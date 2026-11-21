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최지영 AI 콘텐츠 디렉터EBS 홍보부
- 10월 16일부터 <EBS AI 문학관>이란 프로그램하고 있는데 어때요?
최지영 AI 콘텐츠 디렉터(이하 최)= "저희가 (파일럿 포함) 작년부터 올해까지 2년째 AI로 제작하고 있는데요. 인간이 상상할 수 없었던 부분까지도 구현해 볼 수 있다는 점이 참 흥미로운 것 같아요."
구태림 AI 콘텐츠 디렉터(이하 구)= "저는 원래 촬영을 했던 사람이거든요. 프로그램을 만들 때는 여러 스태프가 많이 동원되고 참여자도 많은데, AI로 하다 보니 효율성 측면에서 훨씬 좋아진 것 같아요. 프로그램 성격마다 다르겠지만, 복잡하지 않은 포맷의 프로그램을 제작할 때 AI가 제작 효율성이나 편의성 면에서 굉장히 좋습니다. 기존에 제작비가 너무 많이 들어서 하지 못했던 것들도 AI로 할 수 있어서 좋은 점이 있는 것 같습니다."
- EBS AI 문학관은 어떻게 기획하게 됐나요?
최= "AI 문학관을 하게 된 계기는, 작년에 4명의 다양한 직군 사람들이 모여 'AI 단편 극장'이라는 파일럿 형태로 한 사람당 10편씩 총 40편을 만들었던 거예요. 30분 안에 5분짜리 정도로 묶어서 방송했었습니다. 그중에 제가 이상 작가의 <날개>를 그래픽 노블 형태로 한 편 제작했는데, EBS 내부에서 문학이라는 주제를 살려서 하는 게 좋겠다는 의견이 있어서 올해 정규 편성을 하게 됐습니다."
- 제가 알기로 예전에 KBS에서 <TV 문학관>이란 드라마를 했던 거로 기억하거든요. 그것과 다른 점은 AI인가요?
최= "우선 AI로 만든다는 것도 차별점이 될 수 있고요. 두 번째로는 문학을 접할 때 중장년 세대와 청소년 사이에 차이가 있다고 생각해요. 청소년에게는 문학을 난이도 낮고 쉽게 접근할 수 있게 영상으로 보여 준다는 측면이 있고, 중장년층에게는 저희의 관점으로 약간의 각색을 더하거나 배경을 새롭게 재구성해서 보여 줌으로써 문학에 대한 향수를 다시 불러일으키는 의미가 있을 것 같다고 생각했습니다."
구= "다른 차이점도 있는데, 저희 회사에서도 예전에 <문학 산책>이라고 <문학관>과 거의 똑같은 프로그램이 있었거든요. 그런데 <문학관>도 <문학 산책>도 그냥 드라마 형식으로 이야기를 그대로 보여 줬어요. 저희 방송은 제작한 사람마다 차이가 있지만, 1화는 소설 속 주인공이 카메라 앞에서 자기 마음을 이야기하는 인터뷰 형식, 즉 모큐멘터리 방식으로 각색한 부분이 있고요. 5화 '모솔이지만 동백꽃은 피우고 싶어'는 '모솔이지만 연애는 하고 싶어' 같은 연애 관찰 프로그램의 형태를 빌려 만들었어요. 이야기만 전개하는 게 아니라 각색을 넣어 포맷을 다르게 만든 회차들이 있거든요. 그런 시도를 해 보려고 했습니다."
- 그거는 연출자 성향에 따라 다른 건가요?
최= "연출자 성향도 있지만, 문학은 작품마다 특성이 달라서 그에 맞게 연출하려고 했습니다. 재미있고 위트 있는 주제도 있지만 근현대 소설은 대부분 어둡습니다. 그래서 어두운 분위기에 머물기보다 이야기의 중심에 집중할 수 있도록 애니메이션 기법을 활용했습니다. 인물의 이야기를 끌어가는 요소에 집중할 수 있도록, 배경이 중요하지 않은 경우에는 배경을 바꾸기도 했고요. 이렇게 콘텐츠에 맞춰 장르도 선택해서 진행했습니다."
