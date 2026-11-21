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큰사진보기 ▲수비와 리바운드 능력을 겸비한 슈터로 평가받던 김승우(연세대)는 전체 2순위로 울산 현대모비스의 지명을 받았다. 한국대학농구연맹(KUBF)

빅6 모두 1~6순위…이채형부터 우성희·이해솔까지 프로행



드래프트 전부터 상위권 후보로 거론된 이른바 '빅6'는 예상대로 1~6순위를 차지했다. 이동근과 김승우, 고찬유, 구민교, 이주영에 이어 6순위 원주 DB가 연세대 가드 이채형을 지명했다.



이채형은 186.5cm의 신장에 안정적인 경기 운영과 넓은 시야를 갖춘 가드다. 동료를 활용하는 패스와 수비 이해도, 활동량이 강점으로 꼽힌다. 고교 시절에는 18세 이하(U-18) 대표팀에서 활약하며 국제대회 우승을 경험했고, 연세대에서는 주장으로 팀을 이끌었다.



다만 대학 진학 이후 반복된 부상으로 출전 기회가 제한됐던 만큼 프로에서는 꾸준히 건강을 유지하는 것이 중요한 과제가 될 전망이다.



7순위 서울 삼성은 고려대 포워드 심주언을 선택했다. 191cm의 신장을 갖춘 심주언은 포워드로서 수비와 리바운드에 기여할 수 있는 선수다. 8순위 창원 LG는 한양대 2학년 가드 손유찬을 지명했다. 182cm의 가드 손유찬은 빠른 움직임과 경기 운영 능력을 바탕으로 프로 무대에 도전하게 됐다.



9순위 고양 소노는 동국대 센터 우성희를 선택했다. 198.8cm의 신장을 갖춘 빅맨으로, 드래프트 당일 트라이아웃에서도 존재감을 보이며 1라운드 지명을 받았다.



1라운드 마지막 순번인 10순위 부산 KCC는 연세대 포워드 이해솔을 호명했다. 이해솔은 정확한 슈팅과 움직임을 활용한 공격이 강점으로 꼽힌다. 올 시즌 대학리그에서 평균 8.6점 3.7리바운드를 기록했고, 외곽 공격 옵션으로 프로 무대에 도전한다.



이번 드래프트에는 대학 졸업 예정 선수 28명과 조기 참가 선수 13명, 일반인 참가자 3명 등 총 44명이 참가했다. 그중에서도 상위 6명이 모두 사전 평가에서 높은 점수를 받았던 선수들로 채워졌고, 아시안게임 금메달리스트 4명은 5순위 안에 이름을 올렸다.



이제 이들에게 주어진 과제는 대학과 국제무대에서 보여준 기량을 프로에서도 재현하는 것이다. 경기 속도와 몸싸움, 수비 강도가 달라지는 KBL에서 각자의 장점을 얼마나 빠르게 적응시키느냐에 따라 신인 시즌의 성패가 갈릴 전망이다. 특히 국가대표 경험을 바탕으로 프로에 입성한 선수들이 새로운 팀에서 어떤 역할을 맡고 성장할지 관심이 쏠린다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 수비와 리바운드 능력을 겸비한 슈터로 평가받던 김승우(연세대)는 전체 2순위로 울산 현대모비스의 지명을 받았다.드래프트 전부터 상위권 후보로 거론된 이른바 '빅6'는 예상대로 1~6순위를 차지했다. 이동근과 김승우, 고찬유, 구민교, 이주영에 이어 6순위 원주 DB가 연세대 가드 이채형을 지명했다.이채형은 186.5cm의 신장에 안정적인 경기 운영과 넓은 시야를 갖춘 가드다. 동료를 활용하는 패스와 수비 이해도, 활동량이 강점으로 꼽힌다. 고교 시절에는 18세 이하(U-18) 대표팀에서 활약하며 국제대회 우승을 경험했고, 연세대에서는 주장으로 팀을 이끌었다.다만 대학 진학 이후 반복된 부상으로 출전 기회가 제한됐던 만큼 프로에서는 꾸준히 건강을 유지하는 것이 중요한 과제가 될 전망이다.7순위 서울 삼성은 고려대 포워드 심주언을 선택했다. 191cm의 신장을 갖춘 심주언은 포워드로서 수비와 리바운드에 기여할 수 있는 선수다. 8순위 창원 LG는 한양대 2학년 가드 손유찬을 지명했다. 182cm의 가드 손유찬은 빠른 움직임과 경기 운영 능력을 바탕으로 프로 무대에 도전하게 됐다.9순위 고양 소노는 동국대 센터 우성희를 선택했다. 198.8cm의 신장을 갖춘 빅맨으로, 드래프트 당일 트라이아웃에서도 존재감을 보이며 1라운드 지명을 받았다.1라운드 마지막 순번인 10순위 부산 KCC는 연세대 포워드 이해솔을 호명했다. 이해솔은 정확한 슈팅과 움직임을 활용한 공격이 강점으로 꼽힌다. 올 시즌 대학리그에서 평균 8.6점 3.7리바운드를 기록했고, 외곽 공격 옵션으로 프로 무대에 도전한다.이번 드래프트에는 대학 졸업 예정 선수 28명과 조기 참가 선수 13명, 일반인 참가자 3명 등 총 44명이 참가했다. 그중에서도 상위 6명이 모두 사전 평가에서 높은 점수를 받았던 선수들로 채워졌고, 아시안게임 금메달리스트 4명은 5순위 안에 이름을 올렸다.이제 이들에게 주어진 과제는 대학과 국제무대에서 보여준 기량을 프로에서도 재현하는 것이다. 경기 속도와 몸싸움, 수비 강도가 달라지는 KBL에서 각자의 장점을 얼마나 빠르게 적응시키느냐에 따라 신인 시즌의 성패가 갈릴 전망이다. 특히 국가대표 경험을 바탕으로 프로에 입성한 선수들이 새로운 팀에서 어떤 역할을 맡고 성장할지 관심이 쏠린다. KBL신인선수드래프트 이동근고려대 김승우연세대 아시안게임금메달주역 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 제 2의 일터 야외 현장! 교통 통제, 건설 노동 등을 통해 열심히 땀흘려 뛰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 스털링이냐, 바셰호스냐…UFC 도하 코메인이벤트 격돌

