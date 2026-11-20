KBO

3연임에 성공한 허구연 총재허구연(75) 한국야구위원회(KBO) 총재가 3연임에 성공했다. KBO는 지난 12일 총회 서면 표결에서 허 총재를 제26대 총재로 선출했다고 19일 발표했다. 10개 구단이 모두 찬성표를 던지면서 반대 없이 임기를 이어가게 됐다. 새 임기는 2027년 1월부터 2029년 12월까지다.이번 선출로 허구연 총재는 박용오·구본능 전 총재에 이어 역대 세 번째 3연임 총재가 됐다. 2022년 3월 야구인 출신 최초로 KBO 수장 자리에 오른 뒤 전임 정지택 총재의 잔여 임기를 수행했고, 2023년 11월 만장일치로 재선출된 데 이어 다시 전체 구단의 신임을 얻었다.허 총재의 재임 기간 단연 눈에 띄는 성과는 역대 최고 기록을 쓴 리그 흥행이다. 코로나 무관중 시기를 거쳐 2023년 800만 관중을 회복한 KBO리그는 2024년 처음으로 1000만 관중 시대를 열었다. 2025년에는 1231만 2519명으로 역대 최다 관중 기록을 세웠고, 2026년에는 최종 1277만 551명으로 1년 만에 기록을 다시 갈아치웠다. 3년 연속 1000만 관중과 2년 연속 1200만 관중이라는 성과다.