누구나 살면서 한 번쯤은 거짓말을 한다. 단 한 번도 거짓말을 하지 않고 살아온 사람이 과연 있을까. 선의의 거짓말이든, 악의를 품은 거짓말이든 돌이켜보면 그것은 대개 자신을 지키기 위한 방패였다. 그래서 어쩌면 세상에 '백해무익한 거짓말'은 없는지도 모른다. 거짓말을 두둔하려는 게 아니다. 그만큼 인간이 거짓 없이 온전히 살아간다는 것이 얼마나 고단하고 어려운 일인지 말하고 싶다.
광 속의 곶감 두 개, 그리고 막내 오빠의 등짝
거짓말을 내뱉는 그 찰나에는 오직 자신의 안위만 보인다. 한 발짝 물러서서 보면 그 거짓말이 얼마나 어리석고, 훗날 얼마나 더 큰 파국을 부르는지 알 수 있지만, 정작 그 문제의 한가운데 서 있을 때는 앞이 보이지 않는 법이다.
내 기억 속 가장 오래된 거짓말은 어린 시절 우리 집 '광'에서 시작됐다. 그 시절 우리 집 광에는 늘 귀하고 맛있는 것들이 숨겨져 있었다. 어머니는 귀한 손님이 불시에 찾아올 때를 대비해 맛있는 음식을 아껴두셨다. 나에게 그 광은 늘 달콤한 유혹의 공간이었다. 하지만 함부로 드나들다가는 어김없이 회초리를 맞았기에 꾹 참아야 했다.
유혹을 이기지 못하고 몰래 광 문을 연 어느 날, 내 눈에 들어온 것은 제삿날에나 구경할 수 있던 귀한 곶감이었다. 옛날이야기 속 호랑이마저 무서워했다는 그 곶감. 일 년에 열두 번도 넘게 종갓집 제사를 모시던 어머니에게 곶감은 절대 손대서는 안 될 성역이었다.
나는 기어코 곶감 하나를 집어 먹었다. 입안 가득 퍼지는 단맛에 취해, 딱 하나만 먹었으면 들키지 않았을 것을 기어이 하나를 더 먹어버렸다.
며칠 뒤, 곶감이 줄어든 것을 알아챈 어머니의 불호령이 떨어졌다. 시치미를 뚝 떼고 방에 들어가 책을 펼쳤다. 자식들 공부시키는 일에 온 생을 거셨던 어머니의 약점을 파고든 치밀한 위장이었다.
마침 마당으로 들어서던 막내 오빠에게 어머니가 물으셨다.
"네가 곶감 먹었니?"
마음씨 착한 오빠는 그저 허허 웃으며 안 먹었다고 답했다. 하지만 어머니는 그 웃음을 거짓말의 증거로 여기셨고, 오빠의 등짝을 세차게 내리치셨다.
막내 오빠는 끝내 그 억울한 누명을 벗지 못한 채 세상을 떠나셨다. 오빠도 알고 나도 안다. 곶감을 먹은 건 오빠가 아니라는 것을. 하지만 어머니는 지금까지 오빠가 먹은 것으로 알고 계신다. 세월이 흘러 이제야 고백해 본다.
"엄마, 그 곶감 내가 먹었어요. 막내 오빠는 먹지 않았어요."
나의 그 거짓말은 그 누구도 살리지 못한, 그저 순간의 매를 피하기 위한 비겁한 거짓말이었다. 그렇다면 나는, 누군가를 살리기 위해, 혹은 나라와 사회를 위해 목숨을 건 거짓말을 할 용기가 있을까.
위장으로 시작해 본명을 찾아가는 1932년의 사람들
매주 토·일요일 밤 방영되는 tvN 드라마 <100일의 거짓말>(극본 류보리)만큼은 무조건 본방 사수를 고집한다. 이 드라마가 던지는 '거짓말'의 무게가 예사롭지 않기 때문이다.
드라마 속에서 조선인 엘리트 통역관 김태웅(박진영 분)은 밀정 이가경(김유정 분)에게 날 선 질문을 던진다.
"금서희씨는 거짓말 말고 진짜 얘기를 해 본 적이 있긴 합니까?"
그러자 가경은 받아친다.
"제가 맨날 거짓말만 하고 사는 줄 아세요?"
1932년 경성을 배경으로 한 이 작품은 철저히 '거짓' 위에 세워진 이야기다. 경성 최고의 소매치기 이가경은 살아남기 위해 독립운동 조직 '구국단'과 거래를 하고, 구국단 저격수 유소란(김현주 분)의 죽은 딸 이름인 '금서희'를 빌려 조선총독부 통역생으로 위장 잠입한다.
조선인의 피를 타고났지만 총독부 정무총감 사토 신이치(진선규 분)의 양자가 되어 '사토 히데오'로 살아가는 김태웅 역시 자신을 속이며 살아가는 인물이다. 외신 기자 부부로 위장해 13년 전 계암리 학살의 원수를 갚으려는 유소란과 특파원 유필립(이무생 분) 또한 거짓된 신분 뒤에 진심을 숨긴 채 살아간다.
총 16부작 중 12회까지 지켜보며 이제야 글을 쓰는 건, 이들이 뱉어내는 거짓말의 향방이 어디로 튈지 끝까지 지켜보고 싶었기 때문이다. 단 몇 초, 한 장면 사이에 희비가 엇갈리는 쫄깃한 긴장감 속에서 드라마는 묵직한 질문을 던진다. '신념이란 처음부터 타고나는 것인가, 아니면 살아가면서 만들어지는 것인가.'
생존을 위한 거짓말이 시대의 신념이 될 때