전체 1순위 지명권을 가지고 있던 수원 KT는 아시안게임 남자 3x3 농구 금메달의 주역이자 이번 드래프트 최대어로 꼽히던 이동근(고려대)을 선택했다.2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 남자 3대3 농구 사상 첫 금메달을 이끌었던 이동근(고려대)이 프로농구 신인선수 드래프트 전체 1순위로 수원 KT 유니폼을 입었다. 아시안게임 금메달을 합작한 선수들도 나란히 상위 순번에 지명되며 대학 무대에서 쌓은 경쟁력을 프로 구단들로부터 인정받았다.이동근은 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KBL 신인선수 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 보유한 KT의 선택을 받았다. 이번 드래프트에 참가한 44명 가운데 가장 먼저 이름이 불렸다.196.9cm의 신장과 210.4cm의 윙스팬을 갖춘 포워드 이동근은 뛰어난 운동능력과 수비 범위, 리바운드 능력을 두루 갖춘 자원이다. 대학 무대에서는 고려대의 중심 선수로 활약하며 팀의 U-리그 우승에 힘을 보탰고, 최우수선수(MVP)에도 선정됐다. 2026 KUSF 대학농구 U-리그에서 14경기 평균 16.9점 9.0리바운드 1.9어시스트를 기록했으며, 3점슛 성공률도 36.5%를 올렸다.대학 무대에서의 활약은 국제무대에서도 이어졌다. 지난 9월 아시안게임에서는 남자 3대3 대표팀 주장으로 출전해 김승우(연세대), 이주영(연세대), 구민교(성균관대)와 함께 한국 농구에 첫 아시안게임 3대3 금메달을 안겼다. 여기에 최근에는 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선에 나설 성인 5대5 국가대표팀에도 처음 발탁됐다. 이우석과 하윤기가 부상으로 빠지면서 대체 선수로 기회를 얻었다.대학 무대와 3대3 국제대회, 성인 대표팀까지 차례로 경험한 이동근은 프로에서도 즉시 전력으로 활용할 수 있는 잠재력을 갖췄다는 평가를 받는다. KT는 신체 조건과 운동능력을 바탕으로 공수 양면에서 기여할 수 있는 포워드를 확보했다.전체 2순위 지명권을 가진 울산 현대모비스는 연세대 3학년 김승우를 선택했다. 192.7cm의 신장을 갖춘 김승우는 대학 무대에서 정확한 외곽슛과 리바운드 능력을 함께 보여준 슈터다. 2026 KUSF 대학농구 U-리그에서는 14경기 평균 16.7점 6.6리바운드 2.4어시스트를 기록했고, 경기당 3점슛 3개를 성공시켰다.김승우의 장점은 슈팅에만 머물지 않는다. 큰 신장을 활용한 수비와 리바운드 가담 능력까지 갖춰 공격과 수비에서 모두 활용할 수 있는 선수로 평가받는다. 아시안게임 3대3 금메달에 이어 드래프트 당일 성인 5대5 대표팀에도 대체 발탁되면서 프로 입단 전부터 바쁜 일정을 소화하게 됐다. 유기상 등 부상으로 이탈한 선수들을 대신해 대표팀에 합류했다.3순위 서울 SK는 중앙대 3학년 가드 고찬유를 지명했다. 190cm의 신장을 갖춘 고찬유는 이번 드래프트에서 대학 최고 수준의 득점력을 보유한 선수로 꼽혔다.올 시즌 중앙대에서 평균 18.3점 4.4리바운드 4.6어시스트를 기록했으며, 3점슛 성공률은 42.1%에 달했다. 득점뿐 아니라 동료의 기회를 살리는 패스 능력도 성장했다는 평가다. SK는 장신 가드인 고찬유를 영입하며 젊은 선수층에 공격 자원을 추가했다.4순위 안양 정관장은 성균관대 포워드 구민교를 선택했다. 195.8cm의 신장과 탄탄한 체격을 갖춘 구민교는 힘과 운동능력을 앞세운 골밑 공격, 외곽 수비 능력이 강점이다.올 시즌 대학리그 18경기에서 평균 17.3점 6.5리바운드 3.4어시스트를 기록하며 성균관대의 중심 역할을 맡았다. 공격 상황에서 직접 득점을 만들고 수비가 집중되면 동료에게 기회를 연결하는 다재다능함도 갖췄다.5순위 대구 한국가스공사는 연세대 가드 이주영을 지명했다. 이주영은 공격적인 성향과 뛰어난 득점력을 갖춘 선수다. 연세대에서 4년 동안 55경기에 출전해 평균 15.8점 5.0리바운드 3.7어시스트를 기록했다. 아시안게임 금메달을 합작한 데 이어 프로 무대에서도 가드진의 공격 선택지를 넓힐 자원으로 기대를 모은다.이동근과 김승우, 구민교, 이주영은 아시안게임 3대3 금메달로 병역 특례 대상이 됐다는 공통점도 있다. 네 선수 모두 5순위 안에 지명되면서 국제대회 성과와 대학 무대에서의 기량을 동시에 인정받았다.