▲GTA 6의 공식 사운드트랙 앨범 워너뮤직코리아

가상의 거대한 대도시에서 법의 제약 없이 펼쳐지는 범죄 액션. 락스타 게임즈의 신작 게임 'GTA 6(그랜드 시프트 오토 6)'는 현재 세계에서 가장 뜨거운 감자 중 하나다. 사전 주문 매출만 한화 1조 6천 억 원에 육박했다. GTA 6는 GTA 5(2013) 이후 13년 만의 신작으로, 높은 수위, 플레이어에게 주어지는 압도적인 자유도, 생생하게 구현된 도시 체험 등이 호평받고 있다. 이 게임 생생함에 기여하는 요소 중에는 음악도 있다.



GTA 6의 발매에 맞춰, GTA 6의 공식 사운드트랙인 앨범 <그랜드 시프트 오토 6 : 더 앨범 (Grand Theft Auto VI : The Album>이 지난 20일 발표되었다. 이 앨범은 GTA 6의 주무대인 가상 도시 '바이스 시티(Vice City)와 '리오나이다(Leonida)'의 에너지를 응축한 34곡으로 채워졌다.



현시점 대중음악을 대표하는, 화려한 라인업부터 인상적이. 현 시대 힙합 씬의 흐름을 이끌고 있는 슈퍼스타 트래비스 스캇, 최근 정규 5집 <옥테인(OCTANE)>이다. 2027 제69회 그래미 최우수 신인 아티스트상, 최우수 랩 앨범상 후보에 오른 돈 톨리버, 카디 비, 팝스타 두아 리파, 시저, 제니와의 콜라보곡 '드라큘라'로 빌보드 핫 100 차트 3위에 오른 호주의 싸이키델릭 밴드 테임 임팔라 등이 참여했다.



특히 내년에 열리는 2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌의 헤드라이너 세 팀(두아 리파, 시저, 테임 임팔라)이 모두 이름을 올렸다.



프랑스 전자음악의 거장 저스티스, 그리고 오늘날 전자음악계를 대표하는 아티스트 프레드 어게인이 합류하면서 현재성을 더했다. 여기에 록의 전설 롤링 스톤스의 기타리스트인 키스 리차드, 블루 아이드 소울 보컬리스트 마이클 맥도널드 등 관록의 뮤지션들이 참여하면서 세대 대통합마저 이뤄냈다.



블랙핑크의 제니가 '파워 트립(Power Trip)'에 참여했다. GTA 6 사운드트랙에 참여한 한국 아티스트는 제니가 유일하다. 한 앨범 안에 힙합, 팝, 일렉트로니카, 록, 라틴 팝, 컨트리, 알앤비 등 상상할 수 있는 모든 음악 장르가 녹여져 있는 셈이다.



앨범 발표에 앞서 선공개된 곡들 역시 차트에서 좋은 성적을 거뒀다. 컨트리 스타 모건 월렌의 노래 '라스트 띵 유 니드(Last Thing You Need)'가 빌보드 핫 100 차트 9위에 올랐으며, 푸에르토리코의 라틴팝 아티스트 라우 알레한드로의 '마카코아 2000(Macacoa 2000)'은 빌보드 핫 라틴 송 차트 탑 10에, 핑크 팬서리스와 프레드 어게인이 참여한 '섹시 매직(Sexy Magic)'은 빌보드 핫 댄스/일렉트로닉 톱 송 차트 탑 10에 진입했다.



GTA의 음악은 오랫동안 시리즈의 세계관을 구성해 온 핵심 요소다. 플레이어는 게임 중 차에서 라디오 채널을 직접 고르고 음악을 들으며 도시를 질주할 수 있다. 심지어 이번 시리즈에서는 새로 도입된 헤드폰과 이어폰 기능을 통해 차량 안팎에서 음악과 팟캐스트를 청취할 수 있다. 이외에도 슬레이어, 메탈리카, 본 조비, 롤링 스톤즈, 메가데스 등 수많은 전설적인 록밴드들의 노래가 게임 속 라디오 방송국에서 울려 퍼진다.



한편 오는 11월 21일 미국 마이애미에서는 GTA 6의 발매를 기념하는 뮤직 페스티벌 역시 열린다. 이 앨범에 참여한 트래비스 스캇, 돈 톨리버, 카디 비 등이 이 무대에 오를 예정이다.



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