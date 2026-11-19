대전어린이청소년연극축제 사회적협동조합

- 솔직히 묻겠습니다. 지금 구조로 다음 10년이 가능하겠습니까.

김세희

황진호

김수진

- 축제의 거점인 동구의 현실은 어떻습니까.

김수진

김세희

제10회 대전어린이연극축제 학술행사-포럼 좌담 <열 번의 막, 스무 번째 무대를 그리다>(작은극장다함 갤러리 26.11.14.)"10년째라지만, 잘 지켜내고 버텨낸 거지 크게 성장했다고는 말 못하겠어요. 극단마다 파트를 나눠 맡는데, 중간에 자기 공연이 들어오면 일이 자꾸 밀려요. 사회적협동조합이 단단히 서야 하는데, 결국 "너네가 힘세니까, 잘하니까, 조금 더 해봐" 하는 식이 되죠. 가장 힘든 사람은 다들 아시다시피 사무국장님이에요. 예전엔 예술가들을 집에서 먹이고 재우면서 이 자리를 이어 왔어요. 이제는 20년까지 얼마나 버틸까가 아니라, 이 축제가 꼭 필요하다는 걸 인정받고 싶어요. 오늘 이 축제에 대해 이제는 정확한 '분석'이 필요하다는 말에 한 대 맞은 느낌이었어요. 그냥 해야지 했지, 우리를 얼마나 분석했는지는 생각해 보지 못했거든요.""올해 처음 이사로 들어왔는데, 이 축제만 신경 쓸 수 있는 사람이 기본적으로 있어야 한다고 봅니다. 다들 본업이 따로 있으니 회의를 했다가 멈추고, 급해지면 다시 모이기를 반복했어요. 지속성이 먼저고, 이걸 맡을 인력이 한 명은 있어야 합니다. 축제도 수익을 내야 참여하는 극단들에게 돌아가는 게 생겨요. 수익성과 운영 인력, 이 두 가지는 꼭 방안을 세워야 합니다.""저희는 창작자, 플레이어였기 때문에 기획이나 홍보, 행정 경험이 없어요. 어디에 어떻게 요청해야 할지부터 어렵습니다. 아는 기자분들께 홍보 부탁하는 정도는 생겼지만 여전히 초기 단계예요. 홍보 마케팅은 전문 분야인데, 지역의 적은 인프라로 예술가들이 그것까지 다 소화하긴 정말 어렵습니다. 사회적협동조합이지만 기본 자산이 사실상 없어서 회비도 부담스러워요. 가야 할 산이 높죠. 그래도 사람이 있으니, 그걸 어떻게 모아낼지를 고민하고 있습니다.""극장이 시내 중심가가 아닌 곳에 있어요. 동구는 경제적으로 어렵고, 어르신과 한부모 가정, 탈북민, 장애인 주민이 많습니다. 그래서 공연을 하면 일부는 꼭 사회공헌으로 하자는 원칙으로 극장을 운영해 왔어요. 그런데 시장만 보면, 공연 관람, 후원 등으로 돈을 쓸 분들은 유성이나 서구에 있고 극장은 여기 따로 있는 거예요. 그래도 극장의 예술교육 프로그램에는 다른 구에서 버스나 지하철을 타고 오는 아이들도 있어요. 처음 만났던 아이가 연극으로 대학을 가겠다고 할 만큼 자랐습니다.""대전에서도 동부와 중부가 아이 인구 감소가 유독 심한데, 저희 거점이 바로 거기예요. 올해는 대전의 학교들에 단체관람 안내를 보냈는데 한 건도 성사되지 않았어요. 오히려 다른 지역에서 옵니다. 공공이 버스까지 대주며 관람을 지원하다 보니, 학교로서는 그게 당연해진 거죠. 당일 노쇼도 많고, 7천 원도 비싸다고 해요. 근처 어린이집도 많이 문을 닫았고요. 초기에는 한 달에 한 번씩 어린이극을 기획했는데, 할수록 적자가 나서 이어갈 수 없었습니다."