·좌담 참여자: 정우순(전 이사장), 방지영(아시테지 코리아 이사장), 김세희(극단 놀이터 대표), 김수진(창작집단쟁이 대표), 최민자(부엉이곳간 대표), 황진호(드림아트홀 대표), 박영희·유한수(극단 문), 장세진(배우) 조훈성(연극평론가/포럼 사회자)
·인터뷰 일시 장소: 2026년 11월 14일 14시, 작은극장다함 갤러리
☞이전 기사 : 대전어린이연극축제 10년이 증명한 성과와 벽
|인터뷰 연재 '예술수업, 뒤안에서'는 자기만의 몸과 언어의 기술로 예술현장에서 오랜 시간을 한뜻으로 살아온 사람들을 만나는 심층 인터뷰 연재다. '뒤안'은 무대 뒤편의 숨은 공간이면서, 화려한 결과 뒤에 가려진 준비와 노동, 관계와 사유가 축적되는 자리다. 이 연재는 그 뒤안에서 길어 올린 예술가들의 경험을 통해 공연예술을 더 깊이 이해하고, 동시대 예술 현장의 삶과 가능성을 함께 바라보고자 한다.[기자말]
제10회 대전어린이청소년연극축제 포럼 이야기를 이어간다. 앞서 축제의 출발과 10년의 성과, 바깥에서 본 축제의 자리를 들었다면, 이번에는 축제를 짊어진 사람들의 이야기와 다음 10년을 위한 선택을 다룬다.
좌담 연재 첫회 말미에 방지영 아시테지 코리아 이사장은 "구성원들은 무엇을 희망하는가"라고 물었다. 그 질문은 자연스럽게 축제를 꾸려온 사람들의 몫으로 넘어갔다. 말뚝을 박는 일에서 말뚝을 다듬고 관리하는 일로, 이야기가 옮겨 가게 된다.
- 10년의 성과를 말하다 보면 결국 헌신을 이야기하게 됩니다. 후배들에게 하고 싶은 말이 있다면요.
정우순
"저는 한 게 없어요. (웃음) 돌아보면 여기 계신 부모님들의 힘이 컸던 것 같아요. 그때 함께한 연극인들이 마침 어린 자녀를 키우고 있었고, 그게 맞아떨어졌죠. 저는 옆에서 잘한다, 잘한다 박수 쳐준 것뿐이에요. 후배들에게 해줄 말이라면, 미치면 되지 않을까요. 즐거워서, 필요해서, 좋아서 하는 거죠. 같은 뜻으로 같은 출발점에서 시작했고, 그 속에서 공동체성이 만들어지면서 여기까지 왔다고 생각합니다."
김세희
"이사장님은 다리 역할을 정말 잘해 주셨어요. 저희가 다리가 짧아 못 건너겠다고 머리를 싸매고 있으면, 어디선가 돌을 하나 가져다 앞에 딱 놓아 주셨어요. 아무것도 안 하셔도 옆에 계셔 주시는 것만으로 큰 힘이 됐습니다."
- 드러내지 않는 헌신은 오래가기 어렵습니다. 이제는 서로의 수고를 말하고 알아주는 일도 필요해 보입니다.
정우순
"희생, 헌신이냐를 떠나, 실행하면서 함께 나누는 게 중요하겠죠. 짧은 시간에 요목조목 말할 수 있는 건 아닌 것 같아요."