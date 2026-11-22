▲지난 20일 열린 '2026 MAMA AWARDS' 첫날 무대에 등장한 남성 듀오 패닉(이적·김진표). MNET

지난 20일 열린 '2026 MAMA AWARDS' 첫날 무대에 등장한 남성 듀오 패닉(이적·김진표)의 이야기다. 데뷔 31년 만의 첫 MAMA 입성. 지난 4월 20년 만의 단독 콘서트로 건재를 과시했던 이들이 이번엔 글로벌 K팝 축제의 한복판으로 걸어 들어왔다.



선곡은 1998년 작 '내 낡은 서랍 속의 바다'와 1995년 데뷔작 '왼손잡이'. 단순한 추억 팔이나 복고 무대로 치부하기엔, 두 곡이 오늘날 가요계에 던지는 질문이 묵직하다.



90년대 한국 대중음악사에서 패닉의 등장은 일종의 '사건'이었다. 이적의 처연하면서도 단단한 보컬, 김진표의 날카로운 랩이 뒤섞인 이들의 음악은 당시 주류 발라드와 댄스곡의 안온한 문법을 보란 듯이 비웃었다. 특히 '왼손잡이'는 영리했다. 오른손잡이 세상에 던져진 소수자의 은유를 빌려, 다수의 기준과 다르면 곧장 '비정상'의 낙인을 찍는 사회의 폭력성을 정조준했으니까.



31년이 흐른 지금, 세상은 과연 얼마나 넓어졌을까. 겉으론 모두가 다양성과 개성을 부르짖지만, 학교에선 튀는 아이가 눈총을 받고, 직장에선 조직의 톱니바퀴에 순응하는 태도가 미덕으로 대접받는다. 남들과 다른 길을 택하면 구구절절 해명서를 써내야 하는 시대. 표면의 무늬만 바뀌었을 뿐 '다름'을 대하는 세상의 시선은 여전히 옹색하다. '왼손잡이'가 박제된 흘러간 옛노래가 아니라, 지금 당장 불러야 할 현재진행형의 노래인 이유다.



이날 무대가 단순한 헌정 공연을 넘어선 건 세대를 가로지르는 팽팽한 호흡 덕분이었다. 하츠투하츠 유하의 맑은 피아노 선율로 문을 연 '내 낡은 서랍 속의 바다'에는 제로베이스원 김태래와 우즈(WOODZ), 올데이 프로젝트 우찬이 목소리를 얹었다. 이어진 '왼손잡이' 무대에선 코르티스의 성현과 마틴이 가세해 김진표와 랩을 주고받았다.



세상을 향한 짱돌 같은 외침('왼손잡이')과 성장의 궤적 속에서 잃어버린 꿈을 더듬는 내면의 독백('내 낡은 서랍 속의 바다'). 결이 다른 두 곡은 결국 하나의 질문으로 수렴한다. 세상이 정해준 정답지에 맞춰 사느라, 당신은 얼마나 많은 '진짜 나'를 잃어버렸느냐고.



세계 시장을 호령하는 오늘날의 K팝 산업을 바라보며 패닉의 무대가 남기는 여운은 그래서 더 묵직하다. 음원 차트 순위와 앨범 판매량, 유튜브 조회수와 팬덤의 화력이 예술의 성패를 가르는 냉혹한 숫자의 시대. 화려한 퍼포먼스와 중독성 강한 후크송이 주류를 이루는 시장에서, 과거 '달팽이'로 느림의 미학을 노래하고 'UFO'와 '벌레'로 기괴한 상상력을 펼쳤던 패닉 같은 이단아가 발붙일 틈은 얼마나 될까.



전설의 귀환에 박수를 보내는 건 쉬운 일이다. 진짜 어려운 건 31년 전 패닉처럼 '남들과 다른 음악'을 들고 나타난 2026년의 무명 신인에게 기꺼이 무대를 내어주는 일일 테다.



스무 살 무렵 '왼손잡이'를 외치던 두 청년은 이제 머리가 희끗희끗한 중년의 음악인이 됐다. 음악을 듣는 방식도, 무대의 스케일도 상전벽해처럼 변했지만, 두 세대가 같은 마이크를 잡고 목청을 높일 수 있었던 건 그들이 던진 화두가 아직 미완성으로 남아 있기 때문이다.



패닉이 오사카에서 들려준 건 거창한 세대 통합의 선언문이 아니었다. 남들과 조금 달라도, 조금 느려도 괜찮다는 그 오래고도 당연한 진실. 31년 전 그들이 꿈꿨던 '왼손잡이들의 세상'은 아직 끝나지 않았다.

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