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경기아트센터가 11월 26일(목)과 12월 11일(금) 오후 7시 30분 경기아트센터 소극장에서 ‘2026 경기청년예술기회무대’ 한국음악·한국무용 부문 공연을 차례로 선보인다. ‘GGAC 청년 국악관현악’ <경계를 넘어, 빛으로 서다> 공연 연습 모습.경기아트센터
국악관현악으로 풀어내는 청년 예술가들의 꿈
먼저 11월 26일에는 한국음악 공연 '경계를 넘어, 빛으로 서다'가 관객을 만난다. 경기시나위오케스트라 부지휘자 이경은이 예술감독과 지휘를 맡고, 공모를 통해 선발된 청년 국악 연주자들로 구성된 '경기청년프로젝트 국악관현악단'이 무대에 오른다.
공연은 타악기의 역동적인 울림부터 민요의 서정적인 선율까지 국악관현악의 다양한 매력을 담은 다섯 곡으로 구성된다.
이상규의 '16개 타악기를 위한 시나위'를 비롯해 이경은의 '불멸의 밤', 상주아리랑을 주제로 최지혜가 작곡한 '미월' 등이 연주된다. 특히 정소희는 자신이 작곡한 대금 협주곡 '은하수'를 직접 협연하고, 김선옥은 이정호가 작곡한 거문고 협주곡 '숨'의 협연자로 나선다.