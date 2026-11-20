하성태

"지자체장들이 영화제나 문화 관련 예산을 자기들 마음대로 결정할 수 있는 시혜라 생각하는 게 큰 문제다."

큰사진보기 ▲국회의원 시절인 2024년 9월 국회에서 열린 영화제 정책 토론회에 참석해 영화인들과 기념촬영을 한 추미애 경기도지사 강유정 의원실 제공

지난 8월 5일, 추미애 경기도지사는 '경기도 재정비상 상황'을 공식 선언했다. 추 지사가 취임 한 달 만에 전격적으로 2차 추경을 통한 7700억 원 규모 감액 추경을 추진한 것이다. 대부분의 민생·복지 예산이 줄줄이 깎였다. 경기도 자체가 혼란에 빠졌다. DMZ영화제 예산 삭감도 그 일환이었다.



"이렇다 보니 추 지사의 재정 비상 선언을 두고 정치적 해석까지 잇따르는 상황. 중요한 건 정치적 의도가 있든 없든, 도지사가 최우선으로 지켜야 할 것은 도민의 삶을 책임지는 행정의 안정성과 연속성이라는 점입니다."



지난 15일 방송된 MBC <스트레이트>는 '재정 비상' 100일‥.경기도에 무슨 일이?'를 통해 경기도의 상황을 이렇게 꼬집었다. 혼란이 계속되고 비판이 가중되자 경기도는 2027년도 예산 편성을 앞두고 최근 논란이 된 민생·복지 예산 대부분을 원상 복구했다. 여기서도 DMZ영화제는 찬밥 신세가 됐다. 예산 복구는커녕 71% 삭감이란 된서리를 맞았다.



경인방송에 따르면, 지난 16일 경기도의회 문화체육관광위원회가 DMZ영화제를 상대로 진행한 행정사무감사에 참석한 오동진 DMZ국제다큐멘터리영화제 집행위원장은 "(내년 예산은)국제영화제를 치를 수 있는 예산이 아니다"라며 "18년간 갖고있던 해외 네트워크를 다 상실하게 된다"고 답했다.



경기도의회 여당 의원 역시 같은 목소리를 냈다. 경기도의회 최규진 민주당 의원 역시 같은 행정사무감사에서 "DMZ국제다큐멘터리영화제가 18년간 축적한 국제적 신뢰와 기반을 고려해야 한다"고 강조한 뒤 "재정 여건이 어려운 만큼 영화제도 자구 노력과 효율적인 운영 방안을 마련해야 한다는 것에는 공감한다. 국제행사로서 쌓아 온 인프라와 신뢰가 예산 감액으로 위축되지 않도록 신중히 검토해야 한다"고 신중론을 펼쳤다.



'지원은 하되 간섭은 하지 않는다'는 원칙을 고수할 수 없는 시대일 수 있다. 다만, DMZ영화제가 추 지사의 주장대로 "문화예술 지원은 당연히 필요하지만, 문화예술이라는 이름이 방만한 운영의 면죄부가 돼서는 안 된다. 관행적으로 이어져 온 고비용 운영구조와 비효율적 예산 집행을 철저히 점검하고 도민의 혈세가 제대로 쓰이도록 바로잡겠다"고 할 정도로 무책임하고 무능한 운영으로 일관해 왔는지 따져볼 일이다.



영화제 자체의 존립이 국제적인 망신으로 번질지 모를 일이다. 영화인들은 최근 'DMZ국제다큐멘터리영화제의 지속과 한국·아시아 다큐멘터리 생태계 보호를 위한 연명 요청문'을 공유하며 국내 영화인들은 물론 국제 사회에 이번 사태를 설명하고 영화제의 정상적인 개최를 위한 예산 확보를 넘어 지속 가능한 공공 지원 체계를 마련 등을 호소 중이다.



국제영화제의 꽃은 지자체장들이 밟는 레드카펫이 아니다. 국제영화제들은 또 지차제장들이 좌지우지하는 정치 선전의 도구도 아니다. 길게는 30회, DMZ만 해도 곧 있으면 20회를 지속하며 지역사회와 더불어 영화계와 문화예술계 생태계와 공공 문화 자산을 쌓아 왔고, 아시아를 넘어서는 세계 영화인들 및 창작자들과 연대해 왔다.



실망을 넘어 다큐멘터리 창작자들과 문화예술인들의 공분을 자아낼 만한 사안이 아닐 수 없다. K-컬처의 융성을 천명한 현 정부의 기조와도 역행할 뿐더러 민주당이 그간 쌓아온 문화예술인들과의 신뢰도 저버리는 행태다. 4년 전 부산국제영화제 토론회에서 거론됐던 "지도자 리스크"를 길어 올리는 이유다.

