㈜키노라이츠

"꼭 와 줘. 안 오면 섭섭할 거야."

큰사진보기 ▲AR 렌즈 속 인공지능 앱이 알려 주는 말로 짝사랑 상대와 대화하는 패트릭 ㈜키노라이츠

앱은 이발소 잡담에서 멈추지 않는다. 고등학교 시절 짝사랑했던 동창과 다시 마주하게 되자, 앱은 그녀에게 건넬 말까지 골라 준다. 친구를 위해 연애편지를 대신 써 주던 희곡 속 시라노처럼, 렌즈 속 앱은 패트릭 뒤에 숨어 구애의 대사를 불러 준다. <가디언>은 앱이 패트릭의 인간관계를 떠맡는 순간부터 이야기가 어두워진다고 짚었다.



실제로 영화의 공기도 이때부터 달라진다. 게임 화면처럼 경쾌하던 장면들은 어느새 이루지 못한 사랑을 뒤쫓는 어두운 이야기로 기운다. 패트릭은 전보다 능숙하게 웃고 대화하지만, 그녀 앞에서 말하고 있는 사람이 패트릭인지 렌즈 속 앱인지는 점점 분간하기 어려워진다.



앱이 골라 준 말로 다가갈수록 패트릭이 자기 말로 다가가 본 경험은 쌓이지 않는다. 앱이 내준 임무를 깨는 사이, 그가 쫓는 것이 자기 마음인지 앱이 설계한 목표인지도 모호해진다. 레벨은 오르는데 그 성공이 자기 것이라는 확신은 오히려 옅어진다. 렌즈를 빼고 그녀 앞에 선다면 패트릭은 무슨 말을 할 수 있을까. 영화가 끝난 뒤에도 그 질문은 쉽게 떨어지지 않았다.



렌즈만 없을 뿐, 우리도 이미



눈에 끼우는 영화 속 렌즈는 아직 없다. 하지만 렌즈만 없을 뿐 우리는 이미 비슷한 일을 하고 있다. 답하기 곤란한 단톡방 메시지에 붙일 한마디, 사과 문자, 오랜만의 안부 인사까지 AI에게 맡긴다. 말하기 어려운 순간일수록 AI 창부터 연다. 10년 만의 청첩장 앞에서 내가 그랬듯이.



AI의 도움이 나쁘다는 이야기가 아니다. 앱이 패트릭에게 문밖으로 나설 용기를 줬듯, 서툰 마음을 전할 문장을 빌리는 일이 누군가에게는 관계를 잇는 다리가 될 수 있다. 문제는 경계다. 빌린 문장이 늘어날수록 상대가 마음을 연 사람이 정말 나인지 확신할 수 없게 된다. 도움이던 것이 어느새 관계를 대신 맺어 주는 순간, 우리는 패트릭과 같은 자리에 선다.



시라노 이야기에서 록산이 끝내 사랑한 사람은 편지를 건넨 크리스티앙이 아니라, 그 문장을 쓴 시라노였다. 빌린 문장으로 얻은 마음은 결국 문장의 주인에게 돌아간다. 패트릭의 대사를 쓴 것이 렌즈 속 앱이라면, 그녀의 마음은 어디로 가야 할까.



그날의 대화창을 다시 열어 본다. 내 쪽 말풍선마다 내가 쓰지 않은 다정한 문장들이 쌓여 있다. 상한 기분을 감춰 주고, 관계에 금이 가지 않게 지켜 준 문장들이다. 그런데 패트릭은 그 편리함이 한 번에서 멈추지 않는다는 걸 보여 줬다. 사과의 말, 위로의 문자, 좋아하는 사람에게 건넬 한마디까지 빌리기 시작하면, 말은 매끄러워져도 말하는 사람은 지워진다.



문장을 빌리는 것과 마음을 맡기는 것은 다른 일이다. 문장은 빌려 올 수 있어도, 무엇을 느끼고 어떤 얼굴로 상대 앞에 설지는 결국 내가 정해야 한다. 다음에는 조금 투박해도 내 말로 답장해 볼 생각이다. 렌즈를 빼고 그녀 앞에 서야 할 날이 온다면, 패트릭에게 필요한 것도 결국 그런 서툰 한마디일 것이다. 블랙미러플레이어모드 웨이브 AI 영화리뷰 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 백수경 (ssus) 내방 구독하기 안녕하세요 .청소년 아이와 함께 성장하고 있는 40대 엄마입니다.청소년 아이를 키우며 느끼는 생생한 교육 고민과 평범하지만 소중한 가족의 일상을 글로 기록합니다. 이 기자의 최신기사 안경 한 번 고쳐 쓰는 것도 눈치 봐야 하는 수능이라니

