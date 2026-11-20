▲
영화 <아름다운 초저녁달> 스틸컷(주)NEW
같은 '왕자님', 하지만 서로 다른 상황
이 작품에서 두 인물이 왕자님으로 불린다는 설정은 단순히 잘 어울리는 남녀 주인공을 만들기 위한 장치가 아니다. 코하쿠는 다른 사람들의 관심에 익숙하다. 누군가 마음에 드는 사람이 있으면 먼저 다가가 말을 걸고, 자신의 매력을 굳이 숨기지도 않는다. 반면 요이에게 '왕자님'이라는 별명은 스스로 선택한 것이 아니다. 타인에 의해 어느새 그런 이미지가 생겼고, 주변 사람들은 그가 별명에 부합하는 행동을 보이기를 기대한다. 같은 별명이지만, 한 인물에게는 자연스러운 인기의 표현이 되고, 또 한 사람에게는 벗어나기 힘든 역할이 된다.
그런 요이에게 코하쿠가 처음 건네는 말은 낯설게 느껴질 수밖에 없다. 언제나 누군가의 멋진 친구나 동경의 대상으로 바라봐지던 것과 달리, 코하쿠는 이성적인 호감을 직접적으로 표현한다. 요이가 당황하게 되는 이유다. 물론 언제나 여유로워 보이던 코하쿠 역시 요이와 가까워질수록 자기 마음을 다루는 일이 뜻대로 되지 않는다는 사실을 깨닫게 된다. 시험 삼아 시작한 연애는 그래서 생각만큼 간단해지지 않는다. 처음에는 마음에 들지 않으면 그만두면 된다는 듯이 가볍게 시작하지만, 함께 보내는 시간이 늘어날수록 상대에게 몰입하게 된다.
요이의 아버지가 운영하는 카레 가게에 새 아르바이트생 오지(미즈사와 린타로 분)가 들어오고, 코하쿠와 가까운 여성의 존재까지 알려지면서 두 사람의 마음은 더 복잡해진다. 아직 서로에게 어떤 의미인지 확신하지 못하니 질투가 나도 솔직하게 드러내기 어렵다. 영화가 그리는 첫사랑의 재미도 바로 이런 서투른 태도에 있다. 남들 앞에서는 흠잡을 데 없는 왕자로 여겨지던 두 사람이 좋아하는 사람 앞에서는 자꾸 어긋나는 것이다.
820만 부의 만화가 영화가 되기까지
이 작품의 원작은 야마모리 미카가 2020년부터 일본 만화 잡지 '디저트'에 연재한 동명의 순정만화다. 작가는 <한낮의 유성>과 <츠바키쵸 론리 플래닛> 등의 작품으로 국내 독자에게도 잘 알려져 있다. 누적 발행 부수 820만 부를 넘긴 <아름다운 초저녁달>은 여성 주인공이 '왕자'로 불린다는 설정부터 눈길을 끈다. 그러나 이야기가 진행될수록 중요해지는 것은 언제나 타인의 시선에 맞춰 행동하던 요이가 자신의 감정을 알아가고, 능숙해 보이던 코하쿠 역시 처음으로 마음대로 되지 않는 사랑을 경험하게 되는 과정이 된다.
실사영화는 이 매력을 새로운 서사로 대폭 변경하기보다 원작에서 사랑받은 순간을 되살리는 데 집중한다. 계단에서 뛰어내린 코하쿠가 요이의 턱을 들어 올리는 설레는 첫 만남부터 보건실과 놀이공원, 함께 떠나는 고베 여행까지 원작의 주요 장면들이 그대로 등장한다. 그렇다고 영화가 만화의 장면들에만 기대고 있는 것은 아니다. 고베 여행에서 원작에 나오는 수족관을 찾으면서도 불꽃놀이 장면을 새롭게 더하는 식이다. 인물들의 감정을 커다란 빛과 여름밤의 풍경으로 생생하게 보여줄 수 있다는 것이 영화만이 가진 장점이 될 수 있겠다.