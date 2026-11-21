"여보, <문무> 봤어? 수나라가 망한 이유가 고구려 쳐들어왔다가 을지문덕에게 져서잖아. 삼국이 서로 통일을 바라보며 치열하게 움직이는데, 당나라라는 강대국과 어떤 관계를 맺느냐에 따라 국운이 갈리는 게 참 흥미로워."
지난 주말 밤, 남편이 모처럼 약간 흥분된 목소리로 내게 말을 걸어왔다. 눈빛을 반짝이며 삼국시대의 국제 정세를 읊어대는 남편을 보며 나는 슬며시 장난기가 발동했다.
"그런데 여보, 드라마 제목인 '문무'가 바로 문무대왕을 지칭하는 건 아시나요?"
"문무대왕이 김춘추인가?"
"아뇨, 김춘추의 아들입니다요. 하하하."
내 말에 남편은 머쓱하게 웃으면서도 "세계 정세의 변화를 어떻게 바라보고 대응하느냐에 따라 미래가 달라지는 건 삼국시대나 지금이나 똑같다"며 진지하게 고개를 끄덕였다. 평소 역사 이야기에 진심인 남편은 벌써 다음 회차를 손꼽아 기다리는 눈치다.
사실 나는 무술이나 전쟁을 다룬 드라마를 별로 선호하지 않는다. 선 굵고 남성적인 서사나 피 튀기는 싸움 자체에 대한 관심이 낮은 편이기 때문이다. 내 취향은 어디까지나 마음이 간질간질해지는 달달한 로맨스 쪽에 가깝다.
그럼에도 남편 곁에 앉아 KBS 2TV 대하드라마 <문무>를 보게 된 건, 그동안 수없이 쏟아졌던 조선왕조 배경의 사극과 달리 삼국시대 이야기가 무척 오랜만이었기 때문이다. 아니, 돌이켜보면 이 시기를 다룬 드라마를 제대로 본 기억이 거의 없으니 내게는 처음이나 다름없었다.
처음 제목을 접했을 때만 해도 나는 '문신과 무신'을 뜻하는 줄 알았다. 그런데 '문무대왕'을 의미한다니, 문득 그 인물이 누구인지 호기심이 일었다.