대한축구협회

우간다를 상대로 선제골을 터뜨린 김지호(대전)오스트리아 명문 잘츠부르크와 계약을 맺은 김지호가 우간다를 상대로 만점 활약을 선보이며 대표팀의 첫 승리를 안겼다.김현준 감독이 이끄는 대한민국 U-17 축구대표팀은 19일 오후 10시 30분(한국시간) 카타르 어스파이어 존 콤플렉스 필드 1에서 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U-17 월드컵' B조 1차전서 우간다에 3-0 승리를 거뒀다. 이로써 대표팀은 1승 승점 3점 조 1위에 자리했다.백기태 감독의 후임으로 지휘봉을 잡았던 김현준 감독은 지난 5월 사우디아라비아에서 열렸던 2026 AFC U-17 아시안컵에서 8강 진출에 성공하며 월드컵 본선 직행권을 획득했다. 그렇게 세계 무대에 나선 가운데 첫 상대는 아프리카의 우간다였다.상대적 약체로 평가됐으나 절대 만만하게 볼 상대는 아니었다. 지난해 대회에서 16강 진출에 성공했고, 올해 역시 플레이오프 막차를 통해 본선 무대를 밟은 저력을 보유한 팀이었다. 그러나 대표팀이 한 수 더 높은 플레이로 승리를 따내는 데 성공했다.전반 8분 이인우의 패스를 받은 김지호가 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 만들었고, 이어 후반 5분에는 김지호의 컷백을 남이안이 마무리하면서 팀의 2번째 득점을 완성했다. 또 후반 38분 교체 투입된 김지우가 왼발 슛으로 쐐기 골을 터뜨리면서 경기를 끝냈다.중요했던 1차전에서 승점 3을 가져오며 기분 좋은 출발을 알린 김현준호. 이날 경기에서 가장 눈에 띄었던 자원은 역시 1골 1도움을 기록한 김지호였다.2009년생인 김지호는 대전하나시티즌 유스 출신으로 팬들 사이에서 이미 유명한 유망주 중 한 명으로, 안주완(서울E)과 함께 차세대 대표팀 공격을 책임질 자원으로 평가받고 있다.올해 4월에는 고등학교 2학년의 나이에 대전과 준프로 계약을 맺으면서 프로 무대에 도전장을 내민 김지호. 그가 대중들에게 이름을 본격적으로 알린 시기는 지난 11일 오스트리아 명문 잘츠부르크와 계약을 맺으면서부터다.아직 프로 무대에 데뷔하지 않은 선수가 잘츠부르크 입단을 확정했다는 소식은 많은 이들의 궁금증을 자아냈다. 그런 만큼 이번 월드컵에서 김지호가 자신의 기량을 선보이면서 팬들에게 이름을 알릴 기회가 될 전망이었고, 첫 경기부터 유럽행 이유를 확실하게 설명했다.4-4-2 전형의 우측 윙어로 배치된 김지호는 전반 초반부터 날카로운 크로스를 통해 인상적인 움직임을 뽐냈고, 전반 8분에는 정확한 오른발 슛으로 팀의 선제골을 기록했다.이에 그치지 않았다. 측면에만 머무르지 않고, 안으로 파고드는 움직임을 통해 끊임없이 우간다 수비진을 공략하는 모습을 보여줬다. 결국 후반 5분에는 정교한 크로스를 통해 남이안의 2번째 골까지 도우면서 해결사 역할을 톡톡히 해냈다.공격에서도 빛났으나 수비에서도 제 몫을 해냈다. 후반 13분 적극적인 수비 가담을 통해 우간다의 측면 공격을 막아냈고, 후반 20분에는 좌측 미드필더로 자리를 옮긴 후에도 흔들리지 않는 플레이를 선보이면서 대표팀 승리에 혁혁한 공을 세웠다.공격 진영에서 공격 포인트를 기록한 점도 훌륭하지만, 현대 축구에서 측면 공격수에게 요구되는 왕성한 활동량을 바탕으로 한 수비 능력도 인상적이었다. 왜 본인이 어린 나이임에도 유럽으로 갈 수 있었는지를 1경기 만에 명확하게 보여줬다.스타 탄생의 출발을 알린 김지호다. 과거 U-17 월드컵을 발판 삼아 한국 축구의 주축으로 성장한 손흥민(LAFC)·엄지성(스완지)·이승우(전북)처럼 그 역시 이번 대회를 계기로 자신의 잠재력을 입증하고, 한국 축구를 이끌 새로운 기대주로 성장할 수 있을지 관심이 쏠린다.한편, 대표팀은 짧은 휴식 후 오는 22일 오후 11시 30분 뉴칼레도니아를 상대로 조기 토너먼트 진출에 도전한다.