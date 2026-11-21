EBS 홍보부

- 10월 16일부터 <EBS AI 문학관>이란 프로그램하고 있는데 어때요?

- EBS AI 문학관은 어떻게 기획하게 됐나요?

- 제가 알기로 예전에 KBS에서 <TV 문학관>이란 드라마를 했던 거로 기억하거든요. 그것과 다른 점은 AI인가요?

- 그거는 연출자 성향에 따라 다른 건가요?

- 13부작이던데 이유가 있나요?

- 원작이 지닌 이야기와 정서를 살리면서 새로운 공간과 인물, 시각적 표현을 더 해 오늘날의 영상 문법으로 재구성했던데 왜 이렇게 한 건가요?

- 그러면 왜곡될 수도 있잖아요.

- 제작 과정은 어떻게 하나요?

- 근현대사라서 고증도 중요할 것 같거든요.

큰사진보기 ▲구태림 AI 콘텐츠 디렉터 EBS 홍보부



- 두 분은 AI를 방송에 이용하는 걸 어떻게 생각했나요?



구= "AI 부서에 오기 전에 RAPA 교육에서 할리우드 촬영감독협회장의 강의를 들었습니다. 협회도 AI에 대해 고민과 연구를 많이 하고 있었고, 아직은 AI가 극사실주의 장르인 드라마나 영화를 대체하기는 어렵다는 이야기를 들었습니다. 저도 그렇게 보고 있었습니다. 다만 장르마다 차이가 있고, 저희처럼 제작비 규모가 크지 않은 회사에서는 AI를 활용했을 때 큰 효과를 거둘 수 있다고 봅니다.

처음에는 AI로 무엇을 할 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 이미지 한 장도 만들어 본 적 없이 여기 와서 처음 접했는데, 해 보니 생각보다 잘 나오는 것도 있었습니다. 하지만 아직은 AI 특유의 느낌이 있어서 아무리 잘 만들어도 사람들이 알아챌 수 있고, 실제 촬영에서만 느낄 수 있는 감성은 담아내기 어렵습니다. 그래서 하기 전에도, 지금도 AI에 대한 생각은 반반입니다. 그래도 새로운 장르로서 활용할 수는 있겠다고 생각합니다."



최= "제가 좋아하는 콘텐츠는 실제로 촬영해서 자연과 색감, 빛의 움직임이 드러나는 영상입니다. 그래서 처음 AI 제작을 맡았을 때는 AI 영상에서 그런 감성을 크게 기대하지 않았습니다. 다행히 AI가 좋다거나 싫다는 편견은 없었고, 그게 제 출발점이었습니다. 오히려 AI의 특성이 무엇인지 발견해 가는 과정이 재미있었습니다. 직접 해 보니 CG 애니메이션과는 또 다른 장르 같다는 느낌을 받았습니다."



- 어떤 걸까요?



최= "저는 특수 영상 그래픽 감독 출신이라, 제 관점이 그렇게 보일 수도 있습니다. <토이 스토리>가 나온 뒤에 애니메이션도 영화가 될 수 있다는 시장의 흐름이 만들어졌잖아요. AI도 실제 촬영이 아니면서 또 다른 시대의 영상을 만들 수 있는 도구여서, 기존 CG와는 다른 새로운 형식의 장르가 형성될 수도 있겠다고 생각했습니다. 새로운 콘텐츠의 형태, 새로운 방식이라고 본 것입니다. 실제로 AI 애니메이션은 기존에 영상을 제작하고 그림을 잘 그리던 사람들이 더 잘하게 되고, AI 영상도 영상을 이해하는 사람들이 더 잘 만들 수 있다고 생각합니다. 저는 그런 관점에서 보게 되었습니다."



- 제작할 때 가장 중점을 둔 점은 무엇인가요?



최= "AI 문학관을 제작하면서 원작의 어떤 부분을 충실하게 살리고, 어디까지를 제 해석으로 새롭게 풀어낼 것인지를 중점에 두었습니다. 표현 방식이 달라도 작품의 정서와 각 인물의 마음이 드러나는 방식은 그대로 살리려고 했습니다. 기술적인 목표는 제가 느끼는 AI의 불편한 부분을 이야기에 집중해서 최소화하는 것이었습니다. 궁극적으로 콘텐츠는 저작 도구인 AI가 아니라 이야기에 집중할 때 완성된다고 생각하고, 그렇게 되도록 애를 썼습니다."



구= "저는 기존 TV 프로그램과 큰 차이가 없어야 한다는 점에 중점을 뒀습니다. 재료만 AI로 만들 뿐이고, 편집이나 구성은 시청자가 기존 TV 프로그램과 똑같은 느낌을 받아야 한다고 생각했습니다. 그래서 일부러 기존 TV 프로그램의 형식과 포맷을 차용하려고 했습니다. 화면을 보면 AI라는 티가 날 수밖에 없지만, 그럼에도 새로운 장르로서 기존 프로그램을 소비하듯 볼 수 있도록 편집 같은 부분을 기존에 우리가 봐 온 영상 문법 안에서 하려고 했습니다."



- 혹시 하고 싶은 포맷이 있나요?



구= "관찰 예능이나 인터뷰가 많이 들어가는 모큐멘터리 방식으로 해 보고 싶었습니다. 이번에는 제작자마다 포맷과 방식이 다르기 때문에, 저도 제가 만드는 다섯 편을 조금씩 다르게 해서 사람들의 반응을 보고 싶었습니다. 그래서 2D와 3D 애니메이션, 관찰 예능, 모큐멘터리, 완전한 드라마 형태까지 시도했습니다. 다음에 하게 된다면 13편이 많은 회차는 아니라고 생각하기 때문에, 이번 시도를 바탕으로 포맷화해서 효율적으로 빨리 만들 수 있는 방식으로 해 보고 싶습니다."



최= "저는 다섯 편 중 실사가 두 편입니다. 한 편은 배경을 초현실주의로 바꿨고, 다른 한 편은 현재 기술로 어디까지 실사처럼 나오는지 해 봤습니다. 현진건 <고향>은 3D와 2D를 합친 2.5D 애니메이션이고, <최척전>은 붓 터치 느낌에 3D와 2D가 섞인 2.5D 애니메이션입니다. 다섯 편 안에 다양한 기법을 시도해 본 셈입니다. 내년에는 배우분들의 목소리와 인체 연기를 AI 작업의 레퍼런스로 섞는 하이브리드 방식으로 인간의 표정 같은 디테일을 더하고 싶습니다. 애니메이션은 사람들에게 거부감이 덜한 것 같아서, 그 안에서 저만의 스타일을 만들어 보고 싶습니다." 최지영 구태림 AI문학관 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이영광 (kwang3830) 내방 구독하기 독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다. 이 기자의 최신기사 "운전면허 따듯 AI도 배워야, 영향은 자동차보다 훨씬 크다"