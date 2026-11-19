염동교

큰사진보기 ▲라 리저브 레이블 콘서트 염동교 아르메니아 출신 루시 예기아자리안은 중성적 음색으로 위풍당당했다. 마이크를 명치 부근에 내려놓고도 쩌렁쩌렁한 음량으로 소월아트홀을 채웠던 그는 엘라 피츠제럴드 버전으로 유명한 '기브 미 더 심플 라이프(Give Me The Simple Life)'를 너끈하게 소화했다. "토마토랑 매시드 포테이토면 충분해요, 제게 평범한 삶을 주세요(Just Serve Me Tomatoes and Mashed Potatoes Give Me the Simple Life)"라는 구절이 유쾌했다.



"우리 보스예요"라며 투어 일정을 이끈 마리아 킴을 치켜세운 루시는 듀크 엘링턴이 1941년 레뷰(20세기 초 전성기를 맞았던 음악과 춤을 극적 형태로 아우른 콘텐츠) < 점프 포 조이(Jump for Joy) >를 위해 지은 '아이 갓 잇 배드 앤 댓 에인트 굿(I Got It Bad And That Ain't Good')에서 상대방을 향한 절절한 애심(哀心)을 담아, 차분하고 그윽한 곡조를 전했다.



루시에 이어 등장한 캐나다 출신 보컬리스트 케이티 조지는 '캐나다의 그래미상'이라 불리는 '주노 어워드'를 받을 만큼 음악성을 인정받았다. 루시와 상반된 하이노트의 소유자는 콜 포터가 지은 '아이브 갓 유 언더 마이 스킨(I've Got You Under My Skin)'에서 안정적인 비브라토와 수려한 스캣을 선보였다. 스캣은 특정한 노랫말 대신 의성어를 사용해 내는 즉흥적인 목소리 연주다. 재즈에서 특히 많이 사용되며 좋은 보컬의 기준이 되기도 한다. 톤과 악센트에서 서로 다른 세 사람의 스캣도 이번 공연의 흥미 요소였다.



미국의 위대한 작곡가 콜 포터가 영화 <썸씽 투 샤우트 어바웃(Something to Shout About)>을 위해 1942년에 지은 '유드 비 소 나이스 투 컴 홈(You'd Be So Nice to Come Home To)'은 2026년에 나온 케이티 조지의 <유 이리테이트 미 소(You Irritate Me So)>와 마리아 킴 <썸씽스 갓타 기브(Something's Gotta Give)>에 공교롭게도 함께 실렸다. 오랜 기간 미국인들에게 사랑받은 재즈 스탠더드와 뮤지컬 음악을 수록한 '그레이트 아메리칸 송북'을 향한 두 사람의 근원적 애정을 보여주는 대목이다.



기악(器樂)에 비해 상대적으로 성악이 어울리기 쉽지 않지만 세 사람이 합작한 마지막 곡 '유어 레드 왜건(Your Red Wagon)'은 3인방의 우정처럼 살갑고 따스했다. 마리아 킴을 필두로 향후 라 리저브의 다채로운 소속 아티스트들이 한국 재즈 팬과 지속적으로 소통하길 소망한다. 라리저브 재즈 보컬재즈 내한공연 콘서트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 염동교 (ydk8811) 내방 구독하기 대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 7년 만에 귀환한 한국인이 사랑하는 팝스타

라 리저브 레이블 콘서트왼쪽부터 마리아 킴, 케이티 조지, 루시 예기아자리안올해 설립 70년을 맞은 버브와 작가주의 모던 재즈의 산실 블루노트, 1970년대 퓨전 재즈를 다수 발매했던 CTI, 전위적인 프리 재즈를 전문으로 했던 스트라타 이스트. 이처럼 콘셉트와 지향성, 소속 아티스트에 이르기까지 확고한 신념과 철학을 갖춘 음반사들은 재즈 역사를 내실과 다양성으로 수놓았다.2017년 설립된 라 리저브 레코드(La Reserve Records)는 미국 뉴욕과 로스앤젤레스에 거점을 둔 레코드 레이블이다. 프랑스의 피아니스트 마티스 피카드, 자메이카계 미국 보컬리스트 캔디스 호이스가 몸담은 라 리저브는 재즈와 클래시컬 뮤직, 재즈 펑크(Jazz Funk)를 아우른다.지명도 상승 중인 라 리저브의 세 재즈 보컬리스트를 만날 수 있는 특별한 시간이 찾아왔다. 지난 15일 서울 성동구 소월 아트홀에서 열린 '라 리저브 레이블 콘서트(La Reserve Label Concert)'에서다. 각기 다른 매력을 가진 세 음악가가 따로, 또 같이 재즈 스탠더드와 보컬 재즈의 미학을 선보였다.2021년 작 < 위드 스트링스: 드림 오브 유(With Strings: Dream Of You) >로 2022년 제19회 한국대중음악상 "최우수 재즈 - 보컬 음반"을 수상한 마리아 킴은 한국을 대표하는 재즈 보컬리스트로 자리매김했다. 국제적 레이블로 발돋움하려는 라 리저브 청사진과 세계 무대로 시야를 확장하려는 개인적 목표가 상응해 계약을 결심했다고 한다.마리아 킴은 라 리저브에서 발매한 2026년 신보 < 썸씽스 갓타 기브(Something's Gotta Give) >속 세 곡을 소화했다. 영국 음악가 레이 노블이 1934년에 작사·작곡한 '더 베리 쏘트 오브 유(The Very Thought Of You)'는 낭만적 분위기로 성탄절 분위기를 냈다. 작사가 조니 머서가 작사·작곡한 '썸씽스 갓타 기브(Something's Gotta Give)'에선 마리아 킴의 2024년 작 < 미스티 블루(Misty Blue) >에서부터 오래 호흡을 맞춰 온 드러머 최보미의 연주는 절도가 넘쳤다.최보미와 마리아 킴, 론 카터처럼 안정감 있는 베이시스트 브루스 강으로 구성된 마리아 킴 트리오엔 하드 밥 성향의 연주곡과 보컬 재즈가 공존했다. 이는 높은 수준으로 가창과 연주를 병행하는 마리아 킴 덕에 가능했다. 명곡 '송 포 마이 마더(Song For My Father)'로 저명한 피아니스트 호레이스 실버를 존경한다는 그는 정교하고 수려한 터치로 악곡을 이끌다가도 부드럽고도 스윙감 있는 가창으로 연주에 녹아들었다.