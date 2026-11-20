"네가 곶감 먹었니?"

"엄마, 그 곶감 내가 먹었어요. 막내 오빠는 먹지 않았어요."

"금서희씨는 거짓말 말고 진짜 얘기를 해 본 적이 있긴 합니까?"

"제가 맨날 거짓말만 하고 사는 줄 아세요?"

누구나 살면서 한 번쯤은 거짓말을 한다. 단 한 번도 거짓말을 하지 않고 살아온 사람이 과연 있을까. 선의의 거짓말이든, 악의를 품은 거짓말이든 돌이켜보면 그것은 대개 자신을 지키기 위한 방패였다. 그래서 어쩌면 세상에 '백해무익한 거짓말'은 없는지도 모른다. 거짓말을 두둔하려는 게 아니다. 그만큼 인간이 거짓 없이 온전히 살아간다는 것이 얼마나 고단하고 어려운 일인지 말하고 싶다.거짓말을 내뱉는 그 찰나에는 오직 자신의 안위만 보인다. 한 발짝 물러서서 보면 그 거짓말이 얼마나 어리석고, 훗날 얼마나 더 큰 파국을 부르는지 알 수 있지만, 정작 그 문제의 한가운데 서 있을 때는 앞이 보이지 않는 법이다.내 기억 속 가장 오래된 거짓말은 어린 시절 우리 집 '광'에서 시작됐다. 그 시절 우리 집 광에는 늘 귀하고 맛있는 것들이 숨겨져 있었다. 어머니는 귀한 손님이 불시에 찾아올 때를 대비해 맛있는 음식을 아껴두셨다. 나에게 그 광은 늘 달콤한 유혹의 공간이었다. 하지만 함부로 드나들다가는 어김없이 회초리를 맞았기에 꾹 참아야 했다.유혹을 이기지 못하고 몰래 광 문을 연 어느 날, 내 눈에 들어온 것은 제삿날에나 구경할 수 있던 귀한 곶감이었다. 옛날이야기 속 호랑이마저 무서워했다는 그 곶감. 일 년에 열두 번도 넘게 종갓집 제사를 모시던 어머니에게 곶감은 절대 손대서는 안 될 성역이었다.나는 기어코 곶감 하나를 집어 먹었다. 입안 가득 퍼지는 단맛에 취해, 딱 하나만 먹었으면 들키지 않았을 것을 기어이 하나를 더 먹어버렸다.며칠 뒤, 곶감이 줄어든 것을 알아챈 어머니의 불호령이 떨어졌다. 시치미를 뚝 떼고 방에 들어가 책을 펼쳤다. 자식들 공부시키는 일에 온 생을 거셨던 어머니의 약점을 파고든 치밀한 위장이었다.마침 마당으로 들어서던 막내 오빠에게 어머니가 물으셨다.마음씨 착한 오빠는 그저 허허 웃으며 안 먹었다고 답했다. 하지만 어머니는 그 웃음을 거짓말의 증거로 여기셨고, 오빠의 등짝을 세차게 내리치셨다.막내 오빠는 끝내 그 억울한 누명을 벗지 못한 채 세상을 떠나셨다. 오빠도 알고 나도 안다. 곶감을 먹은 건 오빠가 아니라는 것을. 하지만 어머니는 지금까지 오빠가 먹은 것으로 알고 계신다. 세월이 흘러 이제야 고백해 본다.나의 그 거짓말은 그 누구도 살리지 못한, 그저 순간의 매를 피하기 위한 비겁한 거짓말이었다. 그렇다면 나는, 누군가를 살리기 위해, 혹은 나라와 사회를 위해 목숨을 건 거짓말을 할 용기가 있을까.매주 토·일요일 밤 방영되는 tvN 드라마 <100일의 거짓말>(극본 류보리)만큼은 무조건 본방 사수를 고집한다. 이 드라마가 던지는 '거짓말'의 무게가 예사롭지 않기 때문이다.드라마 속에서 조선인 엘리트 통역관 김태웅(박진영 분)은 밀정 이가경(김유정 분)에게 날 선 질문을 던진다.그러자 가경은 받아친다.1932년 경성을 배경으로 한 이 작품은 철저히 '거짓' 위에 세워진 이야기다. 경성 최고의 소매치기 이가경은 살아남기 위해 독립운동 조직 '구국단'과 거래를 하고, 구국단 저격수 유소란(김현주 분)의 죽은 딸 이름인 '금서희'를 빌려 조선총독부 통역생으로 위장 잠입한다.조선인의 피를 타고났지만 총독부 정무총감 사토 신이치(진선규 분)의 양자가 되어 '사토 히데오'로 살아가는 김태웅 역시 자신을 속이며 살아가는 인물이다. 외신 기자 부부로 위장해 13년 전 계암리 학살의 원수를 갚으려는 유소란과 특파원 유필립(이무생 분) 또한 거짓된 신분 뒤에 진심을 숨긴 채 살아간다.총 16부작 중 12회까지 지켜보며 이제야 글을 쓰는 건, 이들이 뱉어내는 거짓말의 향방이 어디로 튈지 끝까지 지켜보고 싶었기 때문이다. 단 몇 초, 한 장면 사이에 희비가 엇갈리는 쫄깃한 긴장감 속에서 드라마는 묵직한 질문을 던진다. '신념이란 처음부터 타고나는 것인가, 아니면 살아가면서 만들어지는 것인가.'