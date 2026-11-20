프로야구 4년 연속 최하위에 그친 키움 히어로즈가 다음 시즌을 대비한 외국인 선수구성을 완료했다. 외국인 선수 교체없는 재계약, 외국인 타자 2명 기용, 유망주로 채워진 토종 선발진 등, 또다시 파격적인 결정을 두고 벌써부터 엇갈린 평가가 나오고 있다.키움은 지난 19일 "2027시즌을 함께할 외국인 선수 구성을 완료했다"고 공식 발표했다. 투수 라울 알칸타라, 타자 맷 데이비슨, 케스턴 히우라 등 지난 시즌 활약한 기존 선수 3인과 모두 재계약 소식을 전했다. 알칸타라, 데이비슨과는 모두 110만 달러(약 14억 6800만 원), 히우라와는 80만 달러(약 10억 6800만 원)와 각각 계약을 체결했다. 아시아 쿼터 선수만 기존의 가나쿠보 유토를 대신하여 새 일본인 투수 후쿠타니 코지를 연봉 20만 달러에 신규 계약했다.1선발로 활약한 알칸타라와의 재계약은 예상된 결과다. 2019년부터 KBO리그에서 활약했던 알칸타라는 KT와 두산을 거쳐 키움까지 한국무대에서만 6시즌을 활약했고 통산 145경기 63승 37패 자책점 3.33을 기록했다. 두산 시절인 2020년에는 20승을 거두며 다승과 승률, 골든글러브를 휩쓸었다.올 시즌도 25경기에 선발 등판해 155.2닝을 소화하며 9승 9패 평균자책점 3.87을 기록하며 분전했다. 알칸타라는 지난 9월 구단과 일찌감치 재계약에 합의하며 3년연속 동행을 이어가게 됐다. 최근 부상 예방 차원에서 오른쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받았으나, 내년 스프링캠프에는 정상적으로 참가할 예정으로 알려졌다.다만 외국인 타자 데이비슨과 히우라의 재계약에 대해서는 평가가 엇갈린다. 두 선수 모두 지난 2026시즌 중반에 합류하여 팀 공격에 활력을 불어넣었다. KBO리그 홈런왕 출신의 데이비슨은 124경기 28홈런 타율 0.297 OPS .908로, 지난 시즌 홈런 부문 7위에 올랐다. 전반기 NC 시절에는 노쇠화 우려를 자아내며 퇴출되었으나, 7월 키움 유니폼을 입은 뒤 61경기에서 20홈런 타율 .305 OPS .982의 성적을 거두며 반등했다. 히우라는 5월 브룩스의 대체 선수로 키움에 합류해 72경기에서 13홈런 타율 .272 OPS 0.811을 기록했다. 두 선수 모두 시즌 막바지에 타격감이 상승세를 보여주며 다음 시즌에 대한 기대를 높였다.그럼에도 불구하고 우려의 시선도 존재한다. 1991년생인 데이비슨은 내년이면 36세의 베테랑이 된다. 키움 이적 이후 장타력을 어느 정도 회복했다는 평가지만, 수비에서의 불안은 더 두드러졌다. 히우라는 시즌 중반에 합류한 것 치고는 나쁘지 않았지만 외국인 타자에게 기대한 수준의 활약을 보여줬다고 하기에는 다소 애매했다. 이미 순위 싸움이 사실상 끝나고 승패에 별 기대가 없는 9월 이후에 두 선수의 활약이 집중되었다는 것도 평가가 떨어지는 요소다.무엇보다 KBO에서 아직까지 별다른 성공 사례가 나오지않은 '외국인 타자 2인 기용' 카드를 또다시 선택했다는 점이 고개를 갸웃하게 만드는 이유다. KBO리그 구단들은 그간 외국인 선수 구성을 투수 2명-타자 1명 조합으로 운용하는 게 일반적이다. 144경기를 치러야 하는 장기레이스에서 안정되게 이닝을 책임져줄 수 있는 외국인 선발 투수들의 비중이 그만큼 컸기 때문이다.하지만 키움은 이례적으로 외국인 타자 2명 기용을 여러 차례 시도해본 유일한 구단이다. 외국인 선수 2인제이던 2009년 넥센 시절 클리프 브룸바와 덕 클락, 최초로 외국인 투수 없이 타자 2명만으로 엔트리를 채웠다. 이 당시에는 마땅한 외국인 투수를 구하기 어려운 상황에서 어쩔 수 없이 선택한 고육책에 가까웠다. 2025년에는 화려한 메이저리그 경력에 빛나는 야시엘 푸이그와, KBO리그 유경험자였던 루벤 카디네스를 동시에 기용하며 키움은 외국인 타자 2명으로 시즌 개막을 맞이한 최초의 구단이 됐다.결과적으로 한번도 성공을 거두지는 못했다. 2009년의 브룸바와 클락 조합은 두 선수 모두 20홈런을 넘기는 등 개인활약으로는 나쁘지 않았으나 고질적인 마운드 약세로 8개구단중 6위에 그치며 가을야구 진출에는 실패했다. 2025년은 더 악몽이었다. 푸이그는 .212의 처참한 성적을 남기며 단 40경기만에 퇴출됐고, 카디네스도 팔꿈치 부상으로 시즌을 완주하지 못하고 중도하차했다. 물론 데이비슨과 히우라는 어느 정도 KBO에서 검증이 끝난 조합이기에 이전과 다르다는 전망도 나오지만, 각각 노쇠화와 부상경력이라는 불안요소도 존재한다.