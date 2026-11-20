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ABS 판정 도입을 관철한 허구연 총재 (출처: KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자/민상현
리그 내부의 운영 체계를 정비하는 일도 중요하다. 1200만 관중 시대를 맞았지만 구단별 수익 구조와 마케팅 역량에는 차이가 여전하다. 모기업의 지원에 상당 부분을 의존하거나 특정 구단처럼 핵심 선수 포스팅 수입에 집중하는 기형적 구조에서 벗어나 안정적으로 수익을 창출할 수 있어야 한다. 개별 구단에 문제가 발생할 경우 협회 차원에서 감독하고 관리할 수 있는 제도적 장치도 필요하다.
허구연 총재 개인에 대한 의존도를 낮추는 일 역시 세 번째 임기의 중요한 과제다. 과거 현장 경험과 허총재 특유의 업무 추진력을 통해 성과를 만든 측면은 있지만, 총재가 바뀌더라도 정책이 유지되고 추진될 수 있게 KBO 사무국의 전문성과 독립성을 높여야 한다. 이미 70대 중반인 허 총재의 4연임 보다는 뒤를 이을 차기 후보군들을 미리 준비하는 것이 바람직하다.
연임과정에서 다소 잡음이 있기도 했지만 구단들의 만장일치 지지는 지난 임기 동안 거둔 업적에 대한 평가이자 향후 3년간의 책임을 맡긴 결정이다. 관중 동원 기록을 매년 경신하는 것보다 중요한 과제는 야구 인기가 주춤한 상황이 오더라도 리그가 흔들리지 않을 튼실한 기반을 구축하는 일이다. 3연임에 성공한 허구연 총재가 천만 흥행 성과를 넘어 한국 야구의 내실까지 다질 수 있을지 주목된다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기