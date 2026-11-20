KBO 유튜브

지난 22일 KBO 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '크보라이브 특별편' 영상에서 허구연 KBO 총재가 발언하고 있다.허구연 한국야구위원회(KBO) 총재가 역대 세 번째로 3연임에 성공하면서 2029년까지 한국 프로야구를 이끌게 됐다.KBO 사무국은 19일 "서면 표결을 통해 만장일치로 허 총재를 제26대 총재로 선출했다"고 밝혔다. 허구연 총재는 2022년 3월 중도 사퇴한 정지택 전 총재의 뒤를 이어 총재직을 맡아 잔여 임기를 수행했고, 2023년 11월 총회에서 만장일치로 제25대 총재에 재선출됐다. 그리고 지난달 27일 열린 이사회에서 차기 총재 후보로 단독 추천된 뒤 의결을 거쳐 이번에 세번째로 연임을 하게 됐다.야구인 출신인 허구연 총재는 경남고와 고려대를 졸업하고 실업 상업은행과 한일은행 등에서 선수생활을 보냈다. 프로 출범 이후로는 청보 핀토스 감독과 롯데 자이언츠 수석코치, 미국 토론토 블루제이스 마이너 리그 코치 등을 역임했다. KBO에서 규칙위원장과 기술위원, 야구발전위원장 등을 역임하며 행정경력도 쌓았다. 야구팬들에게는 역시 1980년대부터 2020년대까지 장기간 방송 활동을 통하여 수많은 어록과 활약상을 남긴 야구 해설위원으로서의 이미지가 가장 친숙하다.KBO 총재는 그동안 정치인이나 기업인이 주로 맡아왔으나, 야구인이 선출된 것은 허구연 총재가 사상 처음이었다. 3연임에 서공한 것은박용오(12-14대)와 구본능(19-21대) 전 총재에 이어 역대 세 번째다.허구연 총재의 업적은 리그의 산업화와 공정성 강화를 동시에 달성했다는 성과가 꼽힌다. 일단 허 총재의 재임 기간 동안 프로야구는 인기 면에서 역대 최고의 전성기를 맞이했다는 평가를 받고 있다. 허 총재는 취엄 초기부터 "프로야구라는 게 '스포츠 산업'으로 가야한다. 정당한 값을 받아야하고, 것이 또 팬들에게 서비스로 돌아가는 구조가 정착되어야 한다"는 소신을 밝힌 바 있다.허 총재의 구상처럼 KBO리그는 2024년 처음으로 1000만(1088만 7705명) 관중을 돌파한 뒤 지난해 1231만 2519명, 올해 1277만 551명의 관중을 기록하며 흥행에 성공했다. 코로나19 팬데믹 시기의 후유증을 잘 극복하며 3년 연속 1000만 관중, 2년 연속 1200만 관중을 돌파하고 다시 국내 최고 인기 스포츠로서의 입지를 확고히 구축했다.KBO리그의 인기가 치솟으면서 자연히 TV 중계권료도 크게 상승했고, 덩달아 각종 입장수입과 상품판매도 크게 증가했다. 방송 및 뉴미디어 중계권 사업의 성공적 확대로 리그와 각 구단의 수익 기반을 대폭 넓힐수 있게 됐다. 이는 모기업과 지자체의 지원에만 의존해야했던 한국 프로야구계에서 이제는 야구 산업 자체로만 연간 수백억의 매출을 낼수 있는 '자생력'의 기반을 마련했다는 평가다.또한 허 총재는 현장의 목소리와 현대야구의 트렌드를 반영한 다양한 개혁정책을 추진하며 호응을 얻었다. 디지털시스템을 야구에 적극적으로 도입하여 세계 최초로 자동투구판정시스템(ABS)을 비롯해 피치클락, 체크스윙 비디오판독 등을 시행했다. 비록 일부의 반발과 비판의 목소리도 있었지만, 허 총재가 추진한 정책들은 경기시간 단축으로 인한 경기의 몰입감과 속도감 상승, 심판 판정의 공정성 확보 등 순기능이 더 많았다는 호평이 우세하다.