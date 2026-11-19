·좌담 참여자: 정우순(전 이사장), 방지영(아시테지 코리아 이사장), 김세희(극단 놀이터 대표), 김수진(창작집단쟁이 대표), 최민자(부엉이곳간 대표), 황진호(드림아트홀 대표), 박영희·유한수(극단 문), 장세진(배우) 조훈성(연극평론가/포럼 사회자)
·인터뷰 일시 장소: 2026년 11월 14일 14시, 작은극장다함 갤러리
|인터뷰 연재 '예술수업, 뒤안에서'는 자기만의 몸과 언어의 기술로 예술현장에서 오랜 시간을 한뜻으로 살아온 사람들을 만나는 심층 인터뷰 연재다. '뒤안'은 무대 뒤편의 숨은 공간이면서, 화려한 결과 뒤에 가려진 준비와 노동, 관계와 사유가 축적되는 자리다. 이 연재는 그 뒤안에서 길어 올린 예술가들의 경험을 통해 공연예술을 더 깊이 이해하고, 동시대 예술 현장의 삶과 가능성을 함께 바라보고자 한다.[기자말]
2016년 10월 준비위원회로 출발해 2017년 7월 첫 막을 올린 대전어린이연극축제가 올해(11월 8일 ~ 14일까지) 열 번째 축제를 치렀다. 지역 책방과 작은도서관, 소극장을 잇던 축제는 코로나19 팬데믹에도 중단된 적이 없었고, 2022년 사회적협동조합 전환을 거쳐, 올해는 작은극장 다함과 드림아트홀을 거점으로 연극제가 올려졌다. 어느덧 연극축제 십 년, 개최 시기도 7월에서 9월로, 5월, 다시 11월에 옮겨 치러졌는데, 그만큼 지원사업이나 공연장 사정, 관람 수요에 맞춰 해마다 일정들이 바뀌었다.
비가 내리던 토요일 오후, 작은극장 다함에서 포럼 <열 번의 막, 스무 번째 무대를 그리다> 좌담회가 열렸다. 포럼 좌담 이야기가 풍성하다보니 두 차례에 나눠 어린이연극축제를 지켜온 이들의 목소리를 옮겨보고자 한다.
첫 번째는 축제의 출발과 10년의 성과, 그리고 바깥에서 본 이 축제의 자리를 다룬다. 필자는 이날 사회를 맡았다. 지난 열 번의 축제를 통해 대전에 무엇이 남았는가. 그리고 어린이·청소년은 단순히 극장 관객을 넘어 어떻게 축제의 주체가 될 수 있는가. 끝으로 다음 축제부터 실제로 바꿀 수 있는 일은 무엇인가에 대해서 이야기를 나눴다. "지난 10년은 어린이를 위해 연극을 만들었다면, 다음 10년은 어린이와 함께 연극축제문화를 만들고 싶다"는 바람이 이 글을 통해서나마 공감되었으면 한다.