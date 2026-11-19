크리스티아누 호날두가 지난 5일 국가대표 은퇴를 선언한 뒤 포르투갈이 받아 든 성적표는 1승 1패(5득점 6실점)다. 덴마크전 1-4 참패와 웨일스전 3-2 진땀승. 23년 동안 대표팀을 상징했던 골잡이가 떠난 자리는 결코 작지 않았다. 그러나 두 경기에서 드러난 변화를 살펴보면 포르투갈의 미래를 마냥 비관할 필요는 없어 보인다.특히 지난 18일 웨일스전은 상징적인 경기였다. 2-2로 맞선 후반 25분 교체 투입된 2004년생 카를루스 포르브스가 결승골을 터뜨리며 포르투갈의 3-2 승리를 이끌었다. 공교롭게도 그가 입은 유니폼의 등번호는 호날두가 오랫동안 달았던 7번이었다. 포르투갈은 이날 승리로 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 8강 진출을 조 1위로 확정했다.물론 한 경기의 활약만으로 포르브스에게 '포스트 호날두'라는 무거운 짐을 지우기는 이르다. A매치 234경기 146골, 유로 2016 우승을 비롯해 포르투갈의 황금기를 이끌었던 호날두는 그 자체로 살아있는 전설이다. 그의 빈자리를 단기간에 메울 선수가 나타나길 기대하는 것부터 무리다.그러나 아무리 위대한 선수라도 세월의 흐름까지 거스를 수는 없다. 올해 41세인 호날두는 골문 앞에서 여전히 위협적이지만, 전성기처럼 그라운드를 폭넓게 누비며 공격에 관여하기는 어려워졌다.호날두의 은퇴는 다른 공격수들에게 새로운 기회가 된다. 한 선수의 득점력에 의존하기보다 여러 선수가 골을 만들어내는 방식으로 공격의 중심을 옮길 수 있기 때문이다. 웨일스전에서는 이러한 가능성이 드러났다. 최전방에 나선 곤살루 하무스는 득점만을 노리지 않았다. 끊임없이 움직이며 상대 수비수를 끌어내고, 뒤에서 공격에 가담하는 동료들에게 공간을 만들어줬다. 전반 11분 브루누 페르난데스의 선제골 역시 주앙 네베스가 상대 진영에서 적극적으로 공을 빼앗은 뒤 만들어낸 결과였다.이날 포르투갈의 세 골은 브루누 페르난데스, 페드루 네투, 포르브스 등 서로 다른 선수가 책임졌다. 호날두처럼 압도적인 득점력을 갖춘 선수가 없어도 다양한 공격 자원을 활용해 상대 수비를 공략할 수 있다는 가능성을 보여준 셈이다.다만 포르투갈의 변화가 곧바로 전력 상승을 의미하는 것은 아니다. 호날두 은퇴 이후 첫 경기였던 덴마크전에서 1-4로 대패한 사실이 이를 보여준다. 덴마크의 빠른 공격에 포르투갈 수비진은 흔들렸고, 라스무스 호일룬에게 두 골을 허용하는 등 허점을 드러냈다.웨일스전에서도 수비 불안은 반복됐다. 포르투갈은 전반 11분 선제골을 넣고도 불과 2분 만에 동점골을 허용했다. 전반 40분에는 소르바 토머스에게 역전골까지 내주며 끌려갔다. 공격에서는 세 골을 만들어냈지만, 상대의 반격을 효과적으로 차단하지 못한 것이다.특히 공격수들이 적극적으로 상대를 압박하다가 공을 빼앗지 못하면 문제가 생겼다. 공격에 가담했던 미드필더들이 수비로 돌아오기 전에 상대가 빠르게 역습하면서 포르투갈의 수비진이 흔들리는 장면이 나타났다.웨일스의 크레이그 벨러미 감독도 이러한 약점을 노렸다. 포르투갈 선수들이 압박을 위해 전진하면 그 뒤에 생기는 공간을 공략하는 방식이었다. 선수들의 적극적인 움직임이 공격에서는 장점이 됐지만, 수비에서는 오히려 위험을 불러올 수 있다는 사실이 드러났다.두 경기에서 6골을 허용했다는 사실은 포르투갈이 앞으로 해결해야 할 문제가 무엇인지 보여준다. 공격에서 다양한 득점 경로를 확보하더라도 상대의 빠른 반격에 쉽게 무너진다면 강팀과의 맞대결에서는 고전할 가능성이 크다.포르투갈의 다음 무대는 내년 3월 네이션스리그 8강전이다. 오는 20일 대진 추첨에서 상대가 결정되며, 스페인과 벨기에, 네덜란드 중 한 팀과 내년 3월 25일부터 30일 사이 두 차례 맞붙는다. 웨일스전에서 확인한 공격의 다양성이 유럽 강호들을 상대로도 통할지, 덴마크전부터 이어진 수비 불안을 얼마나 줄일 수 있을지가 관건이다.