(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)



일에 치여 늘 바쁜 엄마 어슐라와 집안일에 육아, 중재까지 도맡느라 지쳐 가는 아빠 러셀 밑에서 자란 소녀 벨라는 어느 날 방에서 엄마의 형상을 한 초자연적 존재 '아더 마미'를 목격한다. 그것은 벨라의 몸과 마음을 지배하려고 수시로 나타나 "네 마음속으로 들어가도 될까?"라며 허락을 구한다.



벨라에게만 보이는 줄 알았던 그것은 러셀에게도, 어슐라에게도 모습을 드러낸다. 더 이상 집에 머물 수 없게 된 가족은 러셀의 절친 프랭크의 집으로 향한다. 그런데 알고 보니 어슐라와 프랭크는 불륜 관계였다. 어리숙하고 소심한 러셀은 그 사실을 알고도 모른 척하고 있었던 듯하다. 벨라는 그 사정을 어렴풋이나마 눈치채고 프랭크를 증오한다.



벨라에게 건네는 악령의 속삭임은 순수하고 어린 영혼이 감당하기에는 너무나 버겁다. 이에 가족은 어슐라가 극도로 꺼리는 할머니의 집으로 향한다. 할머니는 영혼과 대화할 수 있을 뿐 아니라 악령 퇴치에 일가견이 있는 사람들과도 교류하고 있다. 이 가족은 온전히 살아남을 수 있을까? 언제인지도 모를, 화목하고 행복했던 시절로 돌아갈 수 있을까?



엄마의 얼굴을 한 악령, 혼란에 빠진 아이



수준급 공포 영화로 가능성을 입증해 온 롭 새비지 감독이 제임스 완의 프로듀싱과 제시카 차스테인의 연기에 힘입어 <아더 마미>로 돌아왔다. 비록 호평보다는 혹평이 많았지만, 북미 박스오피스 1위를 차지하는 등 전 세계적으로 제작비 대비 상당한 흥행 성적을 거뒀다. 제시카 차스테인의 스타 파워에 더해 '공포 영화'라는 장르 자체가 뿜어내는 아우라가 대중에게 제대로 통했던 모양이다.



그런데 이 영화, 생각보다 괜찮다. 상당히 불친절하고 모호한 데다 완성도도 다소 떨어지는 듯하지만, 아이 벨라의 시선에서 바라본다고 생각하면 이해가 된다. 세상에서 가장 안전하고 편안해야 할 엄마의 형상을 한 악령이라니. 게다가 그 악령이 흔들리고 무너져 가는 가족의 틈을 파고들려 한다니 말이다.



아이에게는 그야말로 혼란 그 자체다. 현실의 엄마는 눈앞에 있지만 다가갈 수 없고, 아빠는 다정하지만 한계가 명확하다. 반면 엄마의 모습을 한 악령은 시시때때로 끔찍한 형상을 드러내면서도 아이와 소통하고, 아이의 바람을 즉각적으로 이뤄 주기도 한다. 누가 진짜 엄마인지, 나아가 '진짜 엄마'라는 말이 과연 어떤 의미를 지니는지조차 불분명해진다.



한편 아이의 시선에서 한 발짝 떨어져 보면, 영화는 '아이'라는 존재의 종잡을 수 없는 면모를 보여 주기도 한다. 한눈만 팔아도 어디론가 상상조차 못 한 곳으로 가 있거나, 동식물과 이야기를 나눌 수 있다고 말하거나, 어른으로서는 이해하기 힘든 생각과 행동을 일삼는다. 영화 속 벨라의 말과 생각, 행동도 때때로 그런 아이의 낯선 세계를 보여 준다.



모성이라는 신화를 뒤집는 공포



<아더 마미>는 제목처럼 '엄마'에 관한 이야기이기도 하다. 전통적인 의미에서 엄마는 오롯이 집과 가정, 자식을 생각하며 살아가는 존재로 여겨졌다. '모성애'라는 특수한 개념은 그렇게 만들어졌고, 오랫동안 여성과 엄마를 옭아맸다. 하지만 이 영화는 그 오래되고 비뚤어진 신화, 이른바 모성 신화를 파괴한다.



가장 안전하고 평화로우며 행복해야 할 집, 그리고 바로 그 집을 가꾸고 지키는 엄마가 공포의 근원으로 탈바꿈한다. 심지어 악령은 직접적인 물리적 위협까지 가하니 이보다 더 무섭고 두려울 수 없다. 더군다나 가장 친숙한 모습으로 다가오는 존재이기에 다른 판단을 내리기도 쉽지 않다.



그러나 벨라에게 찾아온 악령은 비단 엄마만의 문제가 아니다. 엄마와 아빠 사이의 불협화음을 넘어선 불안과 불편, 불화가 아이를 외면하고 있는 것이다. 분명 아이는 아이 나름대로 크고 작은 신호를 보냈을 텐데, 부모는 서로 간의 갈등에 정신이 팔려 이를 외면했다. 나아가 집에서 생긴 문제를 집 밖으로 나가 해결할 수 있을까? 결국 좋든 나쁘든 집 안에서 해결해야 할 일일 테다.



제시카 차스테인의 섬뜩한 1인 2역 연기와 근원적인 공포심을 자극하는 이야기, 불친절한 서사 전개에 담긴 다층적인 의미, 대중적이면서도 세련된 공포 연출까지. 갖출 건 두루 갖춘 <아더 마미>는 비록 오랫동안 기억에 남을 만한 작품은 아닐지라도, 공포·호러 장르가 어느 수준까지 올라섰는지를 직관적으로 보여 주는 사례로 남을 것이다.

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