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2022년 10월 부산국제영화제에서 국제영화제 집행부 연합이 부산영상산업센터 컨퍼런스홀에서 개최한 <대한민국의 국제영화제를 진단하다> 토론회.하성태
"지자체장들이 영화제나 문화 관련 예산을 자기들 마음대로 결정할 수 있는 시혜라 생각하는 게 큰 문제다."
이창동 감독 <가능한 사랑>을 제작한 이준동 나우필름 대표의 말이다. 헌데, 이게 지금으로부터 4년 전 발언이다. 지난 2022년 당시 제27회 부산국제영화제는 긴급 토론의 일환으로 <대한민국의 국제영화제를 진단하다>를 개최했다.
전주국제영화제 전 집행위원장이던 이준동 대표는 그러면서 "전주도 마찬가지고, 한국 사회 전체 위기의 본질은 지도자 리스크"라며 "영화제만 놓고 보면, 경제적 효과를 많이 얘기하고 동의하는 분들도 있는데 그건 잘못된 시선이다. 영화제 개최의 가장 큰 이익은 영화제가 가져가는 거고 그만한 비용 대비 홍보 효과는 쉽지 않다"고 꼬집기도 했다.
4년 전 토론회를, 이 대표의 발언을 소개하는 건 다 이유가 있어서다. 2022년 10월은 집권 초기 윤석열 정권의 서슬이 퍼랬던 시기다. 국민의힘 소속 지자체장들이 강릉국제영화제와 평창국제영화제를 연달아 폐지하겠다 선언했고, 실제로 강원도를 적으로 둔 두 국제영화제가 지자체장의 독단과 같은 결정으로 각각 3회와 4회 만에 폐지에 이르렀다. 그때 보수 여당 지자체장들이 앞세웠던 논리가 경제적 효과였다. 이런 정치권 분위기에 당시 DMZ국제다큐멘터리영화제에서도 우려가 도출됐다.
그에 앞서, 전체예산이 십 수억에서 수십억, 수백억까지 투입되는 국제영화제는 그간 수차례 경제 효과를 앞세운 진영 논리에 휘둘려 왔다. 잘 알려진 바, 부산국제영화제도 지난 2014년 <다이빙벨> 사태 이후 휘청했다. 하지만 영화인들이 가까스로 노력한 끝에 올해 역대 가장 큰 성과를 낸 제31회 영화제를 무사히 마쳤다.
한국 국제영화제들은 김대중 전 대통령이 고수하고 확립한 '지원은 하되 간섭은 하지 않는다'는 문화예술 정책 근간을 늘 노심초사 신세로 지켜볼 뿐이었다. 부산이 그랬고, 전주와 부천도 다를 바 없었다. 강릉과 평창은 초장에 무너졌다. 이번엔 경기도가 풍전등화 신세에 처했다. K-문화 융성을 천명한 이재명 정권에서 벌어지는 일이라 더 충격이다.
경기도는 왜?
최근 경기도는 DMZ국제다큐멘터리영화제(이하 DMZ 영화제) 내년 사업 예산을 올해 대비 1/3로 축소 편성해 영화인들의 반발을 불렀다. 경기도 2027년 본예산안에 따르면, DMZ영화제 예산은 2026년 본예산 31억 대비 22억이 준 총 9억으로 편성됐다. 무려 71%가 삭감된 수치다.
영화제를 제대로 치를 수 없는 수준의 이러한 예산 삭감은 이미 추미애 현 경기도지사 취임 직후 암울한 전망을 드리운 바 있다. 지난 9월 영화제 직전 추가경정예산안에서 경기도는 전체 영화제 예산 중 20%(6억원)가량을 삭감해 영화인들의 거센 반발을 산 바 있다.
절차도 문제시됐다. 경기도의회에서 추경예산안이 통과되기 전 경기도가 예산 삭감을 지시하자 영화제 측은 이를 받아들일 수밖에 없었다. 영화제는 상금과 행사 축소 등 파행에 가까운 운영 속에 가까스로 영화제를 치러냈다. DMZ영화제 전체 예산이 영화진흥위원회 지원금 등 국비보다 경기도 보조금 비율이 여타 국제영화제보다 높았던 점을 감안하면 이러한 예산 삭감은 영화제 자체를 존폐의 기로에 서게 할 정도의 타격이라 할 수 있다.
역시나 경제적 이유였다. 지난 9월 경기도는 DMZ영화제 예산 삭감의 이유로 "도비에 의존한 고비용 운영구조와 예산 투입 대비 관객 성과 저조, 타 지자체와 비교해 과도한 지원 규모"를 이유로 들었다. 4년 전 보수여당 지자체장이 평창과 강릉국제영화제 폐지 근거로 들었던 경제적 효과와 다를 바 없는 논리였다.
당시 경기도는 예산 삭감 근거 중 하나로 잘못된 수치를 제시하기도 했다. 경기도는 "도가 이 영화제에 지원하는 도비가 31억 원인데 비해 서울시가 15개 영화제에 지원하는 전체 예산은 10.3억 원에 그친다"며 "인천 디아스포라영화제의 경우 올해 예산이 6억 원에 불과하다"라고 설명했다.
틀린 근거다. DMZ영화제는 예산이나 상영 규모로 볼 때 국내 4번째에 해당한다. 15개 서울시 영화제 지원의 경우, 국제 영화제와 중소 규모 국내 영화제를 아우르는 숫자다. 인천의 디아스포라영화제를 포함해 DMZ영화제와 동등 비교할 수 없는 예산을 가지고 DMZ영화제의 경제적 성과를 축소코자 하는 의도가 내비치는 비교가 아닐 수 없었다. 멀쩡하게 국제적 위상을 높여가고 있던 영화제를 두고 왜 이런 일이 벌어졌을까.
영화인들 넘어서는 예견된 반발