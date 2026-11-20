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영화 <블랙미러: 플레이어 모드> 공식 포스터㈜키노라이츠
"꼭 와 줘. 안 오면 섭섭할 거야."
지난 주말, 10년 동안 멈춰 있던 대화창에 모바일 청첩장과 함께 올라온 한 줄이었다. 그사이 안부 한 번 주고받은 적 없는 사이였다. 솔직히 기분이 상했다. 그렇다고 모질게 답할 수도 없었다. 축의금은 보냈다. 문제는 답장이었다. 썼다 지우기를 몇 번, 결국 대화창을 통째로 갈무리해 AI에게 건넸다. 기분 상하지 않게 축하하면서, 참석은 어렵다고 전해 달라고. AI가 써 준 다정한 문장을 보내자 상대는 웃는 이모티콘으로 화답했다.
사실 더 이야기를 나누고 싶은 마음도 없었다. 이어진 대화도 죄다 AI를 거쳐 주고받았다. 상대의 말을 AI에게 옮기고, AI가 고른 답을 다시 상대에게 옮겼다. 그러는 동안 나는 그 불편한 대화에서 한 발 물러나 있을 수 있었다. 흠잡을 데 없는 인사였다. 그런데 그 어디에도 내 진짜 마음은 없었다.
며칠 뒤 OTT 서비스 '웨이브'에서 본 영화 속 남자도, 마주하기 힘든 대화를 렌즈 속 AI에게 맡기고 있었다.
별점 2.6점, 그래도 지나칠 수 없었던 영화
<블랙미러: 플레이어 모드(Sight: Extended)>는 2023년 공개된 미국 독립영화로, 웨이브에서는 청소년관람불가로 서비스된다. 다니엘 라조·에란 메이라즈 감독이 2012년 졸업 작품으로 만든 8분 안팎의 단편 <사이트>를 장편으로 늘렸고, 패트릭 역은 앤드루 리델이 맡았다.
제목만 보면 넷플릭스의 그 <블랙 미러>를 떠올리기 쉽지만 시리즈와는 상관이 없다. 다만 결은 가깝다. 영국 일간지 <가디언>은 렌즈로 세상의 정보를 받아 보는 설정이 <블랙 미러>의 에피소드 '추락(Nosedive)' 편을 닮았다고 봤다.
평점 서비스 왓챠피디아의 평균 별점은 2.6점에 머문다. 연출은 거칠고 연기가 고르지 않은 대목도 있으니, 낮은 별점이 이해는 간다. <가디언>도 쌈짓돈으로 찍은 듯한 영화라고 했다. 그러면서도 AI 불안이 커지는 지금 눈을 뜨게 하는 작품이라고 평했다. 넷플릭스 <블랙 미러>가 기술이 사람을 무너뜨리는 미래를 그려 왔다면, 같은 이름을 단 이 영화는 무너지지 않으려고 기술에 기대는 사람의 마음을 들여다본다.
현관문이 벽인 남자
증강현실(AR) 렌즈가 일상이 된 가까운 미래. 주인공 패트릭은 광장공포증 때문에 집 밖으로 나서는 것조차 버겁다. 자조 모임도 가상현실로 열려, 참석자들이 그의 거실에 홀로그램처럼 나타난다. 가끔 들르는 누이와 나누는 대화도 돈 이야기뿐이다.
그런 그에게 고등학교 동창회 초대장이 날아든다. 잘나가는 듯한 옛 친구들의 근황을 찾아볼수록 불안은 깊어진다. 그래도 마음 한쪽에는 그 자리에 올지 모를 짝사랑이 있다. 그녀의 해변 사진을 하염없이 들여다보지만, 동창회장은커녕 현관문 하나 넘는 일조차 그에게는 벽처럼 높다. 그가 자신만만해지는 곳은 게임 속뿐이다.
그때 자조 모임에서 만난 알렉스가 앱 하나를 권한다. 게임 속 자신감을 현실로 가져와 보라며. 앱의 이름은 '리프레시(Refresh)'. 앱은 패트릭의 하루를 게임으로 바꿔 놓는다. 어질러진 방을 치우는 일, 몸을 움직이는 일, 겉모습을 가꾸는 일이 하나씩 깨 나가는 임무가 되고, 임무를 마칠 때마다 경험치가 쌓이고 레벨이 오른다. 한국어 제목의 '플레이어 모드'가 바로 이것이다. 사람을 마주해야 하는 순간에는 무슨 말을 꺼내면 되는지까지 알려 준다.
처음에 이 앱은 더없이 친절해 보인다. 다그치지도 재촉하지도 않고, 그저 다음에 할 일을 알려 줄 뿐이다. 막막한 순간, 누군가 '다음은 이거야' 하고 짚어 줬으면 했던 적 없는 사람이 있을까. 패트릭이 다시 사람들 속으로 걸어 나가는 모습을 응원하게 되는 건 그래서다.
그날의 내가 겹쳐 보인 건 이발소 장면이었다. 이발사가 말을 걸어오자 패트릭의 눈앞, 그에게만 보이는 렌즈 위로 건넬 말이 떠오른다. 패트릭은 그 말을 그대로 입 밖에 낸다. 대화는 막힘없이 이어진다. 누군가에게는 사소한 잡담이 그에게는 기적에 가깝다. AI가 골라 준 답장을 보내 놓고 한숨 돌리던 그날의 내 얼굴이 거기 있었다. 그에게는 두려움이, 내게는 불편함이 이유였다는 차이가 있을 뿐이다.
시라노가 된 앱