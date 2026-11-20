지난 1일 개막한 2026-2027 시즌 여자프로농구가 1라운드 일정을 모두 마친 가운데 시즌 초반부터 각 구단의 희비가 엇갈리고 있다. 지난 시즌 정규리그 1, 2위였던 KB스타즈와 하나은행은 1라운드를 나란히 1승 4패로 마치며 공동 최하위에 머물러 있다. 특히 '디펜딩 챔피언' KB는 햄스트링 부상에서 돌아온 박지수가 2경기에서 평균 18득점 15리바운드로 건재를 보였음에도 최근 3연패의 수렁에 빠져 있다.
반면에 지난 시즌을 끝으로 팀의 정신적 지주 배혜윤이 은퇴하면서 전력이 크게 약해졌다고 평가 받았던 삼성생명 블루밍스는 시즌 개막 후 5경기에서 4승을 따내며 공동 선두로 1라운드 일정을 마쳤다. 이해란이 득점 2위(17.0점)와 리바운드 4위(9.4개), 블록슛 3위(0.8개)로 공수에서 에이스로 맹활약하고 있고 강유림과 김아름, 미야사카 모모나, 한야은 등도 각자의 위치에서 제 역할을 톡톡히 해주고 있다.
삼성생명은 지난 시즌 챔프전 준우승을 차지했던 저력 있는 팀이지만 지난 시즌 최하위에서 이번 시즌 1라운드 공동 1위로 뛰어오른 신한은행 에스버드의 반전은 농구팬들을 놀라게 하기 충분하다. 신한은행은 베테랑 신지현부터 이적생 박진영까지 신구의 조화가 돋보이고 있는데 특히 이번 시즌 기대 이상의 활약을 해주고 있는 세 선수가 최윤아 감독을 웃게 하면서 신한은행의 초반 돌풍을 주도하고 있다.
[김지영] 어시스트 1위, 안혜지도 허예은도 아니다