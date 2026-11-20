한국여자농구연맹

사쿠라는 뛰어난 실력 뿐 아니라 코트에서 언제나 밝은 표정으로 농구팬들의 많은 사랑을 받고 있다.WKBL에는 지난 2024-2025 시즌부터 아시아쿼터 제도가 도입됐고 김소니아(BNK)가 떠나며 골밑 전력이 약해진 신한은행은 아시아쿼터를 통해 골밑을 보강할 계획을 세웠다. 신한은행은 첫 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 얻어 일본 국가대표를 지냈던 185cm의 타니무라 리카(BNK)를 지명했다. 타니무라는 25경기에서 12.6득점7.0리바운드로 선전했지만 무릎 부상으로 많은 시간을 소화하지 못했다.신한은행은 지난 시즌에도 아시아쿼터 드래프트 전체 2순위 지명권을 얻어 185cm의 센터 미마 루이를 지명했다. 하지만 미마 루이도 27경기에서 10.5득점 5.3리바운드로 골밑에서 기대 만큼의 존재감을 보여주지 못했고 신한은행 역시 최하위라는 실망스런 성적에 그쳤다. 그렇게 아시아쿼터를 활용한 골밑 보강이 실패로 돌아간 신한은행은 아시아쿼터가 자유 계약으로 바뀐 후 지난 6월 사쿠라를 영입했다.사쿠라는 182cm의 신장을 가진 2000년생 젊은 포워드로 일본의 연령 별 대표팀을 거쳐 2024년 여자농구 월드컵 최종예선에서는 성인 대표팀에도 이름을 올렸던 선수다. 물론 신한은행의 약한 골밑 전력을 고려해 사쿠라보다 더 크고 체격이 좋은 선수를 데려와야 했다는 비판의 목소리도 있었다. 하지만 이번 시즌 1라운드가 끝난 현재 사쿠라 영입은 신한은행에게 그야말로 '신의 한 수'가 되고 있다.사쿠라는 1라운드 5경기에서 33분 55초를 소화하며 11.4득점 10.2리바운드로 득점 10위, 리바운드 1위를 달리고 있다. 특히 사쿠라는 18일 KB전에서 결승골이 된 역전 득점을 올렸고 무려 11개의 공격 리바운드를 잡아내며 골밑을 지배했다. 물론 박지수의 출전 경기가 늘어나면 사쿠라의 리바운드 순위는 내려갈 확률이 높지만 사쿠라는 이미 충분히 최윤아 감독과 신한은행 팬들의 기대를 훌쩍 뛰어넘는 활약을 해주고 있다.