 흐름이 이어졌지만, 후반 9분 안데르손의 중거리 슈팅에 선제 결승 골을 내주며 패했다.반드시 잡아야만 하는 경기에서 또 미끄러진 전북. 패배한 점도 뼈아팠으나 홈에서 최악의 기록을 작성했다는 점도 치명적이었다. 바로 14년 만에 서울을 상대로 이기지 못했다는 것.전북은 서울을 상대로 늘 강한 모습을 보여줬다. 지난해에는 리그 기준 4번의 맞대결에서 2승 2무를 기록했으며, 코리아컵 8강 무대에서는 송민규의 골로 1-0으로 이겼다.강등의 위험이 도사렸던 2024년에도 3번의 맞대결에서 1승 1무 1패를 기록했고, 특히 2020년부터 2023년까지 11차례 맞대결에서 8승 3무를 기록할 만큼 압도적인 우위를 점했다.또 기분 좋은 징크스도 보유하고 있었다. 2024시즌 20라운드에서 서울에 1-5로 패하기 전까지 약 7년 8개월간 홈 무패 행진을 이어갔으며, 올해 7라운드에서 0-1로 패하기 전까지는 약 8년 9개월 동안 원정 무패 기록을 유지했다.그만큼 서울에 강력한 상대 전적을 자랑했지만, 올해는 분위기가 사뭇 다르다. 첫 맞대결 패배를 시작으로 21라운드 홈 경기에서는 빈공 끝에 0-0 무승부를 기록했다.이어 열린 29라운드 홈 맞대결에서도 팽팽한 흐름을 보여줬으나 경기 종료 직전 패트릭 클리말라에게 실점을 허용하면서 고개를 숙였다.그리고 시즌 마지막 맞대결. 전북은 또 서울에 무릎을 꿇었다. 직전 3번 맞대결과는 달리, 경기를 주도하며 전반에만 4번의 유효 슈팅을 날렸으나 결정력 부재가 발목을 잡았다.날카로운 폼을 보여준 이탈로는 골대 맞는 슈팅이 2번이나 나왔으며 티아고 역시 후안 로스의 수비 벽에 가로막혀 이렇다 할 기량을 뽐내지 못했다.또 교체 투입된 안드레아 콤파뇨·이승우·도도·김승섭 역시 균열을 일으키지 못하면서 씁쓸한 패배를 맛봐야만 했다.이로써 전북은 2012시즌(4전 2무 2패) 이후 무려 14년 만에 서울전 승리를 기록하지 못하는 최악의 기록을 작성했다.올해 전북은 오랜 기간 이어온 징크스마저 잇달아 깨지고 있다. 서울 원정 8년 무패 징크스가 깨진 것을 시작으로 인천전 홈 9년 무패, 대전 원정 18년 무패 기록이 차례로 무너지는 등 여러모로 최악의 한 해를 보내는 중이다.한편, 전북은 오는 25일 일본으로 이동해 가시마 앤틀러스와 아시아 챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 5라운드 일전을 치르게 된다.