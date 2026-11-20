㈜쇼박스

영화 <폭설> 스틸컷영화 <폭설>은 '버디 무비'의 성격을 지니고 있지만, 엄밀하게는 그 장르에 속한다고 보기 어려운 작품이다. 일반적으로 버디 무비에서는 성격과 가치관이 다른 두 인물이 공동의 목표를 향해 움직이고, 그 과정에서 벌어지는 갈등이나 협력이 서사의 중심을 이룬다. 갑수와 현택의 관계에서도 이러한 특징은 발견할 수 있다.오랫동안 설오역을 지켜온 갑수와 새롭게 부임한 젊은 역무원 현택은 나이부터 성격까지 모든 지점에서 서로 다르다. 게다가 처음 만났을 때부터 서로가 상대에게 호감을 느끼는 관계도 아니다. 하지만 뜻밖의 시신을 발견하고 폭설로 외부와의 왕래마저 어려워지면서 두 사람은 원치 않는 동행을 시작하게 된다. 서로 다른 두 인물이 예기치 못한 사건에 휘말려 함께 문제를 해결해야 한다는 설정이 버디 무비의 익숙한 출발점과 맞닿아 있는 것이다.다만, 이 작품은 두 사람이 갈등을 극복하고 가까워지는 과정에 집중하기보다, 함께 행동하면서도 서로를 믿지 못하는 상황에서 긴장을 만들어내고 있다. 갑수는 현택의 정체와 행동을 의심하고, 현택 역시 갑수의 말과 판단을 쉽게 받아들이지 못한다. 서로에게 도움을 요청하고 협력하는 순간에도 상대를 경계하는 태도는 쉽사리 지워지지 않는다. 조금이라도 새로운 상황이 발생하면 조금 전까지 같은 편이던 두 사람의 관계가 다시 불안정해지는 식이다.일반적인 버디 무비에서 갈등과 협력이 인물들의 관계를 변화시키는 주요한 과정이라면, 이 작품에서는 그 과정이 상대의 의도와 정체를 의심하게 만드는 미스터리 장치로 활용된다. 두 사람이 함께 움직인다는 사실이 곧 서로를 신뢰한다는 의미는 아닌 것이다. 이처럼 영화는 버디 무비의 관계 설정을 빌려오면서도 그 관계가 향하는 방향을 비틀어 장르적 긴장감을 만들어낸다.이러한 특징을 더욱 흥미롭게 만드는 것은 배우 김윤석과 구교환의 연기다. 김윤석이 연기하는 갑수는 자신의 경험과 판단을 믿으며 상대를 통제하려 하지만, 상황이 예상과 다르게 흘러갈수록 당황하고 흔들리는 모습을 드러낸다. 반면, 구교환의 현택은 능청스러운 태도로 갑수에게 대응하면서도 때로는 무슨 생각을 하는지 짐작하기 어려운 반응을 보인다.두 배우는 서로 맞서다가도 어쩔 수 없이 손발을 맞춰야 하는 순간들을 특유의 호흡으로 살려낸다. 특히 심각한 상황에서 벌어지는 엉뚱한 말다툼과 몸싸움은 스릴러의 긴장을 잠시 코미디로 바꾸며 앞서 언급했던 버디 무비를 연상시키는 재미를 만들어낸다. 물론 그 웃음이 지나간 자리에는 여전히 상대를 향한 의심이 남는다.두 배우의 호흡이 중요했던 것은 결국, 서로를 믿을 수 없는 두 사람이 어떻게 같은 편이 되었다가 다시 상대를 의심하게 되는지 보여주는 데 이 영화만의 관계적 재미가 있기 때문이기도 하다.