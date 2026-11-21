롯데 자이언츠

롯데 단장으로 선임된 이택근 단장의 첫 행보는 투수 정철원과 외야수 임지열의 1:1 트레이드였다.2015년부터 2021년까지 7년 연속 한국시리즈 진출이라는 대기록을 세운 두산은 2022년 9위로 추락하며 8년 만에 가을야구 무대를 밟지 못했다. 하지만 두산은 아쉬운 부진 속에서도 신인 최다 홀드 기록(23개)을 세우며 2010년의 양의지 이후 12년 만에 신인왕에 등극한 우완 불펜투수 정철원을 배출하는 수확이 있었다. 당시만 해도 정철원은 입단 동기 곽빈과 함께 두산 마운드의 미래를 이끌 투수로 주목 받았다.정철원은 풀타임 2년 차가 되던 2023년 7월부터 홍건희 대신 마무리 자리를 맡으며 67경기에서 7승 6패 13세이브 11홀드 3.96을 기록했다. 신인왕을 차지했던 시즌과 비교하면 평균자책점이 다소 높아졌지만 여전히 두산 불펜의 핵심 투수인 것은 변하지 않았다. 하지만 정철원은 루키 김택연이 신인왕 타이틀을 차지한 2024년 36경기에서 2승 1패 6세이브 1홀드 6.40으로 크게 부진하면서 필승조에서 탈락했다.2024 시즌이 끝난 후 롯데는 두산의 왕조 시대를 이끌었던 김태형 감독이 새로 부임했다. 그리고 불펜 보강을 원했던 롯데는 2024년 11월 전체 3순위 출신 유망주 김민석과 외야수 추재현(키움), 투수 최우인을 두산에 내주면서 신인왕 출신 정철원과 내야수 전민재를 영입했다. 정철원은 신인왕 타이틀을 따내며 최고의 시즌을 보냈던 2022년 유망주였던 자신에게 기회를 줬던 김태형 감독과 재회했다.기대대로 정철원은 작년 김태형 감독 체제에서 최준용, 정현수 등과 함께 롯데의 필승조로 활약하면서 많은 기회를 받았고 75경기에서 70이닝을 던지며 8승 3패 21홀드 4.24의 준수한 성적을 기록했다. 물론 기복 있는 투구로 6개의 블론세이브를 저지르는 등 아쉬운 부분도 없지 않았지만 옛 스승과 재회한 첫 시즌 새 팀에서 필승조로 활약했다는 점에서 정철원에게는 충분히 의미 있는 2025시즌이었다.하지만 정철원은 올해 초 아내와의 이혼 소송으로 구설에 오르며 스프링캠프 종료를 이틀 앞두고 귀국했고 이는 시즌 활약에도 영향을 미쳤다. 올 시즌 34경기에 등판한 정철원은 1승 2패 3홀드 6.75로 프로 데뷔 후 가장 부진한 투구 내용을 보였고 최준용, 박정민, 두산시절 팀 동료였던 현도훈 등에게 밀리며 또 다시 필승조에서 탈락했다. 결국 정철원은 마무리캠프 막바지인 20일 키움으로 트레이드됐다.정철원은 키움으로 트레이드된 당일, SNS를 통해 팬들에게 감사 인사를 전하는 듯 하다가 "롯데 자이언츠 내년엔 꼭 우승으로 증명해라"는 말과 함께 "네 원수가 넘어질 때 즐거워하거나 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라"는 성경 구절을 덧붙였다. 물론 정철원이 남긴 메시지의 정확한 의미는 본인만 알고 있겠지만 롯데 구단과 롯데팬들 입장에서는 여러 가지 부정적인 해석이 가능한 여지를 남겼다.그렇게 우여곡절 끝에 2년간의 부산 생활을 마치고 서울로 돌아온 정철원은 내년 고척 스카이돔 마운드에 서게 된다. 지난 19일 외국인 선수 3명과 재계약하면서 투수 1명, 타자 2명으로 외인 구성을 마친 히어로즈는 올 시즌 14세이브12홀드를 기록했던 아시아쿼터 카나쿠보 유토와의 재계약을 포기했다. 여기에 올 시즌 7세이브 8홀드를 기록하며 필승조로 활약한 원종현도 내년 7월이면 만 40세가 되는 노장이다.키움은 내년 외국인 선발 투수가 라울 알칸타라 뿐이라 에이스 안우진을 비롯해 전준표, 박준현, 루키 하현승 등 유망주 투수들이 대거 선발로 나설 확률이 높다. 따라서 불펜에서는 어느 정도 경험도 있고 강력한 구위를 갖춘 투수가 필요한데 두산과 롯데를 거치며 필승조로 활약했던 정철원이 키움에 '맞춤형 선수'가 될 수 있다. 정철원 입장에서도 키움은 3번째 도약을 노리기에 좋은 환경을 갖춘 팀이다.한편 롯데는 사생활 이슈도 있었고 올 시즌 성적도 좋지 않았던 정철원을 보내면서 만 31세의 베테랑 외야수 임지열을 영입했다. 임지열은 13년에 달하는 프로 경력을 가지고 있지만 1군 통산 298경기에 출전해 207안타 19홈런 112타점 108득점으로 인상적인 커리어를 만들지 못했다. 게다가 롯데에는 좌익수 빅터 레이예스와 중견수 황성빈, 우익수 윤동희로 이어지는 주전 라인업에 장두성, 조세진 같은 젊은 외야수들도 풍부한 편이다.임지열은 작년 1루수와 좌익수, 우익수를 오갔지만 올해는 케스턴 히우라와 임병욱, 박찬혁 등에 밀려 1군에서 31경기 출전에 그쳤다. 내년에도 임지열이 롯데에서 주전을 노리기는 쉽지 않아 보이는 게 사실이다. 하지만 임지열은 작년 시즌 11홈런50타점을 기록했을 만큼 뛰어난 장타력을 갖춘 우타자로 지명타자나 대타 요원, 플래툰 외야수 또는 1루수로 롯데의 1군에서 기회를 얻을 가능성도 충분하다.