영화 <블랙미러: 플레이어 모드> 공식 포스터지난 주말, 10년 동안 멈춰 있던 대화창에 모바일 청첩장과 함께 올라온 한 줄이었다. 그사이 안부 한 번 주고받은 적 없는 사이였다. 솔직히 기분이 상했다. 그렇다고 모질게 답할 수도 없었다. 축의금은 보냈다. 문제는 답장이었다. 썼다 지우기를 몇 번, 결국 대화창을 통째로 갈무리해 AI에게 건넸다. 기분 상하지 않게 축하하면서, 참석은 어렵다고 전해 달라고. AI가 써 준 다정한 문장을 보내자 상대는 웃는 이모티콘으로 화답했다.사실 더 이야기를 나누고 싶은 마음도 없었다. 이어진 대화도 죄다 AI를 거쳐 주고받았다. 상대의 말을 AI에게 옮기고, AI가 고른 답을 다시 상대에게 옮겼다. 그러는 동안 나는 그 불편한 대화에서 한 발 물러나 있을 수 있었다. 흠잡을 데 없는 인사였다. 그런데 그 어디에도 내 진짜 마음은 없었다.며칠 뒤 OTT 서비스 '웨이브'에서 본 영화 속 남자도, 마주하기 힘든 대화를 렌즈 속 AI에게 맡기고 있었다.<블랙미러: 플레이어 모드(Sight: Extended)>는 2023년 공개된 미국 독립영화로, 웨이브에서는 청소년관람불가로 서비스된다. 다니엘 라조·에란 메이라즈 감독이 2012년 졸업 작품으로 만든 8분 안팎의 단편 <사이트>를 장편으로 늘렸고, 패트릭 역은 앤드루 리델이 맡았다.제목만 보면 넷플릭스의 그 <블랙 미러>를 떠올리기 쉽지만 시리즈와는 상관이 없다. 다만 결은 가깝다. 영국 일간지 <가디언>은 렌즈로 세상의 정보를 받아 보는 설정이 <블랙 미러>의 에피소드 '추락(Nosedive)' 편을 닮았다고 봤다.평점 서비스 왓챠피디아의 평균 별점은 2.6점에 머문다. 연출은 거칠고 연기가 고르지 않은 대목도 있으니, 낮은 별점이 이해는 간다. <가디언>도 쌈짓돈으로 찍은 듯한 영화라고 했다. 그러면서도 AI 불안이 커지는 지금 눈을 뜨게 하는 작품이라고 평했다. 넷플릭스 <블랙 미러>가 기술이 사람을 무너뜨리는 미래를 그려 왔다면, 같은 이름을 단 이 영화는 무너지지 않으려고 기술에 기대는 사람의 마음을 들여다본다.증강현실(AR) 렌즈가 일상이 된 가까운 미래. 주인공 패트릭은 광장공포증 때문에 집 밖으로 나서는 것조차 버겁다. 자조 모임도 가상현실로 열려, 참석자들이 그의 거실에 홀로그램처럼 나타난다. 가끔 들르는 누이와 나누는 대화도 돈 이야기뿐이다.그런 그에게 고등학교 동창회 초대장이 날아든다. 잘나가는 듯한 옛 친구들의 근황을 찾아볼수록 불안은 깊어진다. 그래도 마음 한쪽에는 그 자리에 올지 모를 짝사랑이 있다. 그녀의 해변 사진을 하염없이 들여다보지만, 동창회장은커녕 현관문 하나 넘는 일조차 그에게는 벽처럼 높다. 그가 자신만만해지는 곳은 게임 속뿐이다.그때 자조 모임에서 만난 알렉스가 앱 하나를 권한다. 게임 속 자신감을 현실로 가져와 보라며. 앱의 이름은 '리프레시(Refresh)'. 앱은 패트릭의 하루를 게임으로 바꿔 놓는다. 어질러진 방을 치우는 일, 몸을 움직이는 일, 겉모습을 가꾸는 일이 하나씩 깨 나가는 임무가 되고, 임무를 마칠 때마다 경험치가 쌓이고 레벨이 오른다. 한국어 제목의 '플레이어 모드'가 바로 이것이다. 사람을 마주해야 하는 순간에는 무슨 말을 꺼내면 되는지까지 알려 준다.처음에 이 앱은 더없이 친절해 보인다. 다그치지도 재촉하지도 않고, 그저 다음에 할 일을 알려 줄 뿐이다. 막막한 순간, 누군가 '다음은 이거야' 하고 짚어 줬으면 했던 적 없는 사람이 있을까. 패트릭이 다시 사람들 속으로 걸어 나가는 모습을 응원하게 되는 건 그래서다.그날의 내가 겹쳐 보인 건 이발소 장면이었다. 이발사가 말을 걸어오자 패트릭의 눈앞, 그에게만 보이는 렌즈 위로 건넬 말이 떠오른다. 패트릭은 그 말을 그대로 입 밖에 낸다. 대화는 막힘없이 이어진다. 누군가에게는 사소한 잡담이 그에게는 기적에 가깝다. AI가 골라 준 답장을 보내 놓고 한숨 돌리던 그날의 내 얼굴이 거기 있었다. 그에게는 두려움이, 내게는 불편함이 이유였다는 차이가 있을 뿐이다.