대전어린이청소년연극축제 사회적협동조합

- 10년 전 처음 축제를 제안했을 때, "이것만은 꼭 해보자"라고 뜻을 모았던 것은 무엇이었나요?

정우순 "

김세희

-그렇다면, 2016년의 처음과 지금, 무엇이 달라졌습니까.

김수진

- 2019년 글에서 저는 이 축제를 '물살 센 곳에 박는 말뚝'에 비유했습니다. 말뚝이 되었다고 보십니까.

정우순

김세희

정우순

제10회 대전어린이연극축제 포스터제가 젊을 때는 아동극을 그저 '대전에도 이런 게 있구나'하는 정도로만 봤어요. 그러다 시골에 들어갔다 나오고(*충북 영동 자계예술촌), 교육연극을 공부하면서 어린이연극에 관심이 커졌습니다. 이걸 지역에서 풀어내야겠다, 그 방법이 축제였으면 좋겠다고 생각했죠. 당시 대전의 어린이연극은 작품이 다양하지 않았어요. 익숙한 동화나 옛이야기가 주로 만들어지거나, 수도권에서 공장식으로 만든 투어 공연이 대전을 거쳐 가는 경우가 많았죠. 그게 안타까워 대전 연극인들에게 제안했고, 그때 뭉친 분들과 지금 10년째 와 있습니다. 저는 연극 자체도 축제처럼 해야 한다고 믿는 사람이에요. 이번 10년이 터닝 포인트가 되어 한 단계 발전한 축제가 되었으면 합니다.""대전에는 아이들을 위해 전문적으로 공연하는 사람이 없다는 말을 너무 많이 들었거든요. '우리도 있다'고 했는데, 막상 찾아보니 정말 많지 않더라고요. 그런 사람들이 모였으면 하던 차에 함께하게 됐습니다. 저는 이 축제가 앞으로 스무 번만이 아니라 100년까지 갔으면 해요. '다시 보고 싶다'는 아이들이 있는 한 계속 우리 어린이연극축제를 이어가고 싶습니다.""크게 변하지는 않았다고 생각해요. 다만 그때는 각자 사막에서 오아시스를 찾고 있었다면, 지금은 오아시스 가까이에서 서로 손잡고 가고 있는 중이 아닐까 싶어요. 솔직히 두려움도 있습니다. 그때는 뭣도 모르고 '그냥 하면 되지'하는 용기가 있었는데, 이제는 제대로 하지도 못하면서 나이만 드는 건 아닌가 싶거든요. 아이들도 크면 사춘기가 오잖아요. 축제에도 그런 시기가 오는구나 싶어요. 다음 10년을 잘 크려면 마음도 함께 커야겠다고 생각합니다.""어제 공연장에서, 초등학생 때 이 축제에서 만난 아이가 벌써 중학생이 된 걸 봤어요. 작품에도 참여했던 아이인데, 연극을 계속할 거냐 물었더니 아마추어로는 하고 싶대요. 초등학교 때 만난 친구가 대학생이 되어 연극을 하는 경우도 있고요. 자기 관심을 꾸준히 이어가는 데 이 축제가 기초가 되지 않았나 싶습니다. 눈에 잘 보이지 않는 변화도 있어요. 예전에는 아동극을 '알바'로 여기는 분위기가 많았습니다. 그런데 어린이연극 가운데에는 어른이 봐도 눈물이 날 만한, 철학적인 작품도 많거든요. 이제는 후배들이 '우리도 어린이극 만들면 초대 할게요' 해요. 예전 같지 않은 인식 전환을 만들었다고 봐요.""그걸 가장 많이 느낀 게 저희예요. 예전엔 배우 모으기도 힘들어서 '시간 될 때 조금만 도와줘'하고 매달려야 했어요. 축제가 생기고 나서는 대전에서 이름난 극단도 '우리도 어린이극 만들어 나가볼게요' 했죠. 애들 앞에서 노는 거 아니냐던 시선이 조금씩 바뀌었고, 배우들끼리 청소년극이든 뭐든 직접 만들어 보겠다는 움직임도 생겼어요. 다만 지원기관이나 다른 곳에서는 여전히 '너희는 우리와 다르다'는 시선이 남아 있어 그게 힘듭니다.""앞으로는 영아부터 어르신까지 전 생애를 연극과 함께할 수 있는 축이 대전에 있었으면 해요. 대전에는 아직 시립극단이 없어요. 어린이를 위한 작은 시립극단이나, 아이들이 자생적으로 꾸려가는 어린이·청소년 극단, 시가 지원하는 어린이극장 같은 튼튼한 기둥이 필요합니다."