잉글랜드 무대 입성 후 3번째 사령탑 결별이다. 이번 시즌 날카로운 퍼포먼스를 보여주고 있는 엄지성이 이번에도 그의 능력을 증명할 수 있을까.프랑스 리그앙 스트라스부르는 19일 공식 채널을 통해 "스완지시티를 이끌었던 비토르 마투스 감독을 새로운 1군 사령탑으로 선임했다"라고 밝혔다.이유는 명확했다. 스트라스부르는 리그 개막 후 10경기서 단 3승에 그치는 최악의 부진을 겪으면서 이번 시즌을 앞두고 선임한 포르투갈 출신 우고 올리베이라 감독과 결별했다.결국 사령탑을 물색하던 과정 속 스완지시티 지휘봉을 잡고 인상적인 지도력을 보여주던 마토스 감독과 접촉, A매치 휴식기를 틈타 계약을 맺으면서 반등에 도전하게 됐다.반면 스완지시티는 날벼락을 맞았다. 이번 시즌 개막 후 15경기서 8승 2무 5패 승점 26점을 쌓으며 6위에 자리, 프리미어리그 승격에 도전하고 있었으나 수장이 떠나간 상황을 맞았다.모처럼 희망이 부풀고 있었으나 큰 악재를 맞은 가운데 날카로운 퍼포먼스를 보여주고 있던 엄지성 역시 날벼락을 맞았다.2024-25시즌을 앞두고 광주FC를 떠나 스완지 유니폼을 입은 엄지성은 많은 공격 포인트를 기록하지 못했지만, 꾸준하고 성실한 플레이로 주축 자원으로 자리했다.2시즌 연속 40경기서 3골 3도움을 올렸으며 이번 시즌 개막 후에는 리그 11경기서 2골 3도움으로 잉글랜드 입성 후 최고의 시즌을 보내고 있었다.마토스 감독의 확고한 신뢰 아래 4-3-3 전형의 주전 좌측 윙어로 출격한 엄지성은 인사이드 포워드 임무를 맡았고, 강점인 직선적인 돌파 이후 날리는 오른발 슈팅으로 재미를 봤다.이는 기록으로도 명확하게 나타났다. 90분당 평균 유효 슈팅은 1.09개를 기록하고 있었고, 기회 창출은 무려 2.19개·라인을 뚫는 패스 6.01개·크로스 성공 역시 1.09개를 자랑했다.드리블 평균 성공률은 50%였으며 마토스 감독이 가장 중시하는 수비적인 임무 역시 확실하게 해낸 모습이었다. 평균 수비적 행동은 3.83개였으며 태클(1.64개)·가로채기(0.91개)·볼 회수(4.01개)를 기록, 경고와 퇴장은 단 한 차례도 받지 않았다.이에 더해 시즌 초반 아이치·나고야 아시안게임에서도 금메달 획득에 일조, 그야말로 유럽 진출 후 최고의 퍼포먼스를 내고 있던 엄지성이었다.그러나 큰 신뢰를 준 마토스 감독이 떠나가면서 변수가 발생했다. 모레노호 소집 해제 후 돌아간 팀에서 당장 새로운 수장 앞에서 본인을 증명해야만 하는 셈.이미 엄지성은 잉글랜드 입성 후 3번의 감독 결별 속 본인의 존재감을 증명한 바 있다. 입성 첫 시즌에는 본인을 믿고 영입했던 루크 윌리엄스 감독이 떠나갔지만, 이어 선임된 앨런 시한 감독 체제에서도 굳건하게 자리를 지켰다.성적 부진으로 경질된 시한 후임으로 선임된 비토르 마투스 감독 체제에서도 살아남으며 존재감을 발휘한 전력이 있기에, 시즌 초반 보여줬던 퍼포먼스를 그대로 이어가게 된다면 주전 경쟁에서 큰 어려움을 겪지 않은 가능성이 있다.한편, 스완지는 오는 22일(한국시간) WBA를 상대로 2연패 탈출에 도전한다.