UFC 제공

케빈 바셰호스가 더 높은 곳으로 치고 올라가기 위해서는 빅네임을 상대로한 승리가 필요하다.경기 초반에는 바셰호스가 타격으로 얼마나 강한 인상을 남기느냐가 중요하다. 스털링이 거리 안으로 들어오기 전에 앞손과 빠른 연타로 접근을 방해한다면 타격전을 자신에게 유리하게 끌고 갈 수 있다. 스털링이 테이크다운을 노리기 위해 상체를 낮추는 순간에는 머리와 턱을 노리는 공격도 가능하다.반대로 스털링이 초반부터 클린치에 성공하면 바셰호스는 자신의 공격을 충분히 펼치지 못한 채 방어에 많은 에너지를 써야 한다.스털링은 테이크다운을 한 번에 성공시키지 못하더라도 연속해서 공격을 시도할 수 있다. 첫 번째 시도가 막히면 상대의 다리를 붙잡은 상태에서 방향을 바꾸거나, 케이지를 활용해 다시 균형을 무너뜨리는 방식이다. 바셰호스가 첫 번째 방어에 성공했다고 해서 안심할 수 없는 이유다. 테이크다운 방어와 함께 케이지에서 빠져나오는 움직임까지 준비해야 한다.그라운드 상황에서는 스털링이 우위를 점할 공산이 크다. 바셰호스가 아래쪽에 놓이면 스털링의 체중과 포지션 압박을 견디면서 일어날 방법을 찾아야 한다. 단순히 힘으로 밀어내기보다 상대의 손목과 팔을 제어하고, 엉덩이를 움직여 공간을 만든 뒤 케이지를 이용해 일어나는 기술이 필요하다. 스털링에게 등을 내주는 순간에는 서브미션 위험까지 감수해야 한다.반대로 바셰호스가 스털링의 테이크다운을 막고 타격 거리를 유지한다면 경기 양상은 달라진다. 스털링은 상대의 공격을 의식해 진입을 주저할 수 있고, 바셰호스는 그 틈을 이용해 타격 횟수를 늘릴 수 있다.특히 스털링이 공격을 위해 앞으로 들어오는 순간 정확한 카운터를 맞힌다면 경기 흐름을 단숨에 바꿀 수 있다. 스털링의 레슬링을 경계하면서도 지나치게 소극적으로 움직이지 않는 균형이 중요하다.이번 경기는 3라운드로 진행된다. 메인이벤트와 달리 5라운드가 아니기 때문에 스털링은 초반부터 그래플링 압박을 적극적으로 활용할 수 있다. 바셰호스 역시 긴 경기 운영을 염두에 두고 지나치게 체력을 아끼기보다 초반부터 타격으로 주도권을 잡아야 한다.스털링이 테이크다운과 상위 포지션 압박을 통해 라운드를 가져갈지, 바셰호스가 타격의 정확도와 결정력으로 이를 무너뜨릴지가 승부를 가를 전망이다.결국 스털링에게는 바셰호스의 타격을 견디며 그라운드로 전환하는 능력이, 바셰호스에게는 테이크다운 방어와 빠른 타격을 함께 유지하는 능력이 요구된다. 스털링이 경기 시간을 자신이 원하는 방식으로 끌고 간다면 경험과 그래플링에서 앞설 수 있다. 반면 바셰호스가 초반부터 거리를 지키고 테이크다운을 차단한다면 젊은 타격가의 폭발력이 승부를 결정할 가능성도 높다.페더급 타이틀 경쟁을 바라보는 두 선수에게 이번 대결은 중요한 관문이다. 스털링은 전 챔피언의 경험을 바탕으로 체급 정상에 도전할 자격을 다시 입증해야 한다. 바셰호스는 자신의 상승세가 상위권에서도 통한다는 사실을 보여줘야 한다. 어느 쪽이 승리하든 페더급 차기 타이틀 도전자 경쟁은 한층 복잡해질 전망이다.