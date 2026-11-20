나이는 숫자에 불과하다는 말을 확실하게 보여준 허일영이다.유도훈 감독이 이끄는 안양 정관장은 지난 19일 오후 7시 정관장아레나에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 이상민 감독의 부산 KCC에 86-82 승리를 거뒀다. 이로써 정관장은 11승 4패 2위에, KCC는 7승 8패 5위에 자리했다.선두 삼성을 바짝 추격하며 5연승을 질주한 정관장은 홈에서 리그 5연승과 함께 EASL을 포함, 공식전 6연승을 달리고 있던 KCC를 마주했다. A매치 휴식기 전 그야말로 선두권 싸움에 있어서 큰 분수령이 될 경기였다.경기는 쫄깃하게 흘러갔다. 정관장은 1쿼터부터 라숀 토마스와 허일영의 활약을 앞세워 주도권을 잡았고, 2쿼터에는 강한 수비와 속공으로 격차를 벌리며 전반을 50-37로 마쳤다. 3쿼터 초반 토마스가 5반칙 퇴장을 당했지만, 이대헌·한승희 등이 골밑을 지키며 리드를 유지했다.4쿼터에는 정관장이 좀처럼 득점이 터지지 않은 가운데 KCC의 거센 추격에 한때 2점 차까지 쫓겼다. 하지만 박지훈의 결정적인 3점포로 승기를 잡으며 86-82 승리를 기록했다.짜릿한 승리를 거둔 정관장이다. A매치 휴식기 전 마지막 경기서 6연승을 달성하며 활짝 웃은 가운데, 이날 경기에서 가장 눈에 띄었던 선수가 있다. 바로 베테랑의 관록을 보여준 허일영이다. 1985년생으로 현재 KBL 최고령 선수인 그는 이번 시즌을 앞두고 팀에 합류했다.SK·LG를 거치며 리그 정상급 포워드로 이름을 날렸으나 어느새 만 41세가 된 그에게 거는 기대감은 그리 크지 않았다. 실제로 지난 시즌 LG 유니폼을 입고 평균 득점 3.6점 리바운드 1.7개 어시스트 0.2개에 머무르는 모습이었다.이번 시즌 역시 마찬가지였다. 유도훈 감독의 지도 아래 8경기에 나서 평균 1.1점에 그쳤고, 출전 시간 역시 4분 42초로 코트에 모습을 드러내는 횟수는 극히 적었다. 그러나 이번 경기는 달랐다. 팀이 흔들릴 수 있을 때 베테랑의 힘이 무엇인지 제대로 알려줬다.벤치에서 경기를 시작한 허일영은 1쿼터 종료 5분을 남겨 놓고 박정웅과 교체되어 코트를 밟은 직후 3점을 꽂으며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이후 4연속 자유투를 성공시키면서 경기 초반 기세를 잡는 데 공을 세웠다.2쿼터에도 클래스는 빛났다. 한승희를 대신해 모습을 드러낸 허일영은 루이스 킹의 스틸을 유도하면서 KCC가 가져오던 분위기를 단번에 저지했다. 후반에는 벤치에 머무르며 선수들을 독려했지만, 만약 전반에 이런 활약상이 없었다면 이번 경기 승리를 장담하기 매우 어려웠다.특히 문유현이 독감 증세로 결장한 데 이어 경기 도중 박지훈과 아반도마저 각각 허리와 발목 부상으로 이탈한 상황에서 허일영의 활약은 더욱 빛났다. 주축 선수들의 공백에도 베테랑이 제 몫을 해내며 승리에 힘을 보탰다는 점에서 정관장의 두터운 선수층을 엿볼 수 있었다.허일영은 이날 13분 9초 동안 코트를 누빈 가운데 10점 1스틸 야투 성공률 66.7% 3점 2개 자유투 성공률 100%(4개 시도)를 기록, 왜 본인이 아직도 KBL 무대에서 뛸 수 있는지 확실하게 보여줬다.승장 유도훈 감독은 경기 후 "시즌 초반 좋은 분위기에서 토마스와 무니의 부상이 있었고, 어려운 상황에서 주장 박지훈, 허일영, 이대헌 등 고참들이 분위기 잡으려고 노력했다. 오프 시즌 맞춰 놓은 농구와 다른 농구를 하고 있는데 집중력 있게 따라줘서 고맙다"라고 소감을 밝혔다.한편, 정관장은 A매치 휴식기 후 내달 3일 창원으로 넘어가 LG를 상대로 7연승에 도전한다.