한국대학농구연맹(KUBF)

큰사진보기 ▲고려대 이동근은 좋은 사이즈를 갖춘 빅윙 자원으로 평가된다. 한국대학농구연맹(KUBF)

이동근·이주영·김승우부터 이채형까지…주목할 신인들



이번 드래프트의 주요 관전 요소는 서로 다른 장점을 갖춘 유망주들의 경쟁이다. 스카우트 평가에서 상위권을 형성한 다섯 선수 가운데 이동근은 197㎝에 가까운 신장과 운동능력을 갖춘 포워드다.



골밑 수비와 리바운드뿐 아니라 외곽으로 활동 범위를 넓힐 수 있는 '빅윙' 유형으로 평가받는다. 아시안게임 3대3 금메달에 이어 고려대의 대학리그 우승에도 기여하며 최우수선수(MVP)에 선정됐다.



이주영은 공격을 이끌 수 있는 가드다. 3점슛과 돌파, 풀업 점퍼 등 다양한 공격 옵션을 갖췄으며, 동료를 활용하는 경기 운영 능력도 장점이다. 2022년 FIBA U18 아시아선수권대회 최우수선수(MVP)에 선정됐고, 아시안게임 3대3 금메달까지 경험했다.



김승우는 이번 드래프트에서 주목할 만한 슈터다. 연세대 3학년을 마치고 얼리 엔트리로 참가했으며, 정확한 외곽슛과 오프볼 움직임이 강점이다. 슈팅에만 의존하지 않고 돌파와 보조 경기 운영, 수비에서도 역할을 할 수 있어 3&D 자원으로 평가받는다.



구민교는 193㎝의 신장을 갖춘 포워드로 골밑에서의 활동량과 리바운드, 몸싸움이 강점이다. 아시안게임 3대3 금메달 멤버이기도 하다. 고찬유는 중앙대 소속 가드로, 공격을 직접 전개하고 득점 기회를 만드는 능력이 돋보인다. 이들 다섯 선수는 포지션과 장점이 다른 만큼 구단의 선택에 따라 지명 순서가 달라질 수 있다.



이들 뒤를 추격하는 선수들도 있다. 이채형(연세대)은 186.5㎝의 신장과 넓은 윙스팬을 갖춘 정통 포인트가드다. 패스와 경기 조율, 수비 이해도가 강점이지만 대학 시절 반복된 부상 이력은 구단들이 신중하게 살펴볼 부분이다. 심주언(고려대)은 슈팅 능력과 수비력을 겸비한 포워드로 평가받으며, 손유찬(한양대)은 대학 2학년의 어린 나이와 성장 가능성이 장점이다.



이번 드래프트는 단순히 가장 뛰어난 선수를 뽑는 자리가 아니다. 구단마다 전력 구성과 필요한 역할이 다른 만큼, 선수의 장점을 팀 전술에 얼마나 효과적으로 연결할 수 있는지가 중요하다. 당장 코트에서 기여할 수 있는 선수와 장기적으로 성장할 유망주 사이에서 어떤 선택을 하느냐도 지켜볼 대목이다.



프로 무대를 꿈꾸는 44명의 선수에게 기회의 문이 열린다. 특히 전체 1순위 지명권을 가진 KT가 어떤 선수를 선택할지, 상위권 경쟁에서 예상 밖의 지명이 나올지, 그리고 2라운드에서 숨은 진주가 등장할지, 오늘 잠실학생체육관에서 있을 드래프트에 농구 팬들의 시선이 집중되고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 고려대 이동근은 좋은 사이즈를 갖춘 빅윙 자원으로 평가된다.이번 드래프트의 주요 관전 요소는 서로 다른 장점을 갖춘 유망주들의 경쟁이다. 스카우트 평가에서 상위권을 형성한 다섯 선수 가운데 이동근은 197㎝에 가까운 신장과 운동능력을 갖춘 포워드다.골밑 수비와 리바운드뿐 아니라 외곽으로 활동 범위를 넓힐 수 있는 '빅윙' 유형으로 평가받는다. 아시안게임 3대3 금메달에 이어 고려대의 대학리그 우승에도 기여하며 최우수선수(MVP)에 선정됐다.이주영은 공격을 이끌 수 있는 가드다. 3점슛과 돌파, 풀업 점퍼 등 다양한 공격 옵션을 갖췄으며, 동료를 활용하는 경기 운영 능력도 장점이다. 2022년 FIBA U18 아시아선수권대회 최우수선수(MVP)에 선정됐고, 아시안게임 3대3 금메달까지 경험했다.김승우는 이번 드래프트에서 주목할 만한 슈터다. 연세대 3학년을 마치고 얼리 엔트리로 참가했으며, 정확한 외곽슛과 오프볼 움직임이 강점이다. 슈팅에만 의존하지 않고 돌파와 보조 경기 운영, 수비에서도 역할을 할 수 있어 3&D 자원으로 평가받는다.구민교는 193㎝의 신장을 갖춘 포워드로 골밑에서의 활동량과 리바운드, 몸싸움이 강점이다. 아시안게임 3대3 금메달 멤버이기도 하다. 고찬유는 중앙대 소속 가드로, 공격을 직접 전개하고 득점 기회를 만드는 능력이 돋보인다. 이들 다섯 선수는 포지션과 장점이 다른 만큼 구단의 선택에 따라 지명 순서가 달라질 수 있다.이들 뒤를 추격하는 선수들도 있다. 이채형(연세대)은 186.5㎝의 신장과 넓은 윙스팬을 갖춘 정통 포인트가드다. 패스와 경기 조율, 수비 이해도가 강점이지만 대학 시절 반복된 부상 이력은 구단들이 신중하게 살펴볼 부분이다. 심주언(고려대)은 슈팅 능력과 수비력을 겸비한 포워드로 평가받으며, 손유찬(한양대)은 대학 2학년의 어린 나이와 성장 가능성이 장점이다.이번 드래프트는 단순히 가장 뛰어난 선수를 뽑는 자리가 아니다. 구단마다 전력 구성과 필요한 역할이 다른 만큼, 선수의 장점을 팀 전술에 얼마나 효과적으로 연결할 수 있는지가 중요하다. 당장 코트에서 기여할 수 있는 선수와 장기적으로 성장할 유망주 사이에서 어떤 선택을 하느냐도 지켜볼 대목이다.프로 무대를 꿈꾸는 44명의 선수에게 기회의 문이 열린다. 특히 전체 1순위 지명권을 가진 KT가 어떤 선수를 선택할지, 상위권 경쟁에서 예상 밖의 지명이 나올지, 그리고 2라운드에서 숨은 진주가 등장할지, 오늘 잠실학생체육관에서 있을 드래프트에 농구 팬들의 시선이 집중되고 있다. 이동근 이채형 이주영 신인드래프트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 제 2의 일터 야외 현장! 교통 통제, 건설 노동 등을 통해 열심히 땀흘려 뛰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 스털링이냐, 바셰호스냐…UFC 도하 코메인이벤트 격돌

