필름다빈

<유레카> 스틸대관절 세 개의 에피소드는 어떻게 연결되는 걸까? 아예 영화 장르가 옴니버스인 걸까? 19세기와 20세기, 21세기를 널뛰듯 넘나드는 배경엔 어떤 의도가 잠복한 걸까? 영화를 보는 내내 비교적 천천히 이야기가 진행되는 상황에서도 관객의 머릿속은 김이 차오를 만큼 혼란에 빠진다. 숫제 사우나에 들어가 뿌연 안개 속에 놓인 기분이 들 법하다. 자신이 지금 보고 있는 내용이 도무지 파악되지 않으면 누구라도 불안할 수밖에 없다. 초조함이 관객을 엄습한다.3개의 이야기를 재구성해 보자. 흑백 화면 속 머피의 빛바랜 활약과 딱하기 그지없는 반전은 19세기 중엽 전형적인 서부 (흔히 '개척'으로 포장하는) 정복시대를 무대로 삼는다. 중년 백인 남자는 지쳤지만, 집념을 포기할 수 없다. 가족을 되찾기 위한 필사의 투쟁 끝에 완력과 의지를 겸비한 그는 드디어 찾던 이와 대면한다. 그를 가로막던 자들은 모두 죽어 마땅할 따름이다. 하지만 그렇게 '괴물'이 되어버린 남자가 애타게 찾던 이는 충격 선언을 그에게 투척한다.이제 시선을 2019년 미국 사우스다코타의 총천연색 화면으로 이행할 차례다. 사실 구체적 연도는 별로 중요하진 않다. 다만 관객이 '지금 현재'라 여길 시간대로 충분하다. '알레이나'는 성실하게 근무하며 직분에 충실한 모범 경관이다. 겨울 초입, 눈 소식이 들리며 기온이 급감하는 한밤에 홀로 여러 사건을 해결하느라 바쁘다. 원주민 혈통임이 또렷한 그녀 앞에 펼쳐진 풍경은 보호구역에 만연한 빈곤과 황폐, 폭력의 그늘이다. 환경결정론이 압도하는 세계다.알레이나와 함께 사는 학교 농구 코치 '새디'는 경찰서로 향한다. 면회 신청 후 오래 알고 지낸 친밀한 또래 수감자와 안부를 나눈다. 상대를 말썽꾼이라 핀잔 주지만, 딱히 흉악 범죄자로는 보이지 않는다. 공유하는 지인 소식을 주고받지만, 하나 같이 평온한 삶과는 거리가 멀다. 보호구역 인근의 원주민 출신에게 원죄처럼 스며든 가난과 범죄, 미래에 관한 희망이라곤 찾기 힘든 암울한 실태가 21세기에도 하등 변한 게 없다는 암시다.경관인 알레이나가 신고를 받고 급히 출동한 곳은 '카지노'다. 설립 허가가 엄격히 통제되지만, 과거 원주민에 대한 보상과 (미국 영토 내 치외법권 지대인) 보호구역의 경제 활성화를 위해 특별히 허용된 것. 이로 인해 소수의 원주민이 돈을 벌지만, 도박 중독과 범죄 증가 같은 부작용도 더불어 지역 사회를 좀먹는 중이다. 다수의 총격전이 벌어진 직후에도 중독자들은 슬롯머신 앞에서 떠날 생각을 않고 직원 또한 대수롭잖게 넘긴다. 건전함과는 거리가 멀다.