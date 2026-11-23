▲항소를 멈춘 블랙리스트 피해자들의 입장문. 한국독립영화협회 인스타그램

이명박·박근혜 정권 동안 문화예술계 블랙리스트를 작성하고 관리했던 사건을 기억한다. 국가와 공공기관이 정권에 비판적 성향을 보이는 문화예술인을 분류해 지원사업 탈락부터 TV출연 배제, 심지어는 관련기업 세무조사 등의 불이익을 주었던 사건이다. 민주적으로 선출된 정부가 헌정질서 아래 이 같은 행위를 자행했다는 게 상당한 충격을 던졌으나 오늘에 와 그 처리를 돌아보면 한숨이 나오는 걸 금하기 어렵다.



이명박 정권에서 블랙리스트가 작성되고 관리됐다. 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불집회부터 용산참사 등 사회적 문제에 목소리를 낸 문화예술인에게 실제적인 피해를 입혀 그 영향력을 축소 및 차단하기 위한 공작적 접근이었다. 블랙리스트는 효과적으로 작동해서 정부 비판적인 작품 제작편수가 유의미하게 감소했다. 탁월한 실력을 갖춘 감독마저도 제작지원을 받지 못했고, 평소라면 이들에게 투자배급 등 협업했을 업체 또한 부담을 느껴 거리를 두었다. 더욱 큰 문제는 자기검열이었다. 연예인과 창작자들이 자의, 또는 타의로써 정치적 입장을 말하지 못한 채 스스로를 검열했다. 이 같은 상황이 장기화되며 서구와 달리 한국 문화계에선 정치와 거리를 두는 것이 현명한 일처럼 여겨지기까지 했다.



이명박과 박근혜, 정권을 건너 비슷하지만 다른 형태와 방식으로 블랙리스트가 작성되고 관리됐단 건 비극적인 일이다. 2017년 국회조사와 언론보도 등으로 확인된 두 정권의 블랙리스트 관리는 그 범위가 예상을 훨씬 뛰어넘었다. 이명박 정권의 블랙리스트가 국가정보원 주도의 공작에 가까운 성격으로, 유명 연예인을 사실상 대중문화 전면에서 퇴출시키고 고립시켰다면, 박근혜 정권에선 청와대와 문화체육관광부가 나서 대대적인 리스트를 작성해 지원사업에서 탈락케 하는 방식으로 작동했다.



며칠 전 정부와 영화진흥위원회를 상대로 손해배상소송을 진행하던 영화계 블랙리스트 피해자들이 항소를 포기한다는 소식을 들었다. 지난달 중순 손해배상청구를 기각하는 법원 판결에 따라 상대 변호사비 등 소송비용 수백 만 원을 원고 측이 감당하게 됐다는 게 결정적 이유라고 했다.



이명박 정권에서 자행된 블랙리스트는 박근혜 정권에서 한층 발전해 전개됐다. 김기춘 당시 청와대 비서실장부터 조윤선 당시 청와대 정무수석, 김종덕 문체부 장관 등 핵심 인사들이 두루 개입된 조직적 사안이었다. 영화진흥위원회와 한국출판문화산업진흥원 등 '진흥'자 붙은 기구가 사실상 검열과 감독 기관의 역할을 했다. '좌파', '반정부'란 성향과 입장, 견해가 제 존립을 위협받는 탄압의 근거로써 작용했다.



박근혜 대통령 탄핵 뒤 관련된 핵심 인사들이 직권남용 등의 혐의로 징역형을 선고 받았다. 문재인 정권 출범 뒤 도종환 당시 문체부 장관이 국가책임을 인정하고 사과했다. 그러나 충분했는가. 끼친 피해에 비해 형은 가볍기만 했다. 핵심 책임자인 김기춘과 조윤선, 원세훈 등은 조사기간 동안 구금된 것으로 관련 혐의로 인한 형기 상당부분이 경과했다. 사과 또한 문재인 정권의 장관이 한 것이니, 피해자들이 납득할 수 없었을 테다.



그저 지나가버린 사건이 아니다. 한국 문화예술계의 지원사업이 프로젝트 단위로 이뤄져 제약이 많다는 이야기가 꾸준히 불거진다. 단체든 개인이든 사업 하나를 따기 위해 그때그때 경합해야 하고, 불필요한 여력이 소모된다는 이야기다. 탁월한 창작자를 양성하기 위해 사업이나 작품이 아닌 사람을 지속적으로 지원할 수 있어야 한다는 주장은 상당한 설득력이 있다. 한 번의 실패에 얽매이지 않고 도전적 창작을 지속할 수 있어야 뛰어난 작가가 만들어지기 때문이다. 예술 또한 다른 많은 분야와 마찬가지로 실패가 자산이 되기에 더욱 그렇다. 그러나 현재는 프로젝트 위주의 지원정책만이 작동한다. 자연히 성공률을 결정적 기준으로 바라보게 되는 것이다.



사업이 아니라 사람을 지원하는 정책으로 변경하는 것이 문화예술계의 미래를 밝히는 데 훨씬 더 효과적이란 진단이 거듭되지만, 현실적으로 넘어야 할 장벽이 적잖다. 지난 몇 년 현장에서 만난 정부 당국자, 국회 관계자, 또 일선 창작자 중 다수가 블랙리스트가 존재했던 나라라는 사실을 언급했단 사실도 유의미하다. 창작자 개인을 리스트화해 관리하며 불이익을 주었던 과오가 개인을 대상으로 지원사업을 마련하는 데도 제약이 될 수 있다는 우려다. 블랙리스트는 이처럼 예기치 않은 곳까지 그 오폐수를 흘려보내왔던 것이다.



개탄한다. 소멸시효는 사실상 실익 없는 재판의 남용을 막고 법적 안정성을 지키려는 법적 장치다. 그러나 블랙리스트 사건은 앞서 이뤄진 수사와 진상조사위원회가 작성한 백서, 보도되고 공개된 명단 등을 통해 사실관계가 확인되고 확정된 사안이다. 심지어 1심 재판부가 인정했듯 피해는 존재하고 구제되지 않았다. 소멸시효 제도가 지키는 이익과는 관련 없는 상황임에도 원고는 소멸시효를 이유로 패소했다. 백 보 양보해 그럴 수가 있겠다. 법 기술적으로 소 제기가 어리석은 판단일 수 있다. 그러나 가해행위가 인정된 정부와 국가기관의 소송비용까지 원고가 부담해야 하는 현 상황은 아무리 보아도 우스꽝스럽지 않은가.



항소를 포기한 블랙리스트 피해자들은 19일 "소멸한 것은 시효가 아니라, 문화예술계 블랙리스트를 인정한 국가의 사과"란 제하의 입장을 발표했다. 이들은 한국독립영화협회에 전한 성명을 통해 "재발 방지 대책은 전무한 가운데, 가해자는 '사과의 시늉' 속에 사라지고 오직 피해만 남았다"면서 "개인들의 피해 청구권에는 소멸시효가 적용되었을지 몰라도, 다음 세대와 앞으로도 계속 영화를 만들어갈 우리를 위한 정부와 영화진흥위원회의 안전하고 신뢰할 수 있는 대책에는 시효가 없다"고 목소리를 높였다.



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