키움이 외국인 투수를 한 명만 계약한 것은, 지난 시즌도 팀타율 최하위(.244)에 그친 허약한 타선에 대한 고민 때문이다. 지난해 팀 타선을 이끈 송성문(샌디에이고 파드리스)이 메이저리그로 떠난 이후, 그 빈 자리를 메울만한 영입이 없었다. 서건창과 안치홍 등 일부 베테랑 선수들이 합류하여 보탬이 되기는 했지만 전성기를 지난 선수들이었기에 한계가 있었다.키움은 전통적으로 외부 대형 FA영입에는 소극적인 구단이다. 올해 키움에서 100타석 넘게 소화하며 OPS가 0.9 이상을 넘긴 국내 타자는 단 한 명도 없었다.결국 내년에도 외국인 거포 없이는 타선의 파괴력을 끌어올리는 데 한계가 있다는 게 키움의 판단이다.한편으로는 키움 구단이 그만큼 국내 투수들 만으로 충분히 마운드를 꾸려갈 수 있다는 자신감이 생겼기 때문이라는 분석도 있다. 다음 시즌 키움의 선발진은 알칸타라-안우진이 원투펀치를 맡는 가운데, 지난 7월 8년간 80억원에 비FA 다년계약을 체결한 하영민이 선발진의 한 자리를 맡을 것이 유력하다.4.5선발은 유망주들의 경쟁이 예상된다. 올해 선발로 경험을 쌓은 박준현과 전준표의 스텝업이 기대되고, 여기에 2026년 신인드래프트 1순위 하현승이 가세한다. 하현승은 올해 U-18 아시아청소년야구선수권대회 결승 한일전에서 7이닝 8탈삼진 무실점 완봉승을 거두며 대한민국에 8년 만의 우승을 이끈 주역이었다.하현승은 195cm, 98kg의 압도적인 체격 조건을 바탕으로 150km가 넘는 빠른 공을 던지는 좌완 투수라는 점이 확실한 강점을 지녔다. 여러 메이저리그 구단들의 영입제안을 받았을만큼 재능을 인정받았지만, 고심끝에 하현승은 KBO리그 진출을 선택했다. 신인임에도 프로 무대에서 충분히 즉시전력감이 될수 있다는 평가를 받을만큼 하현승에 대한 기대치는 높다.걱정거리는 최근 키움이 젊은 선수들의 육성 성공 사례가 지지부진하다는 것이다. 송성문, 김혜성, 이정후 등 화려한 메이저리거들을 가장 많이 배출한 구단이라는 성과에 가려졌지만, 최근 몇년간을 놓고보면 1차 지명이나 드래프트 전체 1순위로 특급 유망주들을 대거 싹쓸이해놓고도 제대로 키우지 못한 사례가 더 수두룩하다.장재영은 투수로서 큰 성과를 내지 못한 채 부상으로 인해 타자로 전향했고, 아마야구를 평정했던 정현우과 박준현 역시 프로의 벽을 실감하며 고전을 면치 못했다. 다른 구단 같았으면 충분 시간을 두고 차근차근 육성해야했을 선수들이 키움에서 너무 빨리 주전경쟁에 내몰린 것이 오히려 독이 되었다는 평가도 나온다. 다음 시즌에도 토종 투수들의 성장 가능성에만 기댄 모험적인 승부수가 성공하지 못한다면, 외국인 타자 2인 체제 역시 실패로 끝날 가능성이 높다.키움이 유일하게 변화를 준 자리는 아시아쿼터다. 올 시즌 불펜에서 마무리와 필승조를 오가며 활약한 가나쿠보 유토와 결별하고 또다른 우완 투수 후쿠타니 코지를 영입했다.후쿠타니는 일본프로야구 주니치 드래곤즈와 홋카이도 닛폰햄 파이터스에서 활약했고, NPB 통산 14시즌 성적은 304경기 550이닝, 28승 35패 38세이브 57홀드 평균자책 4.04으로 수준급이다. 선발로 풀타임 시즌을 보낸 경험도 있지만 커리어의 대부분은 불펜으로 활약했고,2014년에는 주니치의 셋업맨으로 11세이브 32홀드를 기록하며 커리어하이 시즌을 보냈다.다만 최근 몇년간은 급격한 하락세를 보였다. 후쿠타니는 2026년 니혼햄 1군에서 불과 12경기 동안 12.2이닝을 던져 1패 1홀드 평균자책 4.26에 그쳤고 시즌 후 방출됐다. 전임자 유토가 비록 후반기에 부진했지만 구위 자체는 건재했기에 KBO리그 여러 구단들의 관심을 받고 있는 것을 감안하면, 유토를 보낸 것을 아쉬워하는 목소리도 나온다.키움은 지난 시즌 구단 역사상 최초로 4년 연속 최하위에 그치는 수모를 당했다. KBO리그에서 단일팀이 4년 연속 꼴찌를 기록한 것은 2001년부터 2004년까지 최하위를 차지한 롯데와 함께 단 두 팀뿐이었다. 키움은 다음 시즌에도 사실상 유력한 최하위 후보로 거론되고 있어서 5년 연속 꼴찌라는 불명예 신기록을 작성하게 될 수도 있다.전력에서 가장 큰 비중을 차지하는 외국인 선수 라인업을 지난 시즌과 똑같이 구성했다는 것, 심지어 성공 사례도 없는 외국인타자 2인 카드를 또다시 선택했고, 불확실한 복권같은 젊은 투수들의 성장에 기대를 걸어야 한다는 것은 모두 이례적인 장면이다. 팬들 사이에서는 이러한 키움 구단의 선택을 두고 "내년에는 다르다"는 기대와 "다음 시즌도 성적을 포기한 것 아니냐"는 비판이 엇갈리고 있다. 키움의 행보는 과연 2027시즌에 어떤 결과로 돌아올까.