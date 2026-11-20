미국 메이저리그사커(MLS)가 더 이상 유럽 축구의 변방이나 노장들의 쓸쓸한 은퇴 무대가 아님을 숫자가 증명하고 있다.미국프로축구선수협회(MLSPA)가 19일(현지시간) 발표한 2026년 선수 연봉 자료에 따르면, 올여름 이적시장을 거치며 리그 전체의 연간 총보상액 규모는 지난 5월보다 14.8% 증가한 약 7억2,450만 달러(약 9689억원)로 치솟았다.리오넬 메시, 손흥민, 로베르토 레반도프스키, 앙투안 그리즈만 등 유럽 무대를 호령하던 슈퍼스타들이 잇따라 합류하면서 MLS는 막대한 자본과 세계적인 스타들이 몰려드는 무대로 변모하고 있다.그 중심에는 인터 마이애미의 메시가 있다. 메시는 총보상액 2833만 달러(약 379억원)를 기록하며 리그 최고 연봉자 자리를 지켰다.메시의 보상액은 인터 마이애미 선수단 전체 연봉인 5940만 달러(약 794억원)의 약 47.7%에 달한다. 한 선수가 구단 전체 연봉의 절반 가까이를 차지하는 셈이다.이처럼 특정 선수에게 막대한 자본이 집중될 수 있는 배경에는 MLS 특유의 연봉 제도가 있다. MLS는 엄격한 샐러리캡(팀 연봉 상한제)을 유지하면서도 구단당 최대 3명까지 연봉 상한선의 예외를 인정하는 지정 선수 제도를 운영하고 있다. 무제한적인 선수 영입 경쟁을 억제하면서도 스타의 흥행 가치를 활용하려는 MLS의 계산이 엿보인다.이러한 제도를 발판으로 MLS가 끌어들이는 스타들의 면면도 화려해지고 있다. 바르셀로나를 떠나 시카고 파이어에 둥지를 튼 레반도프스키는 연간 기준으로 환산한 총보상액 1951만 달러(약 261억원)로 단숨에 리그 연봉 2위에 올랐다. 올랜도로 이적한 그리즈만 역시 1394만 달러(약 186억원)를 기록하며 3위에 자리했다.유럽의 정상급 선수들이 미국으로 향하는 현상은 주목할 만하다. 미국의 거대한 스포츠 시장과 상업적 기회는 MLS가 내세울 수 있는 경쟁력이다. 단순한 연봉 액수를 넘어 선수 개인의 브랜드 가치와 은퇴 이후 활동 가능성까지 고려할 수 있는 무대라는 점도 무시하기 어렵다.이러한 미국 시장의 상업적 잠재력은 LAFC에서 활약 중인 손흥민의 사례에서도 엿볼 수 있다. 손흥민은 총보상액 1115만 달러(약 149억원)를 수령하며 여전히 최상위권의 대우를 받고 있지만, 이번 여름 거물급 선수들의 연쇄 이동으로 연봉 순위가 2위에서 4위로 밀려났다.그러나 손흥민의 가치를 연봉 순위만으로 평가하기는 어렵다. MLS가 발표한 2026년 유니폼 판매 순위에서 손흥민은 메시에 이어 전체 2위에 올랐다. 로스앤젤레스(LA)의 한인 사회와 아시아 축구 팬들에게 지닌 상징성에 실제 상품 판매 실적까지 더해진 것이다. 이는 손흥민이 단순한 고액 연봉 선수를 넘어 구단의 상업적 가치를 높이는 핵심 자산이라는 평가에 힘을 싣는다.현재 MLS에는 연간 100만 달러(약 13억) 이상의 보상을 받는 선수가 150명에 달한다. 지난 5월 133명에서 불과 몇 달 만에 17명이 늘었다. 스타 선수들의 유입과 함께 리그 전체의 선수 보상 규모도 커지고 있는 것이다.이 같은 흐름은 구단별 연봉 지출에서도 뚜렷하게 드러난다. 메시를 앞세운 인터 마이애미의 구단 총연봉은 5940만 달러(약 794억원)로 압도적 1위다. 그 뒤를 시카고(4130만 달러·약 552억원), 애틀랜타(3840만 달러·약 513억원), LA 갤럭시(3490만 달러·약 467억원), LAFC(3290만 달러·약 440억원)가 이으며 거대 자본력을 과시하고 있다.하지만 축구는 영수증 길이로 승패를 가리는 스포츠가 아니다. 막대한 자본의 향연 이면에는 효율성으로 무장한 언더독들의 반란이 숨어 있다.필라델피아 유니온은 리그 최하위 수준인 1260만 달러(약 168억원)의 연봉 규모로도 플레이오프 진출에 성공했다. 특히 7월 중순부터 10월 중순까지 15경기 연속 구단 최장 무패 행진을 달리며 돈이 성적의 절대적 기준이 아님을 증명해냈다.정규리그 최다 승점 신기록(77점)을 세운 내슈빌 역시 연봉 규모 10위인 2500만 달러(약 334억원)로 효율성과 성적을 모두 잡았다.