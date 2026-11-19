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라 리저브 레이블 콘서트왼쪽부터 마리아 킴, 케이티 조지, 루시 예기아자리안염동교
올해 설립 70년을 맞은 버브와 작가주의 모던 재즈의 산실 블루노트, 1970년대 퓨전 재즈를 다수 발매했던 CTI, 전위적인 프리 재즈를 전문으로 했던 스트라타 이스트. 이처럼 콘셉트와 지향성, 소속 아티스트에 이르기까지 확고한 신념과 철학을 갖춘 음반사들은 재즈 역사를 내실과 다양성으로 수놓았다.
2017년 설립된 라 리저브 레코드(La Reserve Records)는 미국 뉴욕과 로스앤젤레스에 거점을 둔 레코드 레이블이다. 프랑스의 피아니스트 마티스 피카드, 자메이카계 미국 보컬리스트 캔디스 호이스가 몸담은 라 리저브는 재즈와 클래시컬 뮤직, 재즈 펑크(Jazz Funk)를 아우른다.
지명도 상승 중인 라 리저브의 세 재즈 보컬리스트를 만날 수 있는 특별한 시간이 찾아왔다. 지난 15일 서울 성동구 소월 아트홀에서 열린 '라 리저브 레이블 콘서트(La Reserve Label Concert)'에서다. 각기 다른 매력을 가진 세 음악가가 따로, 또 같이 재즈 스탠더드와 보컬 재즈의 미학을 선보였다.
2021년 작 < 위드 스트링스: 드림 오브 유(With Strings: Dream Of You) >로 2022년 제19회 한국대중음악상 "최우수 재즈 - 보컬 음반"을 수상한 마리아 킴은 한국을 대표하는 재즈 보컬리스트로 자리매김했다. 국제적 레이블로 발돋움하려는 라 리저브 청사진과 세계 무대로 시야를 확장하려는 개인적 목표가 상응해 계약을 결심했다고 한다.
마리아 킴은 라 리저브에서 발매한 2026년 신보 < 썸씽스 갓타 기브(Something's Gotta Give) >속 세 곡을 소화했다. 영국 음악가 레이 노블이 1934년에 작사·작곡한 '더 베리 쏘트 오브 유(The Very Thought Of You)'는 낭만적 분위기로 성탄절 분위기를 냈다. 작사가 조니 머서가 작사·작곡한 '썸씽스 갓타 기브(Something's Gotta Give)'에선 마리아 킴의 2024년 작 < 미스티 블루(Misty Blue) >에서부터 오래 호흡을 맞춰 온 드러머 최보미의 연주는 절도가 넘쳤다.
최보미와 마리아 킴, 론 카터처럼 안정감 있는 베이시스트 브루스 강으로 구성된 마리아 킴 트리오엔 하드 밥 성향의 연주곡과 보컬 재즈가 공존했다. 이는 높은 수준으로 가창과 연주를 병행하는 마리아 킴 덕에 가능했다. 명곡 '송 포 마이 마더(Song For My Father)'로 저명한 피아니스트 호레이스 실버를 존경한다는 그는 정교하고 수려한 터치로 악곡을 이끌다가도 부드럽고도 스윙감 있는 가창으로 연주에 녹아들었다.