아울러 지자체와의 협력을 통하여 국내 주요 야구장들의 신축 및 시설 개선, 대표팀 경쟁력 제고를 위한 '팀 코리아 레벨업 프로젝트' 추진 등 인프라 확충과 육성 시스템을 정비하는데도 앞장섰다. '클린베이스볼'을 표방하며 음주운전 등 사회적 품위손상행위에 대한 징계규정을 강화하고 야구선수들의 사회적 책임감을 누구보다 강조한 것도 허구연 총재였다.팬 퍼스트(Fan First)'를 최우선 가치로 내걸고 리그의 변화와 체질 개선, 팬들과의 소통을 강조한 행보로 허 총재 재임기간동안 20~30대 젊은 팬들의 유입이 더욱 증가한 사실은, 프로야구가 앞으로도 장기적으로 흥행을 이어갈수 있는 토대를 구축했다는 평가다.2026년에는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년만의 8강진출, 나고야 아이치아시안게임 5연패를 동시에 달성하면서 국제무대에서도 일정한 성과를 내는 데 성공했다. 이는 2008 베이징 올림픽 금메달 획득과 2009 WBC 준우승 이후 하락했던 한국야구의 국제 경쟁력을 일부나마 회복하는 계기가 됐다.허구연 총재가 처음 취임했을 때만해도 정치인이나 기업인에 비하여 야구인 총재가 얼마나 리더십을 발휘할 수 있을지 의구심의 시선도 많았다. 하지만 허 총재는 야구인으로서의 전문성을 살려서 다양한 정책을 직접 주도했고, 거대 구단들의 입김에 끌려다니던 KBO의 리더십을 회복했다는 평가를 받고 있다. 프로구단들 입장에서도 허구연 시대에 야구인기가 더 높아지고 수익까지 내고 있는 상황에서 굳이 총재를 교체해야할 이유가 없었다.다만 세 번째 임기 동안 허구연 총재가 해결해야 할 문제는 여전히 적지않다. 한국프로야구가 현재의 인기를 넘어 앞으로도 생존하고 발전하기 위해서는 단순한 경기관리와 운영의 틀을 넘어 하나의 스포츠 산업으로 정착해야 한다는 과제를 안고 있다.허구연 총재는 미국프로야구 메이저리그(MLB)를 롤모델로 하여 미디어, 팬 경험, 수익 구조를 유기적으로 확장하는 시스템을 추진하고 있다. 야구 경기라는 상품을 통하여 경기장을 팬들이 즐길수 있는 '문화 여가 공간'으로 만든 점이 최근 폭발적인 한국프로야구 흥행의 핵심 요인이기도 하다. 허구연 3기는 이런 산업화 프로젝트를 좀더 체계적으로 구축하기 위한 과정이 될 것으로 보인다.한국야구의 경기력과 국제경쟁력 강화 역시 개선이 필요하다는 지적이다. 선수들에 대한 대우는 과거에 비하여 몰라보게 높아졌지만, 정작 높은 인기에 비하여 프로야구의 수준이 떨어졌다는 비판 또한 적지 않다. WBC에서 8강에 올랐지만, 대만, 일본, 도미니카 공화국에 줄줄이 패배를 경험하며 한계도 확인했다. 지난 아시안게임에서는 고액연봉을 받는 KBO리그 선수들이 일본 실업선수들에게도 고전하는 장면, 최근 APBC에서는 '야구 한일전 13연패'의 수모를 당한 장면 등은, 정치권에서 병역혜택 논란과 폐지론까지 불러일으키며 한국야구 수준에 대한 비판 여론을 피할 수 없게 만들었다.하지만 이는 허구연 총재의 임기내에 모두 100% 해결할 수 있는 단기적인 문제는 아니다. 허구연 총재는 1951년생으로 벌써 75세다. 다음 임기가 끝나는 2029년이 마지막이 될 가능성이 높다. 리더가 바뀌어도 KBO가 변함없이 본연의 기능을 할수 있고 기존 사업들이 연속성있게 추진될수 있는 시스템을 구축하는 것, 또한 야구에 대한 이해도와 경영능력을 겸비한 새로운 리더를 발굴해야한다는 것은, 한국야구계가 허구연 시대 이후까지 대비해야 할 숙제로 남았다.