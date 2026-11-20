"어린 시절 꿈꾸던 어른이 되었나요?"

어린 시절 상상했던 '어른'은 일종의 완성형 인간이었다. 서른 줄에 들어서면 적어도 내 삶의 주인이 되어 흔들리지 않을 줄 알았다. 하지만 막상 도착한 어른의 세계는 달랐다. 나이를 먹는다고 고민이 휘발되지는 않았다. 오히려 직장의 성과 압박, 팍팍한 생활비, 관계의 피로감이 켜켜이 쌓이면서 마음의 부피만 무거워졌다.요즘 음원 차트를 뒤흔든 한 노래가 바로 이 지점을 찔렀다. 인공지능(AI) 음악 프로젝트 '머무르(MEOMURU)'의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'다. 지난 6월 발매된 이 곡은 최근 국내 최대 음원 플랫폼 멜론 '톱100' 정상에 올랐다. AI가 작곡과 가창을 도맡은 곡이 차트 1위를 꿰찬 초유의 사건이다.더 흥미로운 건 데이터다. 멜론 분석 결과, 이 노래 청취자의 66%가 30대(36%)와 40대(30%)였다. 1020 세대의 전유물처럼 여겨졌던 스트리밍 차트에서, 삶의 무게를 온몸으로 버텨내는 '허리 세대'가 이 곡을 1위로 밀어 올린 것이다.노래는 거울 속 자신을 응시하며 시작한다. 핵심은 "잘 지내는 척해요"라는 나지막한 독백이다. 사회생활이라는 무대 위에서 3040 세대는 괜찮은 척하는 법을 너무 빨리 배웠다. 직장에선 프로페셔널해야 하고, 가족에겐 든든한 버팀목이어야 한다.집 현관문을 닫고 들어가서야 비로소 사회적 가면을 벗고 낮에 삼켰던 타인의 말 한 마디와 사소한 실수를 복기한다. 노래는 영웅 서사 대신 이 지극히 평범하고 남루한 일상을 거창한 포장 없이 비춘다. 여기서 이 곡이 던지는 질문은 묵직하다.서른이 넘고 마흔이 되어도 여전히 말 한마디에 베이고, 실패가 두렵다. 고용 불안과 주거 문제, 가족 부양의 책임까지 짊어진 오늘날의 3040에게 어른이 된다는 건 '단단해지는 과정'이 아니라 '자신의 불완전함을 매일 확인하는 과정'에 가깝다.노래는 섣부른 위로나 정답을 내놓지 않는다. 그저 후렴을 반복하며 '버티고 있는 나'를 어른이라 불러도 좋을지 되물을 뿐이다.역설적인 건 이 지독히 인간적인 고독을 노래하는 주체가 '기계'라는 사실이다. 작곡가 이용석·최성혁(글로리웨이브)이 노랫말을 쓰고 방향을 잡았지만, 멜로디와 보컬은 생성형 AI '수노(Suno)'가 구현했다. AI는 야근도, 대출 이자 걱정에도 시달리지 않는다. 그럼에도 대중은 기계의 목소리에서 자신의 생채기를 발견했다.물론 저작권 문제나 창작 생태계 교란 등 AI 음악이 남긴 숙제는 만만치 않다. 하지만 이번 현상은 분명한 메시지를 던진다. 대중이 반응한 건 최첨단 AI 기술 그 자체가 아니라, 화려한 기교를 걷어낸 '나의 이야기'였다는 점이다.다만, 이 노래의 울림을 개인의 '인내'로만 소비해선 곤란하다. 3040이 이토록 노래에 기댄다는 건, 역설적으로 우리 사회가 어른들에게 너무 가혹한 기준을 강요하고 있다는 방증이기도 하다. 왜 어른은 늘 강해야 하고, 왜 힘들다는 고백이 나약함의 증거가 되어야 하는가.어른이 된다는 건 무너지지 않는 강철이 되는 일이 아니다. 흔들릴 수밖에 없는 존재임을 인정하고, 서툰 대로 생을 이어가는 일이다. 꿈꾸던 어른의 모습과 지금의 내가 다르다고 해서 실패한 삶은 아니다. 지금 필요한 건 "더 버텨내라"는 독려가 아니라, "어른이라는 이유로 모든 걸 혼자 감당하지 않아도 된다"는 허락일지 모른다.