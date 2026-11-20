AFP/연합뉴스

지난 9월 16일 마드리드의 메트로폴리타노 경기장에서 열린 클럽 아틀레티코 마드리드와 CA 오사수나의 라 리가 경기에서 이강인이 공을 가지고 달리고 있는 모습.이날 가장 관심을 모은 올해의 국제선수상에는 이강인, 우에다 아야세(릴), 황인범(포르투)이 최종 후보에 올라 경쟁을 펼쳤다. 이 가운데 이강인의 활약상은 단연 압도적이었다.2025-26시즌 프랑스의 파리 생제르맹 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 프랑스 리그1 우승에 힘을 보태는 등 준주전급 자원으로 활약했다. 아시아 선수 최초로 챔피언스리그 2회 연속 우승을 경험한 선수로 기록됐다.지난여름에는 스페인 라리가 명문 아틀레티코 마드리드로 이적하자마자 주전 자리를 꿰찼다. 4-4-2 포메이션에서 최전방 투톱과 오른쪽 윙어를 오가며 창의성을 불어넣은 그는 리그 12경기에 출전해 2골 1도움을 기록 중이다.이뿐만 아니라 한국 대표팀에서도 큰 영향력을 끼쳤다. 지난 6월 열린 2026 북중미 월드컵에도 출전한 그는 조별 리그 3경기에서 모두 선발 출전했다. 비록 한국은 1승 2패로 조별리그 탈락에 그쳤지만 이강인은 팀 공격을 진두지휘하며 높은 패스 성공률, 양질의 기회 창출을 끌어냈다.한국 선수 가운데 2회 이상 수상한 것은 손흥민(LAFC)에 이어 이강인이 두 번째다. 손흥민은 2015, 2017, 2019, 2023년까지 총 4차례 수상하며 역대 최다 수상 기록을 보유하고 있다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 2022년 한 차례 국제선수상에 선정된 바 있다.대한축구협회(KFA)는 공식 SNS를 통해 "세계 무대에서 빛난 이름, 대한민국 이강인. 끊임없는 도전과 빛나는 활약으로 아시아 축구의 위상을 높인 이강인 선수가 AFC 올해의 국제선수상을 수상했습니다. 세계가 주목한 이 순간, 대한민국 축구의 이름으로 함께할 수 있어 더욱 뜻깊습니다. 자랑스러운 이강인 선수의 수상을 진심으로 축하합니다"라고 전했다.한편, 아시아 내에서 활약하는 선수에게 주어지는 올해의 남자 선수상은 이란의 골키퍼 알리레자 베이란반드(트랙터 FC)로 돌아갔다. A매치 90경기에 출전한 베이란반드는 2026 북중미 월드컵에서 15개의 선방을 기록하며 골문을 지켰지만 팀은 아쉽게 조별 리그를 통과하지 못했다.올해의 여자 선수상은 북한의 김경영(내고향여자축구단)이 받았다. 김경영은 북한 대표팀과 소속팀 내고향여자축구단의 AFC 여자 챔피언스리그 우승을 이끈 바 있다.