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연세대 이주영은 고교 시절부터 동나이대 최고 공격형 가드로 불린 돌격대장이다.한국대학농구연맹(KUBF)
2026 KBL 신인선수 드래프트가 20일 오늘 서울 잠실학생체육관에서 열린다. 오전 9시부터 참가 선수들의 기량을 확인하는 트라이아웃이 진행되고, 구단별 선수 지명 행사는 오후 3시에 시작한다. 대학 무대에서 가능성을 보여준 선수들이 프로 유니폼을 입는 자리인 동시에, 10개 구단이 미래 전력을 보강하는 중요한 일정이다.
이번 드래프트에는 총 44명이 참가한다. 대학 졸업 예정 선수 28명과 조기 참가를 신청한 얼리 엔트리 13명, 일반인 참가자 3명으로 구성됐다. 특히 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구에서 한국의 사상 첫 금메달을 합작한 이동근(고려대), 이주영·김승우(이상 연세대), 구민교(성균관대)가 모두 프로 무대에 도전한다.
가장 큰 관심은 전체 1순위 지명권을 확보한 수원 KT의 선택이다. 197㎝에 가까운 신장과 운동능력을 갖춘 이동근, 공격력이 뛰어난 이주영, 정확한 외곽슛과 수비를 겸비한 김승우, 골밑에서 경쟁력을 보이는 구민교, 공격 전개 능력을 갖춘 고찬유(중앙대) 등이 상위 지명 후보로 꼽힌다.
이들 다섯 명은 이번 드래프트의 이른바 '빅5'로 분류된다. 다만 선수마다 장점과 주 포지션이 다른 만큼 구단의 전력 구성과 필요에 따라 지명 순서는 달라질 수 있다. 특히 외곽 슈팅과 경기 운영, 포워드 자원 등 각 구단이 어떤 부분을 우선적으로 보강하려는지가 선택을 좌우할 전망이다.
KT부터 KCC까지… 10개 구단 지명 순서 확정
이번 드래프트에서 가장 먼저 선택권을 행사하는 구단은 수원 KT다. KT는 지난 9일 열린 지명 순위 추첨에서 20%의 확률을 뚫고 전체 1순위 지명권을 확보했다. 2023년 문정현을 전체 1순위로 선발한 이후 3년 만에 다시 가장 먼저 선수를 선택하게 됐다.
울산 현대모비스가 2순위, 서울 SK가 3순위, 안양 정관장이 4순위다. 이어 대구 한국가스공사 5순위, 원주 DB 6순위, 서울 삼성 7순위, 창원 LG 8순위로 지명권을 행사한다. 지난 시즌 챔피언결정전 준우승팀 고양 소노는 9순위, 우승팀 부산 KCC는 10순위에 자동 배정됐다.
1~4순위는 추첨으로 결정됐다. 지난 시즌 6강 플레이오프에 진출하지 못한 KT, 현대모비스, 한국가스공사, 삼성은 각각 20%의 확률을 받았다. 6강 플레이오프에서 탈락한 DB와 SK는 각각 7%, 4강에서 탈락한 LG와 정관장은 각각 3%의 확률로 추첨에 참여했다. KT가 첫 번째 지명권을 가져갔고, 현대모비스와 SK, 정관장이 차례로 2~4순위를 확보했다.
이번에는 지명권 거래도 관심을 모았다. KBL은 17일 지명권 거래를 마감했으며, 1라운드 지명 순서는 추첨 결과 그대로 유지됐다. SK와 소노가 2라운드 지명권을 맞바꾼 것이 유일한 거래였다. SK는 소노가 보유한 2라운드 2순위 지명권을 확보했고, 소노는 SK의 2라운드 8순위 지명권을 받았다. 구단들이 상위권 유망주뿐 아니라 2라운드에서 확보할 수 있는 숨은 자원까지 살펴봤다는 점에서 후순위 지명도 눈여겨볼 만하다.
KT의 고민은 즉시 전력과 미래 가치 사이에서 균형을 찾는 것이다. 이동근은 큰 신체조건과 수비 범위, 이주영은 득점력과 공격 전개 능력, 김승우는 외곽슛과 수비를 함께 갖춘 3&D 유형이라는 강점이 있다. KT가 어떤 부분을 가장 시급한 보강 과제로 판단하느냐에 따라 전체 1순위의 주인공이 달라질 수 있다.