연세대 이주영은 고교 시절부터 동나이대 최고 공격형 가드로 불린 돌격대장이다.2026 KBL 신인선수 드래프트가 20일 오늘 서울 잠실학생체육관에서 열린다. 오전 9시부터 참가 선수들의 기량을 확인하는 트라이아웃이 진행되고, 구단별 선수 지명 행사는 오후 3시에 시작한다. 대학 무대에서 가능성을 보여준 선수들이 프로 유니폼을 입는 자리인 동시에, 10개 구단이 미래 전력을 보강하는 중요한 일정이다.이번 드래프트에는 총 44명이 참가한다. 대학 졸업 예정 선수 28명과 조기 참가를 신청한 얼리 엔트리 13명, 일반인 참가자 3명으로 구성됐다. 특히 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구에서 한국의 사상 첫 금메달을 합작한 이동근(고려대), 이주영·김승우(이상 연세대), 구민교(성균관대)가 모두 프로 무대에 도전한다.가장 큰 관심은 전체 1순위 지명권을 확보한 수원 KT의 선택이다. 197㎝에 가까운 신장과 운동능력을 갖춘 이동근, 공격력이 뛰어난 이주영, 정확한 외곽슛과 수비를 겸비한 김승우, 골밑에서 경쟁력을 보이는 구민교, 공격 전개 능력을 갖춘 고찬유(중앙대) 등이 상위 지명 후보로 꼽힌다.이들 다섯 명은 이번 드래프트의 이른바 '빅5'로 분류된다. 다만 선수마다 장점과 주 포지션이 다른 만큼 구단의 전력 구성과 필요에 따라 지명 순서는 달라질 수 있다. 특히 외곽 슈팅과 경기 운영, 포워드 자원 등 각 구단이 어떤 부분을 우선적으로 보강하려는지가 선택을 좌우할 전망이다.이번 드래프트에서 가장 먼저 선택권을 행사하는 구단은 수원 KT다. KT는 지난 9일 열린 지명 순위 추첨에서 20%의 확률을 뚫고 전체 1순위 지명권을 확보했다. 2023년 문정현을 전체 1순위로 선발한 이후 3년 만에 다시 가장 먼저 선수를 선택하게 됐다.울산 현대모비스가 2순위, 서울 SK가 3순위, 안양 정관장이 4순위다. 이어 대구 한국가스공사 5순위, 원주 DB 6순위, 서울 삼성 7순위, 창원 LG 8순위로 지명권을 행사한다. 지난 시즌 챔피언결정전 준우승팀 고양 소노는 9순위, 우승팀 부산 KCC는 10순위에 자동 배정됐다.1~4순위는 추첨으로 결정됐다. 지난 시즌 6강 플레이오프에 진출하지 못한 KT, 현대모비스, 한국가스공사, 삼성은 각각 20%의 확률을 받았다. 6강 플레이오프에서 탈락한 DB와 SK는 각각 7%, 4강에서 탈락한 LG와 정관장은 각각 3%의 확률로 추첨에 참여했다. KT가 첫 번째 지명권을 가져갔고, 현대모비스와 SK, 정관장이 차례로 2~4순위를 확보했다.이번에는 지명권 거래도 관심을 모았다. KBL은 17일 지명권 거래를 마감했으며, 1라운드 지명 순서는 추첨 결과 그대로 유지됐다. SK와 소노가 2라운드 지명권을 맞바꾼 것이 유일한 거래였다. SK는 소노가 보유한 2라운드 2순위 지명권을 확보했고, 소노는 SK의 2라운드 8순위 지명권을 받았다. 구단들이 상위권 유망주뿐 아니라 2라운드에서 확보할 수 있는 숨은 자원까지 살펴봤다는 점에서 후순위 지명도 눈여겨볼 만하다.KT의 고민은 즉시 전력과 미래 가치 사이에서 균형을 찾는 것이다. 이동근은 큰 신체조건과 수비 범위, 이주영은 득점력과 공격 전개 능력, 김승우는 외곽슛과 수비를 함께 갖춘 3&D 유형이라는 강점이 있다. KT가 어떤 부분을 가장 시급한 보강 과제로 판단하느냐에 따라 전체 1순위의 주인공이 달라질 수 있다.