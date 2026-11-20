▲경기아트센터가 11월 26일(목)과 12월 11일(금) 오후 7시 30분 경기아트센터 소극장에서 ‘2026 경기청년예술기회무대’ 한국음악·한국무용 부문 공연을 차례로 선보인다. 한국무용 공연 '탈, 탈 털어 무탈하게' 포스터. 경기아트센터

탈과 춤으로 근심 털어내는 한바탕 놀이



12월 11일에는 한국무용 공연 '탈, 탈 털어 무탈하게'가 이어진다. 탈놀이의 해학과 공동체의 어울림을 현대적인 춤판으로 풀어낸 작품이다.



작품은 세 장으로 구성된다. 1장 '복을 부르는 길'에서는 복을 기원하는 소리와 장단을 따라 사람들이 모여들고, 2장 '탈 너머의 우리'에서는 탈로 얼굴을 가린 사람들이 평소 드러내지 못했던 모습을 춤으로 표현한다. 마지막 3장 '탈, 탈 털어 무탈하게'에서는 각기 다른 몸짓이 하나의 춤판으로 어우러진다.



탈을 쓰고 서로의 낯선 모습을 마주하며 웃고 장단을 주고받는 과정은 일상의 근심을 털어내고 서로의 안녕을 기원하는 의미를 담았다.



이번 두 공연은 청년 예술가에게 단순한 발표 기회를 넘어 실제 공연장에서 관객과 호흡하고 자신의 예술적 가능성을 확인하는 무대라는 점에서 의미가 있다. 청년 예술가들의 창작과 무대 경험을 지속적으로 뒷받침하는 지원 체계가 마련돼야 지역 예술 생태계의 성장으로도 이어질 수 있다.



공연은 모두 전석 무료이며 경기아트센터 누리집에서 예매할 수 있다. 국악 공연은 7세 이상(2019년생 포함 이전 출생자), 한국무용 공연은 초등학생 이상 관람할 수 있다.

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