구= "그래서 실사형으로 나오는 회차도 있고, 100% 애니메이션으로 제작된 회차도 있는데, 2D도 있고 3D도 있습니다. 앞으로 나갈 작품 중에는 제가 만들고 있는 실사와 애니메이션을 합친 것도 있고요. 기존의 <문학관>이나 <문학 산책>이 실사 드라마로만 만들어졌다면, 저희는 AI로 구현할 수 있는 다양한 화풍을 시도했다는 점이 다른 점이라고 생각합니다."
- 13부작이던데 이유가 있나요?
최= "저작권이 확보된 문학 작품 중에서, 교과서나 수능 문항에 출제된 작품을 대상으로 청소년과 성인이 함께 볼 수 있는 콘텐츠로 제작 가능한 목록을 먼저 뽑았습니다. 그 목록을 중학교 선생님, 고등학교 선생님, 대학교 문예창작과 교수님께 자문받아 작품을 선정했습니다. 제작 여건도 고려했습니다. 저희 팀은 네 명인데, 두 명은 작년부터 함께해 왔고 두 명은 올해 새로 합류했습니다. 한 사람이 한 편을 거의 도맡아 이끌어 가는 구조라서, 물리적으로 제작할 수 있는 편수가 정해져 있었습니다. 그 안에서 정규 편성이 가능한 최소 편수가 13편이어서 이렇게 진행하게 되었습니다."
- 원작이 지닌 이야기와 정서를 살리면서 새로운 공간과 인물, 시각적 표현을 더 해 오늘날의 영상 문법으로 재구성했던데 왜 이렇게 한 건가요?
최= "재구성은 최소화하려고 했습니다. 다만 문학을 그대로 읽어 주는 것은 오디오북과 다를 바 없다고 생각해서, 작가가 말하고자 한 바를 극적으로 보여 줄 방법을 고민했습니다. 저는 <B사감과 러브레터>에서 인물의 외모와 교복은 그대로 두고, 옛날 학교의 모습을 걷어 내 배경만 초현실주의적인 공간으로 바꿨습니다. 대사와 맥락, 주인공의 감정에 집중하면 충분하고 배경은 중요하지 않다고 봤기 때문입니다. 무엇을 덜고 더할지는 연출자가 작품을 어떤 관점에서 극대화하느냐에 따른 차이입니다."
구= "읽던 소설을 그대로 AI로 바꿔 방송하는 것이 의미가 있을까 하는 고민이 컸습니다. 하지만 교과서에 실린 작품이고 원전을 모르는 분들도 보시기 때문에 각색을 지나치게 할 수는 없었습니다. 그 사이에서 원전을 더 재미있고 쉽게 보여 줄 방법을 각자 고민해 작품에 따라 조금씩 재구성했습니다."
- 그러면 왜곡될 수도 있잖아요.
최= "작품 내용의 왜곡은 최소화하려고 했습니다. 대사도 작가의 전체 맥락에서 벗어나지 않도록 각별히 신경을 썼습니다. 책 읽기를 부담스러워하는 분들이 이 콘텐츠를 보고 원작을 찾아 읽어 볼 수 있도록 하자는 취지로 제작했다고 보시면 됩니다."
- 제작 과정은 어떻게 하나요?
최= "사람마다 다르긴 한데, 저 같은 경우는 먼저 원작을 읽고, 이 작품이 방송이나 유튜브 등에서 어떻게 영상화되어 있는지 찾아봤습니다. 그러고 나서 어떻게 하면 좋을지 고민했습니다. 옛날 경성 시대를 배경으로 한 이효석 작가의 <풀잎>을 작업할 때는 옛날 서울역 풍경, 당시 의복 스타일, 근현대 카페의 분위기와 오브젝트 같은 것을 굉장히 많이 조사했습니다. 사진 자료도 많이 찾았고요. 이런 과정을 1차로 거친 뒤에 인물과 배경에 대한 자료를 이미지로 만들었습니다. 드라마 촬영 준비 과정과 거의 비슷하다고 생각하시면 됩니다."
- 근현대사라서 고증도 중요할 것 같거든요.
최= "맞습니다. 그래서 당시 사진 자료를 아주 많이 찾았습니다. 애니메이션은 생략할 수 있는 부분이 있지만, 실사는 그렇게 할 수 없기 때문에 시장 장면이나 거리 풍경 같은 사진을 특히 많이 찾아봤습니다."
"AI가 또 다른 장르 같다는 느낌을 받았습니다"