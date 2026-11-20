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큰사진보기 ▲영화 <아름다운 초저녁달> 스틸컷 (주)NEW

두 배우의 얼굴과 영화가 선택한 설렘



만화 원작의 로맨스를 실사로 옮길 때 가장 먼저 관심을 끄는 것은 역시 배우다. 종이 위에 그려진 인물의 수려한 외형을 어느 정도는 옮겨와 줄 수 있어야 관객들의 기대를 충족시킬 수 있어서다. 코하쿠 역을 맡은 미치에다 슌스케는 이미 여러 작품에서 자신의 매력을 보여준 바 있다. 이번 작품에서는 밝게 염색한 머리, 스스럼없는 말투와 거침없는 태도로 자신감 있는 인물의 모습을 연기한다. 물론 그가 가장 매력적으로 느껴지는 순간은 먼저 다가가 놓고도 예상하지 못한 반응 앞에 당황하는 등의 여린 면모를 드러낼 때다. 겉모습 만으로는 연애에 익숙할 것 같은 인물이 정작 진심을 전하는 일에 서툴다는 설정이 그의 연기와 잘 어울린다.



안자이 세이라의 요이는 이와 반대적인 모습을 보여준다. 늘 자세가 반듯하고 표정도 쉽게 흐트러지지 않지만, 코하쿠의 예상하지 못한 말과 행동에 어떻게 반응해야 할지 몰라 멈칫한다. 배우의 중성적인 외모는 원작의 캐릭터를 잘 옮겨온 것처럼 여겨지며 그 감정선을 영화 안에서도 잘 이어낸다. 두 배우는 실제로 원작을 좋아했고, 영화 제작 과정에서도 등장인물의 외모와 감정을 어떻게 표현할지 세심하게 준비했다고 한다. 영화의 첫 촬영도 두 사람이 화과자 가게에서 당고를 사 들고 공원으로 향하는 데이트 장면이었다고 하는데, 큰 틀만 정해놓고 즉흥적으로 연기를 맞췄다고 하니 영화의 장면마다 자연스러운 감정을 불어넣기 위해서도 많은 노력을 기울인 셈이다.



타케무라 켄타로 감독은 그런 두 배우의 연기를 처음 만나는 순간부터 놀이공원과 여름 축제에 이르기까지, 쏟아지는 빛과 꾸며진 공간을 적극적으로 활용하며 뒷받침한다. 물론 긴 원작의 서사를 제한된 상영시간 속에 밀어 넣다 보니 그만큼 서사에 여유는 조금 부족하게 느껴질 수 있지만, 이 영화가 무엇을 보여주고자 하는지는 분명해 보인다. 현실에서 쉽게 볼 수 없는 매력적인 인물들의 연애를 보여주되, 그들 또한 막상 좋아하는 사람 앞에서는 누구보다 서툴다는 사실을 즐기게 하는 것이다. 영화 <아름다운 초저녁달>은 순정만화의 반짝임을 그대로 품은 채, 그 화려한 겉모습 안에서 두 사람이 자기 감정을 알아가는 모습을 천천히 따라가는 작품이다. 영화 아름다운초저녁달 원작 만화 일본 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 폭설 속 심리전, 웃음이 지나간 자리에 남은 것

영화 <아름다운 초저녁달> 스틸컷이 작품에서 두 인물이 왕자님으로 불린다는 설정은 단순히 잘 어울리는 남녀 주인공을 만들기 위한 장치가 아니다. 코하쿠는 다른 사람들의 관심에 익숙하다. 누군가 마음에 드는 사람이 있으면 먼저 다가가 말을 걸고, 자신의 매력을 굳이 숨기지도 않는다. 반면 요이에게 '왕자님'이라는 별명은 스스로 선택한 것이 아니다. 타인에 의해 어느새 그런 이미지가 생겼고, 주변 사람들은 그가 별명에 부합하는 행동을 보이기를 기대한다. 같은 별명이지만, 한 인물에게는 자연스러운 인기의 표현이 되고, 또 한 사람에게는 벗어나기 힘든 역할이 된다.그런 요이에게 코하쿠가 처음 건네는 말은 낯설게 느껴질 수밖에 없다. 언제나 누군가의 멋진 친구나 동경의 대상으로 바라봐지던 것과 달리, 코하쿠는 이성적인 호감을 직접적으로 표현한다. 요이가 당황하게 되는 이유다. 물론 언제나 여유로워 보이던 코하쿠 역시 요이와 가까워질수록 자기 마음을 다루는 일이 뜻대로 되지 않는다는 사실을 깨닫게 된다. 시험 삼아 시작한 연애는 그래서 생각만큼 간단해지지 않는다. 처음에는 마음에 들지 않으면 그만두면 된다는 듯이 가볍게 시작하지만, 함께 보내는 시간이 늘어날수록 상대에게 몰입하게 된다.요이의 아버지가 운영하는 카레 가게에 새 아르바이트생 오지(미즈사와 린타로 분)가 들어오고, 코하쿠와 가까운 여성의 존재까지 알려지면서 두 사람의 마음은 더 복잡해진다. 아직 서로에게 어떤 의미인지 확신하지 못하니 질투가 나도 솔직하게 드러내기 어렵다. 영화가 그리는 첫사랑의 재미도 바로 이런 서투른 태도에 있다. 남들 앞에서는 흠잡을 데 없는 왕자로 여겨지던 두 사람이 좋아하는 사람 앞에서는 자꾸 어긋나는 것이다.이 작품의 원작은 야마모리 미카가 2020년부터 일본 만화 잡지 '디저트'에 연재한 동명의 순정만화다. 작가는 <한낮의 유성>과 <츠바키쵸 론리 플래닛> 등의 작품으로 국내 독자에게도 잘 알려져 있다. 누적 발행 부수 820만 부를 넘긴 <아름다운 초저녁달>은 여성 주인공이 '왕자'로 불린다는 설정부터 눈길을 끈다. 그러나 이야기가 진행될수록 중요해지는 것은 언제나 타인의 시선에 맞춰 행동하던 요이가 자신의 감정을 알아가고, 능숙해 보이던 코하쿠 역시 처음으로 마음대로 되지 않는 사랑을 경험하게 되는 과정이 된다.실사영화는 이 매력을 새로운 서사로 대폭 변경하기보다 원작에서 사랑받은 순간을 되살리는 데 집중한다. 계단에서 뛰어내린 코하쿠가 요이의 턱을 들어 올리는 설레는 첫 만남부터 보건실과 놀이공원, 함께 떠나는 고베 여행까지 원작의 주요 장면들이 그대로 등장한다. 그렇다고 영화가 만화의 장면들에만 기대고 있는 것은 아니다. 고베 여행에서 원작에 나오는 수족관을 찾으면서도 불꽃놀이 장면을 새롭게 더하는 식이다. 인물들의 감정을 커다란 빛과 여름밤의 풍경으로 생생하게 보여줄 수 있다는 것이 영화만이 가진 장점이 될 수 있겠다.