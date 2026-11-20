염동교

베나 라이브 인 서울(Venna Live In Seoul)지금의 재즈계 나침반은 영국을 가리킨다. 애당초 미국과 더불어 대중 음악계 양대 산맥 같은 영국이지만 팝과 로큰롤만큼이나 21세기엔 재즈가 유달리 강세다. 바야흐로 영국 재즈 황금기. 최근 단독 공연을 펼친 아프로재즈 집단 에즈라 컬렉티브와 올해 서울 재즈 페스티벌에서 감각적인 음률을 공유한 알파 미스트 탁월한 음악성의 <오디세이(Odyssey)>를 2024년 내놓은 색소포니스트 누비아 가르시아까지 명단은 이어진다.일본 후지 산기슭에서의 실황 <라이브 프롬 마운틴 후지(Live From Mt. Fuji)>로 각광받은 유세프 데이스도 유케이 재즈 신을 이끄는 리더 중 한 명이다. 베이시스트 로코 팔라디노와 키보디스트 엘리자 폭스 등 출중한 동료들과 결성한 유세프 데이스 익스피리언스는 "경험(Experience)"이란 단어처럼 후지산과 캘리포니아 말리부, 조슈아 트리에서의 실황을 음반으로 발표했다.2026년 11월 17일 홍대 KT&G 상상마당 라이브 홀에서 열린 "베나 라이브 인 서울"의 주인공 색소포니스트가 바로 유세프 데이스 익스피리언스의 색소포니스트다. 공연기획사 가람스테이지의 주관으로 열린 이 콘서트에서 오프닝 게스트인 싱가포르 뮤지션 케이아나(Keyana)가 감각적 알앤비를 들려주었고, 레게 싱어 프레디 맥그리거와 브라질의 전설적인 가수 클라라 누네스 등 대기 시간에 흐른 음악도 개성적이다.2023년 EP <에퀴녹스/베놀로지(Equinox / Venology)> 1번 트랙 '마운트 샤스타(Mount Shasta)'부터 힙한 얼터너티브 재즈로 청중을 초빙했던 베나 콰르텟(4중주). '마운트 샤스타(Mount Shasta)'는 공간감과 전체적 기운이 부각되는 앰비언트 뮤직 성향도 띄었다. 뉴욕 출신 기타리스트 잭 쿠엘링(Jack Kuelling)이 돋보인 '누메로 우노(Numero Uno)'에 이은 '프로펫(Prophet)'에선 전 포지션이 시너지를 냈다.드러머 도미닉 저베이스(Dominique Gervais)의 잘게 쪼개지는 비트와 이를 안정적으로 조력한 베이스 모리스 알렌 주니어(Marurice Allen Jr.), 앰비언스 트랙 위를 유영하는 베나까지! 영적인 분위기에 "칼릴 지브란의 시집 <예언자(The Prophet)>를 읽고 '프로펫(Prophet)'을 만들지 않았을까?" 짐작했다.