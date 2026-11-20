영화 <인사이드 르윈>의 한 장면이다. 주인공 르윈 데이비스는 삽 십 줄에 접어든 포크 가수다. 지금도 그렇지만 기예의 영역은 소수의 살아남은 자와 다수의 그렇지 못한 자가 피라미드처럼 선 장이다. 최소한의 삶의 여건조차 갖추지 못한 채로 꿈을 향해 내달리는 예술가에게 일상은 고되고 피곤한 것이다. 그가 지탱하고 있을 현실은 개인의 자긍심이며 자존심을 수시로 위협하게 마련이다. 그리고 바로 이것을 견뎌내는 과정이 또한 창작자의 자산이 되기도 한다.영화 속에서 르윈을 따뜻하게 대해주는 어느 교수의 가정이 있다. 고어파인 교수 부부로, 이들은 오갈 곳 없는 르윈에게 잠자리를 내어주고 저녁 식사 자리에도 초대한다. 그럼에도 르윈이 이들 앞에서 편치 않은 것은 그와 같은 호의와 기대에 얼마 보답할 수 없으리란 부담감이 자리할 테다. 그리고 여느 때처럼 고어파인 교수 부부와 그 지인들이 함께한 저녁 식사 자리에 르윈이 동석하게 된다. 고어파인 부부가 르윈에게 노래 한 곡을 청한다. 그 자리의 평온이 깨어져 나가는 광경이 영화가 끝나고 오래 지난 지금까지도 선명하다.나는 그와 같은 광경을 수시로 목격했다. 수십 년 글로 삶을 꾸려오는 작가들이, 잘 안 나가는 감독과 배우들이, 홍대 락밴드 신을 전전하는 음악가들이, 그밖에 얼마 다르지 않은 처지의 창작자들이 주변에 제법 되어서일 테다.예술, 그 이전에 그를 이루는 기예를 가진 이들이다. 그로써 밥벌이를 감당한다. 대부분은 제가 매긴 값에 전혀 대응하지 못하는 값을 세상으로부터 지불받고 있는 이들이다. 현실은 팍팍하고 수시로 절망 비슷한 것에 맞닥뜨린다.그러던 중 한 번 보여 달라고, 연기든, 글이든, 노래든, 제 기예를 펼쳐 달라 요구받게 되는 것이다. 그저 호기심이나 선의일 수 있을 그와 같은 상황 앞에서 나는 무너지거나 폭발하는 이들을 제법 자주 보아왔다. 르윈 데이비스가, 또 오늘 다룰 영화 속 주인공이 그러하듯이.