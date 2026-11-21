UFC 제공

나바호 스털링은 서두르지않고 차근차근 데미지를 누적시키며 상대를 무너뜨린다.경기 초반에는 스털링이 얼마나 안정적으로 거리를 유지하는지가 중요하다. 프로하스카는 상대가 뒤로 물러나기만 하면 공격 기회를 잡기 어렵다. 따라서 앞발을 활용해 거리를 좁히고, 펀치와 킥을 섞어 스털링의 방어를 흔들려 할 가능성이 크다.상대가 뒷걸음질 치는 순간 연속 공격으로 압박하고, 케이지 쪽으로 몰아넣는 장면을 만드는 것이 프로하스카에게 유리한 전개다.반대로 스털링은 무리하게 정면에서 맞서지 않을 것으로 예상된다. 프로하스카의 공격을 한 차례 피한 뒤 곧바로 반격하기보다, 상대의 움직임을 읽으며 정확한 타격을 쌓는 편이 합리적이다. 특히 프로하스카가 공격을 마친 뒤 자세를 회복하는 순간을 노리는 카운터가 중요하다. 한 번의 강한 공격으로 승부를 끝내려 하기보다 상대의 전진을 끊고 공격 빈도를 낮추는 방식이 효과적일 수 있다.클린치 상황도 변수다. 프로하스카가 타격으로 거리를 좁히는 데 성공하면 케이지 근처에서 팔과 어깨를 이용해 상대의 자세를 흔들고 근거리 공격을 시도할 수 있다. 스털링은 이때 상대의 압박에 갇히지 않고 몸의 방향을 바꾸거나 거리를 다시 확보해야 한다.반대로 스털링이 클린치에서 프로하스카의 움직임을 묶는다면 상대의 폭발적인 타격을 제한하는 데 도움이 된다. 두 선수 모두 타격 능력이 뛰어난 만큼, 어느 쪽이 자신에게 익숙한 거리를 오래 유지하느냐가 관건이다.5라운드 경기라는 점에서 체력 안배도 중요하다. 프로하스카는 경기 내내 높은 활동량과 폭발적인 공격을 유지하는 데 강점이 있지만, 큰 동작과 연속 공격을 반복하면 체력 소모가 커질 수 있다. 스털링은 상대적으로 정돈된 움직임으로 에너지를 관리하면서 후반까지 정확도를 유지해야 한다.초반에 프로하스카의 공격을 견뎌내고 후반으로 갈수록 타격 빈도와 정확도에서 앞선다면 스털링에게 유리한 흐름이 만들어질 수 있다.반면 프로하스카가 초반부터 자신의 리듬을 찾는다면 스털링도 편안하게 경기 운영을 하기 어렵다. 프로하스카는 한 번의 공격으로 흐름을 바꾸는 능력을 갖췄고, 상대가 준비한 전술을 무너뜨리는 순간에는 연속 공격으로 경기를 끝낼 수 있다. 스털링이 안정적인 운영을 고집하더라도 예상하지 못한 각도에서 들어오는 공격에 대응하지 못하면 순식간에 위기를 맞을 수 있다.결국 승부는 누가 상대의 장점을 먼저 제한하느냐에 달렸다. 프로하스카는 공격적인 움직임을 유지하면서도 카운터를 허용하지 않는 균형을 찾아야 한다. 스털링은 거리를 지키는 데 그치지 않고 상대의 전진을 끊을 수 있는 공격을 꾸준히 적중시켜야 한다.경험과 폭발력에서는 프로하스카가 앞서지만, 최근 경기 흐름과 안정적인 운영에서는 스털링도 충분히 경쟁력을 갖췄다.이번 대결에서 승리한 선수는 라이트헤비급 타이틀 경쟁에서 유리한 위치를 차지할 가능성이 크다. 다만 승자가 곧바로 타이틀전을 보장받는 것은 아니다. 챔피언 카를로스 울버그의 부상 회복 상황과 향후 대진 구성도 영향을 미칠 수 있다. 프로하스카가 다시 정상급 경쟁력을 입증할지, 스털링이 전 챔피언을 넘고 새로운 강자로 자리 잡을지 귀추가 주목된다.