2026-2027시즌 KB스타뱅킹 여자프로농구(WKBL)가 18일 인천 신한은행 에스버드와 청주 KB스타즈의 경기를 마지막으로 1라운드가 종료됐다.전문가들의 예상을 깨고 '2약'으로 거론되었던 용인 삼성생명과 인천 신한은행이 나란히 4승 1패로 공동선두에 오르며 돌풍을 일으켰다. 반면 지난 시즌 통합챔피언 청주 KB와 정규리그 2위였던 부천 하나은행은 나란히 1승 4패로 공동 최하위로 추락하며 지난 시즌과 뒤바뀐 양상을 나타냈다.올 시즌 리그 판도에 큰 변화를 몰고 온 변수로는 역시 '아시아쿼터 효과'가 꼽힌다. WKBL은 올시즌을 앞두고 아시아쿼터 대상 국가를 9개국으로 확대하고, 선수 선발 방식도 드래프트에서 자유계약으로 전환했다. 아시아쿼터 선수 2명이 동시에 코트를 밟을 수 있는 시간도 기존 3쿼터에서 2·3쿼터로 늘렸다. 그만큼 각 구단에서 아시아쿼터 선수들의 비중이 크게 늘어났다.공동선두를 달리는 신한은행 돌풍의 중심에는 '일본에서 날아온 벚꽃(사쿠라)' 노구치 사쿠라가 있다. 노구치는 경기당 평균 10.2리바운드(1위)로 김단비(우리은행)와 공동 선두이고, 득점도 11.4점(10위)으로 더블-더블을 기록하며 맹활약하고 있다. 현재 리그에서 더블더블을 기록하고 있는 선수는 노구치와 김단비 두 명뿐이다.신한은행은 최근 3년 연속 플레이오프 진출에도 실패했고, 지난 시즌에는 6개 구단 가운데 유일하게 두 자릿수 승리를 달성하지 못하며 최하위에 머물렀다. 이번 시즌 역시 하위권 전력으로 예상됐다. 하지만 올 시즌에는 센터 없이도 장신 윙포워드 자원들을 앞세운 역동적인 경기력으로 돌풍을 일으키고 있다. 노구치 사쿠라를 필두로 홍유순, 박진영이 공수 양면에서 맹활약하고 있고 베테랑 신지현의 3점슛까지 살아나며 무서운 기세로 초반 승수를 쌓아 나가고 있다.특히 지난 18일 지난 시즌 챔피언 KB와의 대결은 1라운드 최고의 명승부였다. 신한은행은 꼴찌를 기록했던 지난 시즌에도 유독 1위 KB만 만나면 선전하며 3승 3패로 호각세를 이룬 바 있다. 이날도 동점과 역전을 거듭하며 팽팽한 접전이 이어지던 승부의 운명을 결정한 것은 노구치였다.60-61로 역전당한 신한은행은 마지막 공격에서 신지현의 3점슛이 림을 빗나갔지만 골밑으로 쇄도한 사쿠라가 종료 3초를 남기고 리바운드에 이은 풋백 득점으로 위닝샷을 성공시키며 재역전에 성공했다. 신한은행은 접전 상황을 이겨내고 62-61로 값진 승리를 챙겼다. 노구치는 이날도 13점 13리바운드로 더블-더블을 기록했는데, 놀랍게도 위닝샷 상황을 포함하여 무려 11개가 공격리바운드였다. 리그 최고의 높이를 자랑하는 박지수가 버틴 KB를 상대로도 주눅들지 않고 적극적인 골밑 경합이 돋보였다.노구치는 조국 일본에서도 연령대별 대표팀과 3대 3 대표팀을 거친 화려한 이력을 자랑하며 이름이 알려진 선수였다. 한국에서도 몸을 사리지 않고 팀에 헌신하는 투지넘치는 플레이스타일과, 코트 위에서 항상 밝은 미소를 잃지 않는 상반된 매력으로 벌써 많은 팬이 생겼을 만큼 인기몰이하고 있다.최윤아 신한은행 감독은 "노구치는 리바운드를 참 좋아하고 또 잘하는 선수"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 외국인 선수이고 비교적 젊은 나이에도 불구하고 친화력이 좋은 성격으로 국내 선수들과 잘 어울리며 코트 위에서 리더십까지 발휘하고 있다는 평가다.신한은행과 공동 선수에 오른 삼성생명에는 미야사카 모모나가 있다. 2024-25 시즌 아시아 쿼터 드래프트에서 우리은행에 지명되었던 한국농구 유경험자인 모모나는, 이후 은퇴를 선언했으나 1년만에 다시 삼성생명을 통하여 복귀했다. 