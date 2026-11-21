월드컵 본선행에 있어 최대 분수령이 될 수 있는 중동 2연전을 앞두고 대표팀 12명 중 7명이 교체되는 변수를 맞았다. 아시안게임 금메달로 지도력을 입증한 마줄스 감독이 이번에도 마법을 발휘하며 위기를 헤쳐나갈까.대한민국농구협회는 20일 "이정현(소노), 허훈(KCC), 변준형(정관장), 유기상(LG), 안영준(SK)이 부상으로 대표팀 명단에서 제외됐다"라고 밝혔다. 이들을 대신해 양준석(LG), 강성욱(KT), 김승우(연세대), 서명진(현대모비스), 이두원(KT)이 새롭게 합류한다.앞서 지난 17일 이우석(현대모비스)과 하윤기(KT)가 부상으로 제외되면서 이규태(삼성), 이동근(고려대)이 대체 발탁된 데 이어, 추가 교체로 대표팀은 기존 선발한 12명에서 7명이 바뀌게 됐다.이에 따라 월드컵 본선을 목표로 하는 대표팀은 혼란스러운 상황에 봉착했다. 니콜라이스 마줄스 감독은 지휘봉을 잡은 가운데 초반 부진과 전술 논란에 시달렸지만, 지난달 일본 아이치·나고야 아시안게임에서 숙적 일본을 격파, 12년 만에 금메달을 획득하는 데 성공했다.이처럼 상승 곡선을 탑승한 가운데 아시안게임 이후 첫 소집을 앞뒀으나 예상치 못한 부상 변수가 발생한 것. 월드컵에 나서기 위해서는 아시아 2차 예선에서 E·F 조 1~3위에 올라야 직행권을 얻을 수 있는데, 현재 F조에서 4승 4패 4위로 위태위태한 흐름이 이어지고 있다.현재 순위를 지켜서 각 조 4위 중 우수한 성적을 기록한 1개 팀에게 주어지는 전형으로 본선에 올라갈 확률이 있지만, E조 요르단이 현재 5승 3패를 거두며 대표팀보다 우위를 점하고 있기에 남은 4경기 일전에서 반드시 승리가 필요한 상황.그야말로 이번 중동 2연전은 월드컵으로 향하는 분수령이라는 뜻. 상대를 놓고 보면 충분히 승리를 노릴 수 있는 전력이다. 최근 사우디아라비아와의 두 차례 맞대결에서 모두 승리했고, 카타르도 지난해 아시아컵에서 제압한 바 있기 때문.그렇기에 온 전력을 투입해 이번 원정에서 승부를 봐야 하는 상황이지만, 주축 멤버들의 합류가 불발되거나 부상으로 이탈하면서 고민이 커지고 있다. 가장 먼저 NBA G리그에서 연일 인상적인 퍼포먼스를 보여주고 있는 이현중(립시티)과 여준석(시애틀)이 소속팀 일정 탓에 합류하지 못한다.KBL에서 인상적인 퍼포먼스를 보여주고 있는 이우석은 허벅지 근육 부상 파열로, 하윤기는 발목 연골 문제가 발생하면서 대표팀 합류가 불발됐다. 특히 이우석은 아시안게임에서 맹활약을 펼치며 주축으로 활약했기에 아쉬운 상황.이에 더해 이번 시즌 소노에서 평균 득점 19점 5어시스트 2.5리바운드를 기록하며 뜨거운 슛 감각을 자랑하고 있는 이정현 역시 EASL 경기 도중 족저근막염과 골 타박으로 하차했다. KCC 핵심 가드이자 베테랑 허훈 역시 시즌 전 다친 치아·턱 관련 시술로 합류하지 못한다.또 조율과 돌파에 강점을 지닌 변준형을 비롯해 외곽 공격 핵심 유기상, 공수 양면에서 활약할 수 있는 안영준까지 쓰러졌다. 가드진의 공격 전개와 외곽 화력, 포워드진의 수비에 걸쳐 전력 누수가 발생한 만큼 마줄스 감독의 선수단 운용에도 적지 않은 부담이 따를 전망이다.물론 이에 상응하는 대체 전력들이 차례로 합류했다. 이번 시즌 환골탈태한 모습으로 삼성의 1위 질주에 큰 보탬이 혁혁한 공을 세우고 있는 장신 포워드 이규태(평균 득점 8.5점 리바운드 3.0개 3점 성공률 43.9%)가 첫 태극마크를 달았다.이에 그치지 않고 아시안게임 3x3 농구 첫 금메달을 합작하며 드래프트 전체 1순위로 수원 KT행을 확정한 이동근과 이번 시즌 날카로운 상승세를 선보이고 있는 2004년생 가드 강성욱 역시 대표팀 유니폼을 입었다.양준석은 안정적인 경기 조율과 패스 능력을 갖춘 가드로, 허훈과 이정현의 공백을 메울 자원이다. 현대모비스의 서명진 역시 볼 운반과 외곽 공격에서 힘을 보탤 수 있다.젊은 선수들의 합류도 눈길을 끈다. 연세대 김승우는 올해 아시안게임 남자 3x3 농구에서 금메달을 획득한 포워드다. 대학 무대에서 외곽슛과 리바운드 능력을 입증했으며, 수원 KT의 이두원은 하윤기의 이탈로 약해진 골밑에 높이를 더할 것으로 기대된다.이제 마줄스호의 관건은 짧은 준비 기간 동안 새롭게 합류한 선수들을 얼마나 빠르게 전술에 녹여내느냐다. 주축 선수들의 공백이 큰 만큼 기존 선수들과 대체 자원들의 조직력, 역할 분담이 승부를 가를 전망이다.아시안게임 금메달로 지도력을 입증한 마줄스 감독에게 또 하나의 시험대가 찾아왔다. 예상치 못한 전력 누수 속에서도 중동 원정 2연전을 성공적으로 마치며 8년 만의 월드컵 본선 복귀에 한 걸음 다가설 수 있을지 주목된다.한편, 대표팀은 20일 진천선수촌에 소집해 훈련을 진행한 뒤 22일 오후 카타르 도하로 출국, 27일에는 카타르와 30일에는 사우디와 경기를 펼치게 된다.