DMZ국제다큐멘터리영화제 추미애 경기도 국제영화제 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 하성태 (woodyh) 내방 구독하기 영화 칼럼니스트 및 시나리오 작가, '서울 4.3 영화제' 총괄기획. 전 FLIM2.0, 오마이뉴스 취재기자, 기고 및 작업 의뢰는 woodyh@hanmail.net 이 기자의 최신기사 극장 위기의 시대 극복을 위한 유쾌한 러브레터

2022년 10월 부산국제영화제에서 국제영화제 집행부 연합이 부산영상산업센터 컨퍼런스홀에서 개최한 <대한민국의 국제영화제를 진단하다> 토론회.이창동 감독 <가능한 사랑>을 제작한 이준동 나우필름 대표의 말이다. 헌데, 이게 지금으로부터 4년 전 발언이다. 지난 2022년 당시 제27회 부산국제영화제는 긴급 토론의 일환으로 <대한민국의 국제영화제를 진단하다>를 개최했다.전주국제영화제 전 집행위원장이던 이준동 대표는 그러면서 "전주도 마찬가지고, 한국 사회 전체 위기의 본질은 지도자 리스크"라며 "영화제만 놓고 보면, 경제적 효과를 많이 얘기하고 동의하는 분들도 있는데 그건 잘못된 시선이다. 영화제 개최의 가장 큰 이익은 영화제가 가져가는 거고 그만한 비용 대비 홍보 효과는 쉽지 않다"고 꼬집기도 했다.4년 전 토론회를, 이 대표의 발언을 소개하는 건 다 이유가 있어서다. 2022년 10월은 집권 초기 윤석열 정권의 서슬이 퍼랬던 시기다. 국민의힘 소속 지자체장들이 강릉국제영화제와 평창국제영화제를 연달아 폐지하겠다 선언했고, 실제로 강원도를 적으로 둔 두 국제영화제가 지자체장의 독단과 같은 결정으로 각각 3회와 4회 만에 폐지에 이르렀다. 그때 보수 여당 지자체장들이 앞세웠던 논리가 경제적 효과였다. 이런 정치권 분위기에 당시 DMZ국제다큐멘터리영화제에서도 우려가 도출됐다.그에 앞서, 전체예산이 십 수억에서 수십억, 수백억까지 투입되는 국제영화제는 그간 수차례 경제 효과를 앞세운 진영 논리에 휘둘려 왔다. 잘 알려진 바, 부산국제영화제도 지난 2014년 <다이빙벨> 사태 이후 휘청했다. 하지만 영화인들이 가까스로 노력한 끝에 올해 역대 가장 큰 성과를 낸 제31회 영화제를 무사히 마쳤다.한국 국제영화제들은 김대중 전 대통령이 고수하고 확립한 '지원은 하되 간섭은 하지 않는다'는 문화예술 정책 근간을 늘 노심초사 신세로 지켜볼 뿐이었다. 부산이 그랬고, 전주와 부천도 다를 바 없었다. 강릉과 평창은 초장에 무너졌다. 이번엔 경기도가 풍전등화 신세에 처했다. K-문화 융성을 천명한 이재명 정권에서 벌어지는 일이라 더 충격이다.최근 경기도는 DMZ국제다큐멘터리영화제(이하 DMZ 영화제) 내년 사업 예산을 올해 대비 1/3로 축소 편성해 영화인들의 반발을 불렀다. 경기도 2027년 본예산안에 따르면, DMZ영화제 예산은 2026년 본예산 31억 대비 22억이 준 총 9억으로 편성됐다. 무려 71%가 삭감된 수치다.영화제를 제대로 치를 수 없는 수준의 이러한 예산 삭감은 이미 추미애 현 경기도지사 취임 직후 암울한 전망을 드리운 바 있다. 지난 9월 영화제 직전 추가경정예산안에서 경기도는 전체 영화제 예산 중 20%(6억원)가량을 삭감해 영화인들의 거센 반발을 산 바 있다.절차도 문제시됐다. 경기도의회에서 추경예산안이 통과되기 전 경기도가 예산 삭감을 지시하자 영화제 측은 이를 받아들일 수밖에 없었다. 영화제는 상금과 행사 축소 등 파행에 가까운 운영 속에 가까스로 영화제를 치러냈다. DMZ영화제 전체 예산이 영화진흥위원회 지원금 등 국비보다 경기도 보조금 비율이 여타 국제영화제보다 높았던 점을 감안하면 이러한 예산 삭감은 영화제 자체를 존폐의 기로에 서게 할 정도의 타격이라 할 수 있다.역시나 경제적 이유였다. 지난 9월 경기도는 DMZ영화제 예산 삭감의 이유로 "도비에 의존한 고비용 운영구조와 예산 투입 대비 관객 성과 저조, 타 지자체와 비교해 과도한 지원 규모"를 이유로 들었다. 4년 전 보수여당 지자체장이 평창과 강릉국제영화제 폐지 근거로 들었던 경제적 효과와 다를 바 없는 논리였다.당시 경기도는 예산 삭감 근거 중 하나로 잘못된 수치를 제시하기도 했다. 경기도는 "도가 이 영화제에 지원하는 도비가 31억 원인데 비해 서울시가 15개 영화제에 지원하는 전체 예산은 10.3억 원에 그친다"며 "인천 디아스포라영화제의 경우 올해 예산이 6억 원에 불과하다"라고 설명했다.틀린 근거다. DMZ영화제는 예산이나 상영 규모로 볼 때 국내 4번째에 해당한다. 15개 서울시 영화제 지원의 경우, 국제 영화제와 중소 규모 국내 영화제를 아우르는 숫자다. 인천의 디아스포라영화제를 포함해 DMZ영화제와 동등 비교할 수 없는 예산을 가지고 DMZ영화제의 경제적 성과를 축소코자 하는 의도가 내비치는 비교가 아닐 수 없었다. 멀쩡하게 국제적 위상을 높여가고 있던 영화제를 두고 왜 이런 일이 벌어졌을까.