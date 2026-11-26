UFC 제공

직전 경기에서 아쉽게 챔피언에게 패했던 마샤두 개리 입장에서는 자신이 여전히 탑클래스 도전자중 한명임을 증명해야되는 상황이다.이번 대결의 핵심은 경기 장소와 거리다. 마샤두 개리가 중앙에서 움직이며 타격 거리를 유지한다면 자신의 장점을 살릴 수 있다. 반면 아모소우가 케이지까지 압박해 클린치 상황을 만들면 마샤두 개리의 긴 리치는 오히려 불편한 조건이 될 수 있다. 긴 팔과 다리는 타격 거리에서는 장점이지만, 그라운드에서 상대에게 잡히면 움직임을 제한당할 위험도 있기 때문이다.마샤두 개리는 초반부터 킥을 적극적으로 활용할 가능성이 크다. 특히 앞발로 상대의 전진을 끊고, 뒷발 하이킥과 직선 펀치를 섞어 아모소우의 접근을 어렵게 만들어야 한다. 다만 킥을 반복하는 과정에서 다리를 회수하는 순간은 그래플러에게 진입 기회를 제공할 수 있다. 공격 이후 자세를 빠르게 회복하고, 상대가 다리를 잡으려는 순간 상체를 세워 거리를 확보하는 것이 중요하다.아모소우는 마샤두 개리의 킥을 무작정 받아내기보다 공격이 끝나는 순간을 노릴 것으로 예상된다. 킥을 걷어내거나 상대의 움직임을 따라가며 거리를 좁힌 뒤 싱글렉과 바디록으로 연결하는 방식이다.케이지에 마샤두 개리를 몰아넣으면 허리와 다리를 통제하기 쉬워지고, 테이크다운을 완성할 기회도 늘어난다. 한 번 그라운드로 끌고 내려가면 상위 포지션에서 압박을 이어가며 서브미션을 노릴 수 있다.5라운드 경기라는 점도 변수다. 마샤두 개리는 장거리 타격을 활용해 상대의 체력과 집중력을 소모시킬 수 있다. 아모소우가 계속해서 테이크다운을 시도하면 체력 부담이 커질 수 있지만, 반대로 마샤두 개리가 방어에만 집중하면 공격 기회를 충분히 만들지 못할 수 있다.마샤두 개리는 타격으로 점수를 쌓으면서도 불필요한 클린치 공방을 피해야 한다. 아모소우는 초반부터 그래플링 압박을 성공시켜 경기 흐름을 자신의 방식으로 바꾸는 것이 유리하다.마샤두 개리에게 긍정적인 부분은 마카체프와 같은 정상급 그래플러를 상대로 이미 5라운드 경기를 경험했다는 점이다. 타이틀전 패배는 아쉬웠지만, 그 과정에서 자신의 방어 능력과 보완해야 할 부분을 확인했다. 아모소우는 강력한 그래플러지만 마카체프와는 신체 조건과 경기 운영 방식이 다르다. 마샤두 개리가 상대의 진입을 미리 차단하고 타격으로 주도권을 잡는다면 충분히 승산이 있다.반대로 아모소우가 초반부터 테이크다운을 성공시키고 상위 포지션을 확보한다면 마샤두 개리는 상당한 부담을 안게 된다. 서브미션 위협까지 갖춘 상대를 상대로 방어에만 집중하면 라운드를 내줄 가능성이 커진다. 결국 마샤두 개리가 얼마나 오랫동안 경기를 입식 타격 영역에 머물게 하느냐가 승부의 핵심이다.마샤두 개리에게 이번 경기는 타이틀 도전의 다음 기회를 향한 중요한 시험대다. 챔피언의 벽을 넘지 못한 뒤 곧바로 강력한 그래플러를 상대하는 만큼 부담도 적지 않다. 그러나 아모소우를 상대로 자신의 타격과 거리 조절 능력을 증명한다면 다시 정상 경쟁에 나설 명분을 확보할 수 있다. 마카체프전 패배를 성장의 계기로 만들 수 있을지, 마샤두 개리의 다음 행보가 주목된다.