모모나는 일본에서 농구와 무관한 카페 운영 등 다른 직종에 종사해 왔으나, 자신이 여전히 농구에 대한 열정이 크다는 것을 깨닫고 코트 복귀를 결심했다고 한다.일본에서도 클럽농구 등을 통하여 농구감각을 유지해 왔다는 모모나는 1년의 공백기가 무색하게 삼성생명에서 빠르게 녹아들었다. 우리은행 시절에는 주로 수비적인 역할에 집중하며 29경기 평균 3.5점에 그친 백업선수에 가까웠다면, 올 시즌에는 당당히 팀의 핵심선수로 거듭났다. 모모나의 슈팅능력을 눈여겨본 하상윤 감독은 모모나를 주전포인트가드로 기용하며 적극적인 공격과 3점슛을 주문했다.모모나는 올 시즌 5경기 평균 13점(5위) 4.4리바운드 4.2어시스트(리그 5위)를 기록하며 이해란(17.8점)과 막강한 원투펀치를 구축했다. 지난 15일 BNK전에서는 20점 7어시스트로 득점과 어시스트 모두 자신의 한국무대 개인 최다 기록을 갈아치우며 69대63 승리를 이끌기도 했다.하나은행에는 아시아쿼터 '원조 터줏대감'이라고 할수 있는 이이지마 사키가 건재하다. 사키는 1라운드에서 평균 15.8점(3위) 6리바운드를 기록하며, 하나은행의 독보적인 에이스로 활약하고 있다. 아시아쿼터 선수 중에는 단연 득점 1위다.사키는 한국무대 진출 첫해였던 2024~2025시즌 BNK의 창단 첫 우승에 주역으로 힘을 보탰다. 사키에게도 농구인생을 통틀어 프로 무대 첫 우승이었기에 의미가 깊었다. 지난 시즌부터는 하나은행으로 팀을 옮기면서 1옵션 에이스로 자리잡은 사키는, 평균 15점 6.3리바운드로 맹활약하며 직전 시즌 최하위였던 팀을 정규시즌 2위로 이끌고 아시아쿼터 최우수선수(MVP)까지 올랐다.사키는 부드럽고 성실한 성품으로 코칭스태프와 국내 선수들 사이에서도 두루 인망이 높다. 사키의 활약은 아시아쿼터가 성공적으로 정착되는데 크게 기여했고, 이후 많은 일본의 수준급 선수들이 한국행에 관심을 가지는데도 영향을 미쳤다.다만 올 시즌 소속팀 하나은행의 출발은 다소 저조하다. 진안, 박소희, 정현 등 주축 선수들이 부상과 컨디션 난조로 고전하며 조직력이 무너진 하나은행은 개막 4연패에 허덕이며 하위권으로 추락했다. 베테랑 김정은이 지난 시즌을 끝으로 은퇴하면서 사키가 팀의 에이스이자 리더 역할을 혼자 짊어져야 하는 부담이 더 커졌다. 이상범 하나은행 감독도 "승부처만 되면 선수들이 모두 사키에게만 의존하려 한다"고 지적했을 정도다.그나마 하나은행이 1라운드 전패를 피한 것도 사키의 활약 덕분이었다. 하나은행은 16일 1라운드 마지막 경기에서 아산 우리은행을 접전 끝에 68-67, 1점차로 꺾으며 4연패에서 탈출했다. 사키는 이 경기에서 22점 8리바운드 4어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. 특히 4쿼터에서는 김단비와 함께 에이스간의 '쇼다운'을 펼치며, 결승 자유투 포함 팀이 기록한 11득점을 모두 사키 혼자 책임지는 원맨쇼를 펼쳤다.이들 외에도 바네사 더 헤수스(BNK), 카타야마 나나와 후지모토 마코(우리은행), 사카이 사라(KB) 등 여러 아시아쿼터 선수들이 소속팀의 핵심으로 활약하고 있다. 이러한 아시아쿼터 선수들의 역할이 커지면서, 새로운 스타와 볼거리가 절실한 여자농구에도 새로운 활력을 제공하고 있다는 평가다. 아시아쿼터 선수들이 기존 외국인 선수 제도의 역할을 대체하면서 각 팀의 전력보강에 크게 공헌하고 있고, 국내 선수들에게도 선의의 경쟁의식을 자극하는 데 보탬이 되고 있다.