▲KBS 2TV 대하드라마 <문무>에서 동생과 활쏘기 내기를 하던 청년 김법민(이현욱 분). "죽은 나라를 살리러 쏘는 화살이 무슨 소용이냐"며 과녁 대신 먼 허공으로 활시위를 당기는 장면에서, 전쟁과 정치에 환멸을 느끼던 그의 깊은 고뇌가 읽힌다. KBS

'김춘추의 아들이라니… 그럼 지금 극 중에서 아주 곱상하고 여성스러운 선으로 나오는 저 청년이 주인공인가?'



드라마 속 훗날의 문무대왕 김법민(이현욱 분)은 내가 막연히 상상하던 우락부락한 정복 군주의 이미지와는 거리가 멀었다. 아직 왕이 되기 전 청년 시절의 그는 전쟁과 정치에 환멸을 느끼고, 냉혹한 결단을 내리는 아버지 김춘추(김강우 분)와 대립하며 고뇌하는 여린 청년의 모습에 가까웠다.



솔직히 2화까지 보는 동안은 낯선 인명들과 쉴 새 없이 교차하는 장면 전환 때문에 정신을 차리기가 쉽지 않았다. 고구려의 연개소문(장혁 분)과 영류왕(조성하 분)의 날 선 대립, 백제 의자왕(고영빈 분)의 고뇌, 그리고 신라 조정의 권력 다툼까지 거대한 역사의 소용돌이가 한꺼번에 몰아쳤기 때문이다.



하지만 어지러운 장면들 사이로, 어느 순간 내 마음을 묵직하게 짓누르는 질문 하나가 피어올랐다.



'저들은 도대체 무엇을 위해 저토록 목숨을 걸고 싸우는 걸까? 사람은 무엇으로 사는가?'



극 중 영류왕은 과거 수나라를 물리친 영웅이었지만, 밤마다 대지에 널브러진 고구려 병사들의 시신을 떠올리며 죄책감의 악몽에 시달렸다. 백제와의 거듭된 전투 끝에 트라우마를 겪으며 광인처럼 변해가는 김춘추의 사위 김품석(김흥수 분)의 모습도 섬뜩할 만큼 처절했다.



"차라리 죽는 것이 낫다"는 티저 영상의 대사가 귓가를 맴돌았다. 전쟁은 참혹했다. 예나 지금이나 다를 바가 없었다. 훗날 우리가 교과서에서 한 줄로 배우는 '삼국통일'이라는 위업 뒤에는, 군주들의 야망과 시대의 격랑 속에서 이유도 없이 약탈당하고, 죽임을 당하며, 굶주림과 병마에 시달려야 했던 수많은 백성의 유린당한 삶이 있었다.



피비린내 나는 참상을 목격하며 괴로워하던 청년 김법민이 마침내 군주가 되겠다고, 이 땅의 수호신이 되리라고 외치는 티저 영상의 한 대목에서 나는 멈칫했다. 달달한 로맨스만 찾던 내 시선이 처음으로 한 군주의 고독한 결단 위에 머문 순간이었다.



'그는 과연 어떤 왕이었을까. 이토록 웅장한 드라마의 주인공이 될 만큼 괜찮은 왕이었던 걸까.'



궁금증을 참지 못하고 밤늦게 역사 자료들을 찾아보았다. 신라 제30대 왕이자 통일신라의 첫 군주인 문무왕 김법민. 그는 아버지 김춘추에게서는 외교적 실리와 지혜를, 외숙부 김유신에게서는 군사적 전략과 결기를 물려받았다. 백제와 고구려를 멸망시킨 뒤 한반도 전체를 집어삼키려던 당나라의 야욕에 맞서, 기벌포 해전 등에서 당군을 물리치고 진정한 자주적 통일을 이뤄낸 인물이 바로 그였다.



무엇보다 내 마음을 울린 건 그의 마지막이었다. "죽어서도 동해의 호국룡이 되어 왜구를 막겠다"는 유언을 남기고, 화장되어 경주 앞바다 바위섬(대왕암)에 잠든 수중릉의 전설. 전쟁을 멈추고 백성을 지키기 위해 평생을 바쳤던 고뇌가 문(文)과 무(武)라는 두 글자 안에 고스란히 담겨 있었다.



드라마 속 인물들의 대사 역시 곱씹을수록 묵직한 울림을 준다.



"모든 게 잘못되었다고 생각하면서 너처럼 가만히 있어서는 대체 무엇을 바꿀 수 있단 말이냐. 그 피 묻은 권력을 손에 쥐어서라도!" (김춘추)



"차라리 왕이 되고 싶다고 하십시오." (김법민)



현실의 냉혹함을 직시하며 피 묻은 권력이라도 쥐어야 나라를 지킬 수 있다고 외치는 아버지와, 그런 아버지의 비정함에 맞서며 이상을 꿈꾸는 아들의 충돌은 1,300여 년의 시간을 뛰어넘어 오늘날 우리에게도 묵직한 질문을 던진다.



연개소문에게 칼을 맞으며 영류왕이 남긴 마지막 유언 역시 잊히지 않는다.



"칼을 휘두른다고 강한 자가 아니다. 진짜 강한 자는 함부로 싸우지 않아. 참고 또 참아. 백성을 지키는 자가 진짜 영웅이다. 네 야망을 위해 고구려를 잃지 마라. 끝까지 고구려인들을 지켜라."



칼끝으로 혼을 깨우겠다는 연개소문의 기개와, 끝까지 백성을 지키라며 눈을 감는 영류왕의 절규는 힘의 논리가 지배하는 냉엄한 국제 정세 속에서 진정한 지도자의 자격이 무엇인지 다시금 생각하게 만든다.



방영 초반, 일부 연출이나 낯선 호흡에 대한 엇갈린 시선도 존재하지만, 11월 중순 첫 방송 이후 OTT 플랫폼에서 1위를 기록하며 화제를 모으는 이유는 분명해 보인다. 단순한 영웅담이나 화려한 액션에 그치지 않고, 전쟁이라는 극한의 비극 속에서 인간이 겪는 트라우마와 지도자의 고독한 책무를 깊이 있게 들여다보고 있기 때문이다.



거실 소파에 나란히 앉아 남편은 강대국 틈바구니에서 살아남기 위한 외교 전략을 이야기하고, 나는 그 틈에서 스러져간 이름 없는 백성들과 청년 법민의 눈물을 이야기한다. 서로 다른 시선으로 화면을 바라보지만, 역사가 오늘의 우리에게 건네는 메시지에 귀를 기울이게 된다는 점만큼은 닮아 있다.



로맨스 드라마가 주는 설렘과는 또 다른, 묵직하고 서늘한 감동이 밀려온다. 다음 주말 밤에도 나는 기꺼이 남편 곁에 앉아, 그 치열했던 삼국시대의 밤을 함께 건널 것 같다.



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