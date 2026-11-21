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전체 1순위 지명권을 가지고 있던 수원 KT는 아시안게임 남자 3x3 농구 금메달의 주역이자 이번 드래프트 최대어로 꼽히던 이동근(고려대)을 선택했다.FIBA
2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 남자 3대3 농구 사상 첫 금메달을 이끌었던 이동근(고려대)이 프로농구 신인선수 드래프트 전체 1순위로 수원 KT 유니폼을 입었다. 아시안게임 금메달을 합작한 선수들도 나란히 상위 순번에 지명되며 대학 무대에서 쌓은 경쟁력을 프로 구단들로부터 인정받았다.
이동근은 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KBL 신인선수 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 보유한 KT의 선택을 받았다. 이번 드래프트에 참가한 44명 가운데 가장 먼저 이름이 불렸다.
196.9cm의 신장과 210.4cm의 윙스팬을 갖춘 포워드 이동근은 뛰어난 운동능력과 수비 범위, 리바운드 능력을 두루 갖춘 자원이다. 대학 무대에서는 고려대의 중심 선수로 활약하며 팀의 U-리그 우승에 힘을 보탰고, 최우수선수(MVP)에도 선정됐다. 2026 KUSF 대학농구 U-리그에서 14경기 평균 16.9점 9.0리바운드 1.9어시스트를 기록했으며, 3점슛 성공률도 36.5%를 올렸다.
대학 무대에서의 활약은 국제무대에서도 이어졌다. 지난 9월 아시안게임에서는 남자 3대3 대표팀 주장으로 출전해 김승우(연세대), 이주영(연세대), 구민교(성균관대)와 함께 한국 농구에 첫 아시안게임 3대3 금메달을 안겼다. 여기에 최근에는 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선에 나설 성인 5대5 국가대표팀에도 처음 발탁됐다. 이우석과 하윤기가 부상으로 빠지면서 대체 선수로 기회를 얻었다.
대학 무대와 3대3 국제대회, 성인 대표팀까지 차례로 경험한 이동근은 프로에서도 즉시 전력으로 활용할 수 있는 잠재력을 갖췄다는 평가를 받는다. KT는 신체 조건과 운동능력을 바탕으로 공수 양면에서 기여할 수 있는 포워드를 확보했다.
김승우·고찬유·구민교·이주영…아시안게임 금메달리스트 상위권 독식
전체 2순위 지명권을 가진 울산 현대모비스는 연세대 3학년 김승우를 선택했다. 192.7cm의 신장을 갖춘 김승우는 대학 무대에서 정확한 외곽슛과 리바운드 능력을 함께 보여준 슈터다. 2026 KUSF 대학농구 U-리그에서는 14경기 평균 16.7점 6.6리바운드 2.4어시스트를 기록했고, 경기당 3점슛 3개를 성공시켰다.
김승우의 장점은 슈팅에만 머물지 않는다. 큰 신장을 활용한 수비와 리바운드 가담 능력까지 갖춰 공격과 수비에서 모두 활용할 수 있는 선수로 평가받는다. 아시안게임 3대3 금메달에 이어 드래프트 당일 성인 5대5 대표팀에도 대체 발탁되면서 프로 입단 전부터 바쁜 일정을 소화하게 됐다. 유기상 등 부상으로 이탈한 선수들을 대신해 대표팀에 합류했다.
3순위 서울 SK는 중앙대 3학년 가드 고찬유를 지명했다. 190cm의 신장을 갖춘 고찬유는 이번 드래프트에서 대학 최고 수준의 득점력을 보유한 선수로 꼽혔다.
올 시즌 중앙대에서 평균 18.3점 4.4리바운드 4.6어시스트를 기록했으며, 3점슛 성공률은 42.1%에 달했다. 득점뿐 아니라 동료의 기회를 살리는 패스 능력도 성장했다는 평가다. SK는 장신 가드인 고찬유를 영입하며 젊은 선수층에 공격 자원을 추가했다.
4순위 안양 정관장은 성균관대 포워드 구민교를 선택했다. 195.8cm의 신장과 탄탄한 체격을 갖춘 구민교는 힘과 운동능력을 앞세운 골밑 공격, 외곽 수비 능력이 강점이다.
올 시즌 대학리그 18경기에서 평균 17.3점 6.5리바운드 3.4어시스트를 기록하며 성균관대의 중심 역할을 맡았다. 공격 상황에서 직접 득점을 만들고 수비가 집중되면 동료에게 기회를 연결하는 다재다능함도 갖췄다.
5순위 대구 한국가스공사는 연세대 가드 이주영을 지명했다. 이주영은 공격적인 성향과 뛰어난 득점력을 갖춘 선수다. 연세대에서 4년 동안 55경기에 출전해 평균 15.8점 5.0리바운드 3.7어시스트를 기록했다. 아시안게임 금메달을 합작한 데 이어 프로 무대에서도 가드진의 공격 선택지를 넓힐 자원으로 기대를 모은다.
이동근과 김승우, 구민교, 이주영은 아시안게임 3대3 금메달로 병역 특례 대상이 됐다는 공통점도 있다. 네 선수 모두 5순위 안에 지명되면서 국제대회 성과와 대학 무대에서의 기량을 동시에 인정받았다.