한국대학농구연맹(KUBF)

김보배는 '원주 산성'의 높이 계보를 이어갈 유력한 후보다.2019년에는 경희대 출신 두경민·김민구·김종규가 DB에서 다시 만났다. 대학 시절 함께 뛰었던 세 선수가 프로에서도 한 팀에 모이면서 '경희대 트리오'로 주목받았다. 그러나 세 선수가 함께 뛰는 모습을 충분히 보지는 못했다.2019~2020시즌은 코로나19 확산으로 정규리그 잔여 경기와 플레이오프가 취소됐다. DB는 서울 SK와 공동 1위로 시즌을 마쳤지만, 정상적으로 시즌을 마무리하고 포스트시즌에서 경쟁할 기회는 얻지 못했다. 이후 선수단 구성과 각자의 역할도 달라지고 이런저런 상황적 변수가 발생하면서 경희대 트리오의 동행은 기대만큼 길게 이어지지 않았다.이번 연세대 트리오는 서로 다른 시기에 DB에 합류했다. 김보배는 2024년 드래프트 1라운드 3순위, 이유진은 2025년 1라운드 2순위로 지명됐다. 그리고 올해 드래프트에서 연세대 4학년 가드 이채형이 1라운드 6순위로 DB의 선택을 받았다.세 선수는 연세대에서 선후배로 함께한 사이다. 이채형은 포인트가드로서 동료를 살리는 패스와 경기 운영이 강점이고, 이유진은 큰 신장과 운동능력을 갖춘 포워드다. 김보배는 202cm의 신장을 지닌 빅맨으로 골밑에서 힘과 높이를 보탤 수 있다. 서로 다른 위치에서 팀에 기여할 수 있다는 점은 세 선수가 함께 성장할 때 기대할 만한 요소다.세 선수가 한꺼번에 주전으로 나서거나 곧바로 팀의 중심이 된다고 단정하기는 어렵다. DB에는 이미 가드 이선 알바노를 비롯해 경험 많은 선수들이 있고, 신인과 젊은 선수들은 훈련과 출전 기회를 통해 프로의 속도와 몸싸움에 적응해야 한다.이채형에게는 포인트가드로서 경기 운영 능력을 발전시키는 동시에 알바노를 보조할 수 있는 역량을 보여주는 것이 과제다. 이유진은 신체 조건과 운동능력을 수비와 리바운드, 공격에서의 적극성으로 연결해야 한다. 김보배 역시 골밑에서 자신의 장점을 살리면서 프로의 몸싸움과 수비 약속에 익숙해져야 한다.무엇보다 세 선수에게 필요한 것은 꾸준히 코트에 설 수 있는 건강이다. 이채형은 대학 시절 부상으로 출전이 제한됐던 만큼 몸 상태를 관리하며 기량을 증명하는 일이 중요하다. 이유진과 김보배도 체력과 신체 능력을 프로 수준에 맞춰 다듬어야 한다.중앙대 출신 선수들이 팀의 정체성을 만들고, 경희대 트리오가 한 시절의 기대를 모았다면 이제는 연세대 출신 세 선수가 DB의 미래를 향해 함께 출발한다. 출신 대학의 인연을 넘어 각자의 역할을 갖추고 건강하게 성장한다면, 이채형·이유진·김보배는 원주 팬들에게 새로운 희망이 될 수 있을 것이다.